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Европе предрекли катастрофу, от которой не спасет даже Россия
Европе предрекли скорую энергетическую катастрофу
Европе предрекли катастрофу, от которой не спасет даже Россия
Политика перехода на экологически чистые источники энергии может привести Европу к катастрофе уже этой зимой, пишет Forbes. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:30
2021-10-04T14:45
экономика
сша
европа
россия
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Политика перехода на экологически чистые источники энергии может привести Европу к катастрофе уже этой зимой, пишет Forbes.По словам автора статьи Дэвида Блэкмона, рекордный рост цен на газ в мире способен спровоцировать переход многих тепловых электростанций на нефть или уголь, что повысит стоимость этих ресурсов. Однако в случае с Европой такой вариант проблематичен из-за перехода на зеленую энергию. Многие страны закрыли подавляющее большинство угольных и газовых электростанций. Минувшим летом это привело к кризису, когда из-за слабого ветра пришлось снова вернуться к сгораемому топливу.Аналитик отмечает, что внезапно выросший спрос спровоцировал скачок цен на газ. Причем Россия в ответ ограничила экспорт, что еще больше сказалось на его стоимости. Европейцы, в свою очередь, обратили внимание на уголь, однако и здесь у них оказалось не так много пространства для маневров: как отмечает аналитик консультационной группы Wood Mackenzie Наташа Тюрина, только Россия обладает его достаточными запасами для продажи в ЕС."Если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это приведет к огромному спросу, который Россия не в силах компенсировать в такой короткий срок. Для этого потребуются поставки из других стран, например из США, но там аналогичная ситуация", — сказала она.По словам автора статьи, речь идет о схожих проблемах из-за следования все той же политике отказа от горючего топлива и перехода на возобновляемые источники энергии. Хотя сегодня в центре внимания находится Европа, кризис постепенно становится глобальным, добавил Блэкмон.Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации нет вариантов быстрого решения проблем из-за "бессмысленных политических решений". На преодоление трудностей уйдут те же десять лет, которые понадобились на переход к экологически чистым источникам энергии. Эксперт также сослался на доклад аналитиков из Wood MacKenzie и Rystad Energy, которые оценили недостаток инвестиций в поиск новых месторождений в сотни миллиардов долларов."Это не то, что можно исправить в одночасье", — подытожил автор статьи.Цены на газ в Европе растут с прошлого года и бьют рекорды. Месяц назад расчетная стоимость топлива чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а в конце сентября достигла отметки в 1200 долларов. Это происходит, несмотря на то что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам на континент: их объем приблизился к историческому максимуму.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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экономика, сша, европа, россия
13:30 04.10.2021 (обновлено: 14:45 04.10.2021)
 
Forbes предрек Европе скорую энергетическую катастрофу

Forbes: Европе грозит энергетическая катастрофа, от которой не спасет даже Россия

© Fotolia / visdiaМодуль солнечной батареи
Модуль солнечной батареи - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Fotolia / visdia
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Политика перехода на экологически чистые источники энергии может привести Европу к катастрофе уже этой зимой, пишет Forbes.
По словам автора статьи Дэвида Блэкмона, рекордный рост цен на газ в мире способен спровоцировать переход многих тепловых электростанций на нефть или уголь, что повысит стоимость этих ресурсов. Однако в случае с Европой такой вариант проблематичен из-за перехода на зеленую энергию. Многие страны закрыли подавляющее большинство угольных и газовых электростанций. Минувшим летом это привело к кризису, когда из-за слабого ветра пришлось снова вернуться к сгораемому топливу.
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Аналитик отмечает, что внезапно выросший спрос спровоцировал скачок цен на газ. Причем Россия в ответ ограничила экспорт, что еще больше сказалось на его стоимости. Европейцы, в свою очередь, обратили внимание на уголь, однако и здесь у них оказалось не так много пространства для маневров: как отмечает аналитик консультационной группы Wood Mackenzie Наташа Тюрина, только Россия обладает его достаточными запасами для продажи в ЕС.
"Если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это приведет к огромному спросу, который Россия не в силах компенсировать в такой короткий срок. Для этого потребуются поставки из других стран, например из США, но там аналогичная ситуация", — сказала она.
По словам автора статьи, речь идет о схожих проблемах из-за следования все той же политике отказа от горючего топлива и перехода на возобновляемые источники энергии. Хотя сегодня в центре внимания находится Европа, кризис постепенно становится глобальным, добавил Блэкмон.
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Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации нет вариантов быстрого решения проблем из-за "бессмысленных политических решений". На преодоление трудностей уйдут те же десять лет, которые понадобились на переход к экологически чистым источникам энергии. Эксперт также сослался на доклад аналитиков из Wood MacKenzie и Rystad Energy, которые оценили недостаток инвестиций в поиск новых месторождений в сотни миллиардов долларов.
"Это не то, что можно исправить в одночасье", — подытожил автор статьи.
Цены на газ в Европе растут с прошлого года и бьют рекорды. Месяц назад расчетная стоимость топлива чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а в конце сентября достигла отметки в 1200 долларов. Это происходит, несмотря на то что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам на континент: их объем приблизился к историческому максимуму.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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