14:53 04.10.2021 (обновлено: 15:29 04.10.2021)
В Идлибе сохраняется террористическая угроза, заявил Лавров
Лавров заявил, что в сирийском Идлибе сохраняется террористическая угроза
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В сирийском Идлибе сохраняется террористическая угроза, в отдельных районах она усиливается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В идлибской зоне деэскалации сохраняется террористическая угроза, где-то даже усиливается. Мы сегодня выразили озабоченность такой ситуацией. Террористические группировки продолжают из пределов идлибской зоны деэскалации атаковать позиции сирийской армии, более того, пытаются действовать и против российского контингента", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри .
"Поэтому, конечно же, Россия однозначно подтверждает необходимость реализации в полном объеме договоренностей между президентами Путиным и Эрдоганом о том, чтобы изолировать террористов, прежде всего террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"*, в какие бы новые одежды они ни пытались нарядиться, и с конечной целью подавить эти террористические группировки. Мы руководствуемся именно таким подходом и чем раньше это будет сделано, тем лучше", - подчеркнул глава МИД РФ.
Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между Путиным и Эрдоганом, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.
* Террористическая организация, запрещена в России