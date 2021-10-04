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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211004/istvud-1753068143.html
Клинт Иствуд выиграл шесть миллионов долларов по иску о фейковых новостях
Клинт Иствуд выиграл шесть миллионов долларов по иску о фейковых новостях - РИА Новости, 04.10.2021
Клинт Иствуд выиграл шесть миллионов долларов по иску о фейковых новостях
Клинт Иствуд на процессе в США отсудил 6,1 миллиона долларов у литовской компании Mediatonas, опубликовавшей фейковые новости об уходе актера из кино, сообщает... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T19:58
2021-10-04T22:19
технологии
сша
калифорния
голливуд
клинт иствуд
новости культуры
культура
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Клинт Иствуд на процессе в США отсудил 6,1 миллиона долларов у литовской компании Mediatonas, опубликовавшей фейковые новости об уходе актера из кино, сообщает газета New York Post.Согласно иску, который был подан в феврале 2021 года, сайты Mediatonas распространяли "онлайн-интервью", в котором 91-летний Иствуд якобы говорит, что покидает Голливуд, поскольку продажа марихуаны предлагает ему "нечто большее". Речь шла о литовском дистрибьюторе продуктов из марихуаны, деятельность которого, как утверждалось на ресурсах компании, активно поддерживает истец.Окружной суд Калифорнии удовлетворил иск Иствуда и его представителей, после того как компания Mediatonas не ответила на судебную повестку в марте."Занимаясь этим делом,... мистер Иствуд вновь продемонстрировал готовность противостоять правонарушениям и привлекать к ответственности тех, кто пытается незаконно нажиться на его имени, облике и доброй воле", - приводит газета слова адвоката актера Джордана Сасмана.Клинт Иствуд, четыре раза выигравший премию "Оскар" в качестве актера и режиссера, продолжает регулярно снимать фильмы, несмотря на возраст. Премьера его последней картины "Мужские слезы" состоялась 17 сентября.
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технологии, сша, калифорния, голливуд, клинт иствуд, новости культуры
19:58 04.10.2021 (обновлено: 22:19 04.10.2021)
 
Клинт Иствуд выиграл шесть миллионов долларов по иску о фейковых новостях

NYP: Клинт Иствуд отсудил у литовской компании более шести миллионов долларов за фейк

© AP Photo / Eric RisbergКлинт Иствуд
Клинт Иствуд - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© AP Photo / Eric Risberg
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Клинт Иствуд на процессе в США отсудил 6,1 миллиона долларов у литовской компании Mediatonas, опубликовавшей фейковые новости об уходе актера из кино, сообщает газета New York Post.
Согласно иску, который был подан в феврале 2021 года, сайты Mediatonas распространяли "онлайн-интервью", в котором 91-летний Иствуд якобы говорит, что покидает Голливуд, поскольку продажа марихуаны предлагает ему "нечто большее". Речь шла о литовском дистрибьюторе продуктов из марихуаны, деятельность которого, как утверждалось на ресурсах компании, активно поддерживает истец.
Окружной суд Калифорнии удовлетворил иск Иствуда и его представителей, после того как компания Mediatonas не ответила на судебную повестку в марте.
"Занимаясь этим делом,... мистер Иствуд вновь продемонстрировал готовность противостоять правонарушениям и привлекать к ответственности тех, кто пытается незаконно нажиться на его имени, облике и доброй воле", - приводит газета слова адвоката актера Джордана Сасмана.
Клинт Иствуд, четыре раза выигравший премию "Оскар" в качестве актера и режиссера, продолжает регулярно снимать фильмы, несмотря на возраст. Премьера его последней картины "Мужские слезы" состоялась 17 сентября.
Кадр из трейлера Мужские слезы
6 августа, 11:57Культура
Опубликован трейлер вестерна "Мужские слезы" с 91-летним Клинтом Иствудом
 
КультураТехнологииСШАКалифорнияГолливудКлинт ИствудНовости культуры
 
 
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