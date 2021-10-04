https://ria.ru/20211004/khudozhnik-1752919780.html

Автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в ДТП

Автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в ДТП - РИА Новости, 04.10.2021

Автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в ДТП

Художник и автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс скончался в результате дорожной аварии на юге Швеции, вместе с ним погибли двое охранявших его... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T02:50

2021-10-04T02:50

2021-10-04T04:11

в мире

швеция

ларс вилкс

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Художник и автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс скончался в результате дорожной аварии на юге Швеции, вместе с ним погибли двое охранявших его полицейских, заявил представитель местной полиции агентству Франс Пресс.Авария произошла в воскресенье днем на дороге Е4 недалеко от города Маркарид. Автомобиль, в котором ехал художник, столкнулся с грузовиком, в результате оба транспортных средства загорелись. Представитель местной полиции исключил версию о том, что произошедшее могло стать следствием злонамеренных действий."Если бы это было так, следствие бы двигалось в другом направлении ... Поскольку в происшествии затронуты два полицейских, расследование было поручено особому отделу прокуратуры", - сказал собеседник агентства.В свою очередь, начальник региональной полиции Карина Перссон назвала инцидент, в котором погибли "человек под защитой и двое коллег", "ужасно печальным".О Ларсе Вилксе в шведских СМИ начали писать после того, как его карикатуру на пророка Мухаммеда напечатала в конце лета 2007 года одна из шведских газет Nerikes Allehanda. После этой публикации Ларс Вилкс находился под охраной полиции, так как в его адрес начали поступать угрозы.Ситуация вокруг Ларса Вилкса стала отголоском скандала, разгоревшегося после публикации в 2005 году в датской газете Jyllands-Posten карикатур на пророка Мухаммеда, выполненных другим художником, и которые вызвали волну протестов в мусульманском мире.

https://ria.ru/20210719/karikaturist-1741818805.html

швеция

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2021

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в мире, швеция, ларс вилкс