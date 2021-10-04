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Посольство России в Кабуле рассказало о ликвидации боевиков у дипмиссии
Посольство России в Кабуле рассказало о ликвидации боевиков у дипмиссии - РИА Новости, 04.10.2021
Посольство России в Кабуле рассказало о ликвидации боевиков у дипмиссии
Около посольства России в Кабуле ликвидирована группа из пяти боевиков ИГ*, еще трое сдались, сейчас ситуация нормальная, посольство надежно защищено, сообщил... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:33
2021-10-04T16:33
2021-10-04T16:43
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Около посольства России в Кабуле ликвидирована группа из пяти боевиков ИГ*, еще трое сдались, сейчас ситуация нормальная, посольство надежно защищено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Евгений Егоров."Сегодня в обед слышались автоматные очереди из примыкающего к комплексу посольства жилого квартала. Талибы (движение "Талибан"*) ликвидировали пять игиловцев, еще трое им сдались", - сказал представитель посольства.По его предположению, "возможно, это было связано со вчерашним терактом у мечети, в ходе которого от взрыва бомбы погибло около 20 человек".На вопрос, планировала ли эта группа какую-либо акцию против посольства, Егоров ответил: "Этого мы знать не можем. Но при любом развитии событий посольство надёжно защищено как снаружи, так и изнутри".Также, по данным посольства, накануне вечером в ходе акции талибов против предполагаемых преступников на севере Кабула были убиты три игиловца."У одного из них при этом сдетонировал "пояс смертника", - добавили в посольстве.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20211004/likvidatsiya-1753004911.html
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в мире, афганистан, россия, кабул (город), талибан
16:33 04.10.2021 (обновлено: 16:43 04.10.2021)
Посольство России в Кабуле рассказало о ликвидации боевиков у дипмиссии
Посольство России в Афганистане рассказало о ликвидации пяти боевиков ИГ* у дипмиссии
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Около посольства России
в Кабуле
ликвидирована группа из пяти боевиков ИГ*, еще трое сдались, сейчас ситуация нормальная, посольство надежно защищено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Евгений Егоров.
"Сегодня в обед слышались автоматные очереди из примыкающего к комплексу посольства жилого квартала. Талибы (движение "Талибан
"*) ликвидировали пять игиловцев, еще трое им сдались", - сказал представитель посольства.
По его предположению, "возможно, это было связано со вчерашним терактом у мечети, в ходе которого от взрыва бомбы погибло около 20 человек".
На вопрос, планировала ли эта группа какую-либо акцию против посольства, Егоров ответил: "Этого мы знать не можем. Но при любом развитии событий посольство надёжно защищено как снаружи, так и изнутри".
"В посольстве ситуация нормальная. Нашу безопасность обеспечивает талибское подразделение, нами соблюдаются повышенные меры предосторожности", - подчеркнул собеседник.
Также, по данным посольства, накануне вечером в ходе акции талибов против предполагаемых преступников на севере Кабула были убиты три игиловца.
"У одного из них при этом сдетонировал "пояс смертника", - добавили в посольстве.
* Запрещенная в России террористическая организация.