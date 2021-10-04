https://ria.ru/20211004/ischeznovenie-1753083633.html

Facebook.com и Instagram.com исчезли из глобальных таблиц маршрутизации

Facebook.com и Instagram.com исчезли из глобальных таблиц маршрутизации - РИА Новости, 04.10.2021

Facebook.com и Instagram.com исчезли из глобальных таблиц маршрутизации

DNS-записи о сайтах Facebook.com или Instagram.com исчезли из глобальных таблиц маршрутизации, сообщает бывший журналист газеты Washington Post Брайан Кребс. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T22:55

2021-10-04T22:55

2021-10-04T23:49

технологии

twitter

the washington post

facebook

глобальный сбой в работе соцсетей

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. DNS-записи о сайтах Facebook.com или Instagram.com исчезли из глобальных таблиц маршрутизации, сообщает бывший журналист газеты Washington Post Брайан Кребс."DNS-записи, которые указывают системам, как найти Facebook.com и Instagram.com... убрали из глобальных таблиц маршрутизации", - написал Кребс в Twitter.Как отмечает журналист, это могло быть результатом внутренних системных изменений или нежелательных результатов обновления.DNS-записи - это своего рода "инструкции", сведения, связывающие доменное имя сайта и его IP-адрес, а также несущие некоторую иную информацию для возможности доступа к сайту.

https://ria.ru/20211004/tsukerberg-1753080572.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, twitter, the washington post, facebook, глобальный сбой в работе соцсетей