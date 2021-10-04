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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211004/idlib-1753008027.html
В Идлибе сохраняется террористическая угроза, заявил Лавров
В Идлибе сохраняется террористическая угроза, заявил Лавров - РИА Новости, 04.10.2021
В Идлибе сохраняется террористическая угроза, заявил Лавров
В сирийском Идлибе сохраняется террористическая угроза, в отдельных районах она усиливается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:53
2021-10-04T15:29
война в сирии
в мире
сергей лавров
идлиб (мухафаза)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В сирийском Идлибе сохраняется террористическая угроза, в отдельных районах она усиливается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В идлибской зоне деэскалации сохраняется террористическая угроза, где-то даже усиливается. Мы сегодня выразили озабоченность такой ситуацией. Террористические группировки продолжают из пределов идлибской зоны деэскалации атаковать позиции сирийской армии, более того, пытаются действовать и против российского контингента", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри ."Поэтому, конечно же, Россия однозначно подтверждает необходимость реализации в полном объеме договоренностей между президентами Путиным и Эрдоганом о том, чтобы изолировать террористов, прежде всего террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"*, в какие бы новые одежды они ни пытались нарядиться, и с конечной целью подавить эти террористические группировки. Мы руководствуемся именно таким подходом и чем раньше это будет сделано, тем лучше", - подчеркнул глава МИД РФ.Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между Путиным и Эрдоганом, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210927/erdogan-1752018516.html
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в мире, сергей лавров, идлиб (мухафаза)
14:53 04.10.2021 (обновлено: 15:29 04.10.2021)
 
В Идлибе сохраняется террористическая угроза, заявил Лавров

Лавров заявил, что в сирийском Идлибе сохраняется террористическая угроза

© РИА НовостиПатруль в сирийском Идлибе
Патруль в сирийском Идлибе - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В сирийском Идлибе сохраняется террористическая угроза, в отдельных районах она усиливается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В идлибской зоне деэскалации сохраняется террористическая угроза, где-то даже усиливается. Мы сегодня выразили озабоченность такой ситуацией. Террористические группировки продолжают из пределов идлибской зоны деэскалации атаковать позиции сирийской армии, более того, пытаются действовать и против российского контингента", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри .
"Поэтому, конечно же, Россия однозначно подтверждает необходимость реализации в полном объеме договоренностей между президентами Путиным и Эрдоганом о том, чтобы изолировать террористов, прежде всего террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"*, в какие бы новые одежды они ни пытались нарядиться, и с конечной целью подавить эти террористические группировки. Мы руководствуемся именно таким подходом и чем раньше это будет сделано, тем лучше", - подчеркнул глава МИД РФ.
Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между Путиным и Эрдоганом, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Война в СирииВ миреСергей ЛавровИдлиб (мухафаза)
 
 
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