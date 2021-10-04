https://ria.ru/20211004/ismailov-1752955180.html

Черногорский суд рассмотрит вопрос о политическом убежище Исмаилову

Черногорский суд рассмотрит вопрос о политическом убежище Исмаилову - РИА Новости, 04.10.2021

Черногорский суд рассмотрит вопрос о политическом убежище Исмаилову

Суд в Подгорице 12 ноября рассмотрит заявление бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова о предоставлении ему политического убежища, сообщила РИА РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T11:28

2021-10-04T11:28

2021-10-04T11:36

подгорица (город)

тельман исмаилов

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Суд в Подгорице 12 ноября рассмотрит заявление бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова о предоставлении ему политического убежища, сообщила РИА Новости адвокат бизнесмена Марина Русакова."Суд Подгорицы рассмотрит заявление Тельмана Исмаилова о предоставлении ему политического убежища 12 ноября", - сказала собеседница агентства. Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября, это решение обжаловали его местные адвокаты.Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.Исмаилов, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году получил масштабные претензии правоохранительных органов к деятельности своего главного актива - Черкизовского рынка, крупнейшего на тот момент в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.

https://ria.ru/20211002/ismailov-1752799203.html

https://ria.ru/20211002/ismailov-1752798033.html

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подгорица (город), тельман исмаилов, в мире, черногория, россия