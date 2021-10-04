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Религия
https://ria.ru/20211004/karikatury-1753038417.html
Муфтий высказался о гибели автора карикатур на пророка Мухаммеда
Муфтий высказался о гибели автора карикатур на пророка Мухаммеда - РИА Новости, 04.10.2021
Муфтий высказался о гибели автора карикатур на пророка Мухаммеда
Член Общественной палаты РФ, председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов рассказал РИА Новости, что гибель художника Ларса... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T17:08
2021-10-04T17:08
религия
швеция
альбир крганов
ларс вилкс
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов рассказал РИА Новости, что гибель художника Ларса Вилкса не стоит связывать с его карикатурами на пророка Мухаммеда, но молиться за него мусульманам нельзя, так как каноны запрещают молитвы за тех, кто умер, не приняв ислам.Ранее сообщалось, что автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс погиб в ДТП на юге Швеции, вместе с ним погибли двое охранявших его полицейских. Авария произошла в воскресенье днем на дороге Е4 недалеко от города Маркарид. Автомобиль, в котором ехал художник, столкнулся с грузовиком, затем оба транспортных средства загорелись. Полиция Швеции не нашла признаков того, что авария была спланирована."В толковании священного Корана есть: если бы Аллах сразу наказывал людей за все грехи ослушания, то не осталось бы на земле ни одного живого существа. И то, что происходит – это, конечно, предопределение Всевышнего для каждого человека, и связывать это с каким-то из его действий не обязательно", - сказал муфтий.Он добавил, что мусульмане возносят дуа (молитвы) за своих единоверцев. "Дуа за усопших, которые ушли из этого мира, будучи немусульманами, которые отрицали Бога и его Посланника, мусульмане не делают. За живых людей, если даже они не мусульмане, мусульмане совершают дуа, просят за этих людей у Всевышнего счастья, также желают здоровья, другие добрые пожелания", - пояснил глава ДСМР.О Ларсе Вилксе в шведских СМИ начали писать после того, как его карикатуру на пророка Мухаммеда опубликовала в конце лета 2007 года одна из шведских газет Nerikes Allehanda. После этой публикации Вилкс находился под охраной полиции, так как в его адрес начали поступать угрозы.Ситуация вокруг Вилкса стала отголоском скандала, разгоревшегося после публикации в 2005 году в датской газете Jyllands-Posten карикатур на пророка Мухаммеда, выполненных другим художником, и которые вызвали волну протестов в мусульманском мире.
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швеция, альбир крганов, ларс вилкс
17:08 04.10.2021
 

Муфтий высказался о гибели автора карикатур на пророка Мухаммеда

© REUTERS / Lehtikuva Lehtikuva/Vesa MoilanenFile PhotoЛарс Вилкс
Ларс Вилкс - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / Lehtikuva Lehtikuva/Vesa MoilanenFile Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов рассказал РИА Новости, что гибель художника Ларса Вилкса не стоит связывать с его карикатурами на пророка Мухаммеда, но молиться за него мусульманам нельзя, так как каноны запрещают молитвы за тех, кто умер, не приняв ислам.
Ранее сообщалось, что автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс погиб в ДТП на юге Швеции, вместе с ним погибли двое охранявших его полицейских. Авария произошла в воскресенье днем на дороге Е4 недалеко от города Маркарид. Автомобиль, в котором ехал художник, столкнулся с грузовиком, затем оба транспортных средства загорелись. Полиция Швеции не нашла признаков того, что авария была спланирована.
"В толковании священного Корана есть: если бы Аллах сразу наказывал людей за все грехи ослушания, то не осталось бы на земле ни одного живого существа. И то, что происходит – это, конечно, предопределение Всевышнего для каждого человека, и связывать это с каким-то из его действий не обязательно", - сказал муфтий.
Он добавил, что мусульмане возносят дуа (молитвы) за своих единоверцев. "Дуа за усопших, которые ушли из этого мира, будучи немусульманами, которые отрицали Бога и его Посланника, мусульмане не делают. За живых людей, если даже они не мусульмане, мусульмане совершают дуа, просят за этих людей у Всевышнего счастья, также желают здоровья, другие добрые пожелания", - пояснил глава ДСМР.
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О Ларсе Вилксе в шведских СМИ начали писать после того, как его карикатуру на пророка Мухаммеда опубликовала в конце лета 2007 года одна из шведских газет Nerikes Allehanda. После этой публикации Вилкс находился под охраной полиции, так как в его адрес начали поступать угрозы.
Ситуация вокруг Вилкса стала отголоском скандала, разгоревшегося после публикации в 2005 году в датской газете Jyllands-Posten карикатур на пророка Мухаммеда, выполненных другим художником, и которые вызвали волну протестов в мусульманском мире.
 
РелигияШвецияАльбир КргановЛарс Вилкс
 
 
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