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Черногорский суд рассмотрит вопрос о политическом убежище Исмаилову
Черногорский суд рассмотрит вопрос о политическом убежище Исмаилову - РИА Новости, 04.10.2021
Черногорский суд рассмотрит вопрос о политическом убежище Исмаилову
Суд в Подгорице 12 ноября рассмотрит заявление бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова о предоставлении ему политического убежища, сообщила РИА РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:28
2021-10-04T11:36
подгорица (город)
тельман исмаилов
в мире
черногория
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Суд в Подгорице 12 ноября рассмотрит заявление бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова о предоставлении ему политического убежища, сообщила РИА Новости адвокат бизнесмена Марина Русакова."Суд Подгорицы рассмотрит заявление Тельмана Исмаилова о предоставлении ему политического убежища 12 ноября", - сказала собеседница агентства. Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября, это решение обжаловали его местные адвокаты.Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.Исмаилов, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году получил масштабные претензии правоохранительных органов к деятельности своего главного актива - Черкизовского рынка, крупнейшего на тот момент в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.
https://ria.ru/20211002/ismailov-1752799203.html
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подгорица (город), тельман исмаилов, в мире, черногория, россия
11:28 04.10.2021 (обновлено: 11:36 04.10.2021)
 
Черногорский суд рассмотрит вопрос о политическом убежище Исмаилову

Суд Подгорицы рассмотрит заявление Тельмана Исмаилова о политическом убежище

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкТельман Исмаилов
Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Суд в Подгорице 12 ноября рассмотрит заявление бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова о предоставлении ему политического убежища, сообщила РИА Новости адвокат бизнесмена Марина Русакова.
"Суд Подгорицы рассмотрит заявление Тельмана Исмаилова о предоставлении ему политического убежища 12 ноября", - сказала собеседница агентства. Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября, это решение обжаловали его местные адвокаты.
Президент группы АСТ Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 15:15
Адвокат раскрыла подробности задержания Тельмана Исмаилова в Черногории
Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.
Исмаилов, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году получил масштабные претензии правоохранительных органов к деятельности своего главного актива - Черкизовского рынка, крупнейшего на тот момент в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.
Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 15:02
Суд Подгорицы оставил под стражей Тельмана Исмаилова
 
Подгорица (город)Тельман ИсмаиловВ миреЧерногорияРоссия
 
 
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