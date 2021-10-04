https://ria.ru/20211004/gubernatory-1753031292.html

Путин отправил в отставку двух губернаторов

Путин сменил глав двух регионов - РИА Новости, 04.10.2021

Путин отправил в отставку двух губернаторов

Президент России Владимир Путин назначил врио губернаторов Владимирской и Тамбовской областей. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T16:44

2021-10-04T16:44

2021-10-04T17:53

политика

владимирская область

тамбовская область

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил врио губернаторов Владимирской и Тамбовской областей.Глава государства принял отставку Владимира Сипягина. Вместо него главой Владимирской области будет Александр Авдеев."На каждом из участков, где вы работали, вы показали высокую степень эффективности. Я надеюсь, что все ваши лучшие качества будут проявлены и здесь, на новом месте работы, и хочу пожелать вам успехов. Но, разумеется, нужно будет вникать в проблемы региона", — сказал Путин на встрече с Авдеевым.Он обратил внимание, что новому губернатору необходимо будет работать с людьми, общественными организациями.В последние пять лет Авдеев был депутатом Госдумы от "Единой России". До этого он занимал посты заместителя губернатора Калужской области и мэра Обнинска.Врио губернатора пообещал сделать все на благо жителей региона.Сипягин продолжит свою работу в нижней палате парламента. Как заявили в пресс-службе обладминистрации, во вторник он встретится с Авдеевым.Место губернатора Тамбовской области Александра Никитина, которого Путин также освободил от занимаемой должности, займет бывший замглавы Минстроя Максим Егоров."Максим Борисович, у вас сегодня работа, прямо скажем, на переднем крае, потому что Министерство ЖКХ, стройка — это один из самых востребованных, горячих участков, который напрямую связан с результатами по стране и для конкретных людей. Вы в Москве живете, как относитесь к предложению, которое вам сделано?" — обратился президент к Егорову.Тот назвал новое назначение вызовом и выразил готовность занять пост врио губернатора."Проблемы региона понимаю, так как в министерстве отвечаю за большое количество федеральных проектов, которые реализуются в рамках нацпроектов, — это жилье, городская среда и нацпроект "Экология", — заявил он.Экс-губернатор Тамбовской области Александр Никитин ранее отказался от депутатского мандата.В ЦИК сообщили, что выборы новых глав регионов пройдут в сентябре 2022 года, как это предусмотрено законом.

https://ria.ru/20210929/sipyagin-1752332442.html

https://ria.ru/20210924/fraktsiya-1751635048.html

https://ria.ru/20210929/gosduma-1752282196.html

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политика, владимирская область, тамбовская область, владимир путин, россия