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Экс-замдиректора Спецстроя хранил похищенные деньги у подруги
Экс-замдиректора Спецстроя хранил похищенные деньги у подруги - РИА Новости, 04.10.2021
Экс-замдиректора Спецстроя хранил похищенные деньги у подруги
Следователи Главного военного следственного управления СК РФ выявили 12 случаев передачи бывшему замдиректора "Спецстроя России" Александру Мордовцу взяток при... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:05
2021-10-04T12:02
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
главное военное следственное управление
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Следователи Главного военного следственного управления СК РФ выявили 12 случаев передачи бывшему замдиректора "Спецстроя России" Александру Мордовцу взяток при строительстве на космодроме Восточный, часть денег он хранил у близкой подруги, заявил в интервью РИА Новости руководитель следственной группы, старший следователь ГВСУ СК РФ Денис Козловцев."Нам удалось раскрыть и доказать 12 случаев передачи Мордовцу в Москве, Московской и Владимирской областях как лично (гендиректором ООО "Строймонолит-14" Олегом) Щуровым, так и через посредников, от 1,5 до 5 миллионов рублей. Общая сумма полученной им взятки составила порядка 32 млн рублей. Кроме того, установлено, что ООО "Строймонолит-14" на протяжении трех лет оплачивало услуги мобильной связи Мордовца, израсходовав на это порядка 400 тысяч рублей", - сказал Козловцев.По его словам, свидетелями при даче взяток были личные водители осужденных, жена Щурова, а также отец, супруга и близкая знакомая Мордовца. Помимо этого, подруге Мордовец передавал деньги на хранение, а в подходящий момент забирал.Он добавил, что позже были обнаружены еще два сейфа, из которых изъяли 2,8 тысячи долларов и 1,1 тысячи евро.В феврале Бабушкинский суд Москвы приговорил Мордовца к 13,5 года колонии за получение взятки и злоупотребление полномочиями, Щуров получил 13 лет строгого режима.Читайте полный текст интервью с Денисом Козловцевым &gt;&gt;
https://ria.ru/20210208/mordovets-1596592660.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), главное военное следственное управление, россия
11:05 04.10.2021 (обновлено: 12:02 04.10.2021)
 
Экс-замдиректора Спецстроя хранил похищенные деньги у подруги

Похищенные "космические" деньги экс-замдиректора Спецстроя хранил у подруги, заявили в СК

© Фото : пресс-служба Спецстроя РоссииАлександр Мордовец
Александр Мордовец - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : пресс-служба Спецстроя России
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Следователи Главного военного следственного управления СК РФ выявили 12 случаев передачи бывшему замдиректора "Спецстроя России" Александру Мордовцу взяток при строительстве на космодроме Восточный, часть денег он хранил у близкой подруги, заявил в интервью РИА Новости руководитель следственной группы, старший следователь ГВСУ СК РФ Денис Козловцев.
"Нам удалось раскрыть и доказать 12 случаев передачи Мордовцу в Москве, Московской и Владимирской областях как лично (гендиректором ООО "Строймонолит-14" Олегом) Щуровым, так и через посредников, от 1,5 до 5 миллионов рублей. Общая сумма полученной им взятки составила порядка 32 млн рублей. Кроме того, установлено, что ООО "Строймонолит-14" на протяжении трех лет оплачивало услуги мобильной связи Мордовца, израсходовав на это порядка 400 тысяч рублей", - сказал Козловцев.
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Бывший замглавы Спецстроя получил 13,5 года колонии по делу о взятке
По его словам, свидетелями при даче взяток были личные водители осужденных, жена Щурова, а также отец, супруга и близкая знакомая Мордовца. Помимо этого, подруге Мордовец передавал деньги на хранение, а в подходящий момент забирал.
"Один из таксистов показал, что, когда он забирал Александра Мордовца от дачного участка его родственников, расположенного во Владимирской области, обратил внимание на грязь под ногтями пассажира. Поймав его взгляд, Мордовец смутился и сообщил, что помогал выкопать картошку, но прозвучало это, по его словам, не совсем убедительно. В дальнейшем на вышеуказанном участке в подполье на глубине один метр был обнаружен большой забетонированный сейф. На его извлечение и вскрытие мы потратили уйму времени, но, увы, он был пуст", - заметил Козловцев.
Он добавил, что позже были обнаружены еще два сейфа, из которых изъяли 2,8 тысячи долларов и 1,1 тысячи евро.
В феврале Бабушкинский суд Москвы приговорил Мордовца к 13,5 года колонии за получение взятки и злоупотребление полномочиями, Щуров получил 13 лет строгого режима.
Читайте полный текст интервью с Денисом Козловцевым >>
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