https://ria.ru/20211004/ispytaniya-1752940993.html
Глава ОДВЗЯИ рассказал о работе по ратификации договора о запрете испытаний
Глава ОДВЗЯИ рассказал о работе по ратификации договора о запрете испытаний - РИА Новости, 04.10.2021
Глава ОДВЗЯИ рассказал о работе по ратификации договора о запрете испытаний
Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд рассчитывает, что ряд РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:14
2021-10-04T10:14
2021-10-04T10:21
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ВЕНА, 4 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд рассчитывает, что ряд стран с высокой вероятностью ратифицируют договор в течение года.Флойд, приступивший к обязанностям в августе, сказал в интервью РИА Новости, что вступление договора в силу остается очень важной задачей, но прежде чем это станет возможным, еще восемь стран должны ратифицировать его."Я заинтересован в контактах со всеми и уже контактировал с рядом стран. Меня очень радует количество стран, которые проходят процесс ратификации, и я надеюсь, что многие ратифицируют договор в ближайшие 12 месяцев", - сказал собеседник агентства.Он не сказал, о каких странах идет речь, но отметил, что определенно есть сигналы о том, что ряд стран "с высокой вероятностью ратифицируют договор в этом году". "Я знаю, что некоторые уже проходят через процедуру в парламенте на пути к ратификации", - отметил Флойд.Глава подготовительной комиссии ОДВЗЯИ подчеркнул, что в этом году отмечается 25 лет договору, что стало бы хорошим поводом подписать и ратифицировать его тем странам, которые еще этого не сделали. "В прошлом году договор подписали две страны, в этом мы рассчитываем, что их будет больше", - заключил он.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года в Нью-Йорке. Договор вступит в силу через 180 дней после ратификации всеми 44 государствами, имеющими атомное оружие или потенциально способные его создать. Список этих стран определен Международным агентством по атомной энергии. Тридцать шесть из них, в том числе Россия, договор уже ратифицировали. Однако еще несколько стран, в том числе США, до сих пор этого не сделали.
https://ria.ru/20211001/raketa-1752593120.html
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в мире, сша, оон, нью-йорк (город), одвзяи, россия
10:14 04.10.2021 (обновлено: 10:21 04.10.2021)
Глава ОДВЗЯИ рассказал о работе по ратификации договора о запрете испытаний
Глава ОДВЗЯИ Роберт Флойд рассчитывает, что многие ратифицируют договор в течение года
ВЕНА, 4 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд рассчитывает, что ряд стран с высокой вероятностью ратифицируют договор в течение года.
Флойд, приступивший к обязанностям в августе, сказал в интервью РИА Новости, что вступление договора в силу остается очень важной задачей, но прежде чем это станет возможным, еще восемь стран должны ратифицировать его.
"Я заинтересован в контактах со всеми и уже контактировал с рядом стран. Меня очень радует количество стран, которые проходят процесс ратификации, и я надеюсь, что многие ратифицируют договор в ближайшие 12 месяцев", - сказал собеседник агентства.
Он не сказал, о каких странах идет речь, но отметил, что определенно есть сигналы о том, что ряд стран "с высокой вероятностью ратифицируют договор в этом году". "Я знаю, что некоторые уже проходят через процедуру в парламенте на пути к ратификации", - отметил Флойд.
Глава подготовительной комиссии ОДВЗЯИ
подчеркнул, что в этом году отмечается 25 лет договору, что стало бы хорошим поводом подписать и ратифицировать его тем странам, которые еще этого не сделали. "В прошлом году договор подписали две страны, в этом мы рассчитываем, что их будет больше", - заключил он.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной ассамблеей ООН
24 сентября 1996 года в Нью-Йорке
. Договор вступит в силу через 180 дней после ратификации всеми 44 государствами, имеющими атомное оружие или потенциально способные его создать. Список этих стран определен Международным агентством по атомной энергии. Тридцать шесть из них, в том числе Россия
, договор уже ратифицировали. Однако еще несколько стран, в том числе США
, до сих пор этого не сделали.