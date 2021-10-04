https://ria.ru/20211004/khischenie-1752950706.html

Экс-замдиректора Спецстроя хранил похищенные деньги у подруги

Экс-замдиректора Спецстроя хранил похищенные деньги у подруги - РИА Новости, 04.10.2021

Экс-замдиректора Спецстроя хранил похищенные деньги у подруги

Следователи Главного военного следственного управления СК РФ выявили 12 случаев передачи бывшему замдиректора "Спецстроя России" Александру Мордовцу взяток при... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T11:05

2021-10-04T11:05

2021-10-04T12:02

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

главное военное следственное управление

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Следователи Главного военного следственного управления СК РФ выявили 12 случаев передачи бывшему замдиректора "Спецстроя России" Александру Мордовцу взяток при строительстве на космодроме Восточный, часть денег он хранил у близкой подруги, заявил в интервью РИА Новости руководитель следственной группы, старший следователь ГВСУ СК РФ Денис Козловцев."Нам удалось раскрыть и доказать 12 случаев передачи Мордовцу в Москве, Московской и Владимирской областях как лично (гендиректором ООО "Строймонолит-14" Олегом) Щуровым, так и через посредников, от 1,5 до 5 миллионов рублей. Общая сумма полученной им взятки составила порядка 32 млн рублей. Кроме того, установлено, что ООО "Строймонолит-14" на протяжении трех лет оплачивало услуги мобильной связи Мордовца, израсходовав на это порядка 400 тысяч рублей", - сказал Козловцев.По его словам, свидетелями при даче взяток были личные водители осужденных, жена Щурова, а также отец, супруга и близкая знакомая Мордовца. Помимо этого, подруге Мордовец передавал деньги на хранение, а в подходящий момент забирал.Он добавил, что позже были обнаружены еще два сейфа, из которых изъяли 2,8 тысячи долларов и 1,1 тысячи евро.В феврале Бабушкинский суд Москвы приговорил Мордовца к 13,5 года колонии за получение взятки и злоупотребление полномочиями, Щуров получил 13 лет строгого режима.Читайте полный текст интервью с Денисом Козловцевым >>

https://ria.ru/20210208/mordovets-1596592660.html

https://ria.ru/20210608/rogozin-1736095938.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), главное военное следственное управление, россия