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https://ria.ru/20211004/indiya-1753027689.html
Правительство Индии расследует дела, относящиеся к "досье Пандоры"
Правительство Индии расследует дела, относящиеся к "досье Пандоры" - РИА Новости, 04.10.2021
Правительство Индии расследует дела, относящиеся к "досье Пандоры"
Правительство Индии расследует дела, относящиеся к "досье Пандоры", заявило министерство финансов страны. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:25
2021-10-04T16:40
в мире
индия
"досье пандоры"
сша
джордж сорос
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 окт – РИА Новости. Правительство Индии расследует дела, относящиеся к "досье Пандоры", заявило министерство финансов страны.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем."Расследование основано на утечке конфиденциальных данных о 14 офшорных поставщиках услуг, которые предоставляют профессиональные услуги состоятельным лицам и корпорациям, стремящимся создать подставные компании, трасты, фонды и другие организации в юрисдикциях с низким или нулевым налогообложением. Правительство приняло к сведению эти события. Соответствующие следственные органы проведут расследование в этих случаях, и в таких случаях будут приняты соответствующие меры в соответствии с законом. В целях обеспечения эффективного расследования в этих случаях правительство также будет активно взаимодействовать с иностранными юрисдикциями для получения информации в отношении соответствующих налогоплательщиков/юридических лиц", - говорится в заявлении минфина.Отмечается, что до сих пор в СМИ появлялись имена лишь нескольких индийцев, как юридических, так и физических лиц."Кроме того, сегодня правительство распорядилось, что расследование случаев утечки "досье Пандоры"… будет контролироваться через межведомственную группу, возглавляемую председателем центрального совета по прямым налогам, в состав которой входят представители центрального совета по прямым налогам, управление правоприменения (агентство экономической разведки), резервного банка (центробанка) Индии и подразделения финансовой разведки", - говорится в сообщении минфина.
https://ria.ru/20211004/dose-1753025392.html
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в мире, индия, "досье пандоры", сша, джордж сорос
16:25 04.10.2021 (обновлено: 16:40 04.10.2021)
 
Правительство Индии расследует дела, относящиеся к "досье Пандоры"

В Минфине Индии заявили, что правительство расследует дела, относящиеся к "досье Пандоры"

© РИА Новости / Евгений БезекаИндия. Нью-Дели
Индия. Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Евгений Безека
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 окт – РИА Новости. Правительство Индии расследует дела, относящиеся к "досье Пандоры", заявило министерство финансов страны.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
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"Расследование основано на утечке конфиденциальных данных о 14 офшорных поставщиках услуг, которые предоставляют профессиональные услуги состоятельным лицам и корпорациям, стремящимся создать подставные компании, трасты, фонды и другие организации в юрисдикциях с низким или нулевым налогообложением. Правительство приняло к сведению эти события. Соответствующие следственные органы проведут расследование в этих случаях, и в таких случаях будут приняты соответствующие меры в соответствии с законом. В целях обеспечения эффективного расследования в этих случаях правительство также будет активно взаимодействовать с иностранными юрисдикциями для получения информации в отношении соответствующих налогоплательщиков/юридических лиц", - говорится в заявлении минфина.
Отмечается, что до сих пор в СМИ появлялись имена лишь нескольких индийцев, как юридических, так и физических лиц.
"Кроме того, сегодня правительство распорядилось, что расследование случаев утечки "досье Пандоры"… будет контролироваться через межведомственную группу, возглавляемую председателем центрального совета по прямым налогам, в состав которой входят представители центрального совета по прямым налогам, управление правоприменения (агентство экономической разведки), резервного банка (центробанка) Индии и подразделения финансовой разведки", - говорится в сообщении минфина.
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