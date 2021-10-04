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Facebook.com и Instagram.com исчезли из глобальных таблиц маршрутизации
Facebook.com и Instagram.com исчезли из глобальных таблиц маршрутизации - РИА Новости, 04.10.2021
Facebook.com и Instagram.com исчезли из глобальных таблиц маршрутизации
DNS-записи о сайтах Facebook.com или Instagram.com исчезли из глобальных таблиц маршрутизации, сообщает бывший журналист газеты Washington Post Брайан Кребс. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T22:55
2021-10-04T23:49
технологии
twitter
the washington post
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. DNS-записи о сайтах Facebook.com или Instagram.com исчезли из глобальных таблиц маршрутизации, сообщает бывший журналист газеты Washington Post Брайан Кребс."DNS-записи, которые указывают системам, как найти Facebook.com и Instagram.com... убрали из глобальных таблиц маршрутизации", - написал Кребс в Twitter.Как отмечает журналист, это могло быть результатом внутренних системных изменений или нежелательных результатов обновления.DNS-записи - это своего рода "инструкции", сведения, связывающие доменное имя сайта и его IP-адрес, а также несущие некоторую иную информацию для возможности доступа к сайту.
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технологии, twitter, the washington post, facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
22:55 04.10.2021 (обновлено: 23:49 04.10.2021)
 
Facebook.com и Instagram.com исчезли из глобальных таблиц маршрутизации

Журналист Кребс сообщил об исчезновении DNS-записей о сайтах Facebook.com и Instagram.com

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкFacebook
Facebook - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. DNS-записи о сайтах Facebook.com или Instagram.com исчезли из глобальных таблиц маршрутизации, сообщает бывший журналист газеты Washington Post Брайан Кребс.
"DNS-записи, которые указывают системам, как найти Facebook.com и Instagram.com... убрали из глобальных таблиц маршрутизации", - написал Кребс в Twitter.
Как отмечает журналист, это могло быть результатом внутренних системных изменений или нежелательных результатов обновления.
DNS-записи - это своего рода "инструкции", сведения, связывающие доменное имя сайта и его IP-адрес, а также несущие некоторую иную информацию для возможности доступа к сайту.
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ТехнологииTwitterThe Washington PostFacebookГлобальный сбой в работе соцсетей
 
 
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