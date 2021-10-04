https://ria.ru/20211004/katalog-1753041566.html
Мишустин подписал постановления для создания каталога штаммов вирусов
Мишустин подписал постановления для создания каталога штаммов вирусов - РИА Новости, 04.10.2021
Мишустин подписал постановления для создания каталога штаммов вирусов
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления, необходимые для создания в стране национального каталога коллекционных штаммов патогенных... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T17:21
2021-10-04T17:21
2021-10-04T17:22
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
михаил мишустин
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления, необходимые для создания в стране национального каталога коллекционных штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов, сообщается на сайте кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановления, необходимые для создания в нашей стране национального каталога коллекционных штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов", - говорится в сообщении.Отмечается, что работа ведется в рамках федерального закона "О биологической безопасности". Подчеркивается, что каталог станет единой национальной базой, в которой будет находиться и постоянно обновляться вся информация о вызывающих острые заболевания бактериях и вирусах.Как пояснял Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, ученые смогут использовать коллекции в своих исследованиях, в том числе при разработке вакцин.Добавляется, что созданием и ведением национального каталога патогенов будет заниматься подведомственный Роспотребнадзору Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии. Сам Роспотребнадзор уполномочен осуществлять контроль в этой сфере.
https://ria.ru/20210922/shtamm-1751298314.html
https://ria.ru/20211003/virus-1752896959.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, здоровье - общество
17:21 04.10.2021 (обновлено: 17:22 04.10.2021)
Мишустин подписал постановления для создания каталога штаммов вирусов
Мишустин подписал постановления для создания национального каталога штаммов вирусов