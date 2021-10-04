https://ria.ru/20211004/gripp-1752950972.html
Мурашко призвал прививаться от гриппа
Мурашко призвал прививаться от гриппа - РИА Новости, 04.10.2021
Мурашко призвал прививаться от гриппа
Сезон гриппа в России будет напряжённым, поэтому нужно прививаться от этой болезни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:07
2021-10-04T11:07
2021-10-04T11:42
грипп
михаил мурашко
здоровье - общество
россия
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ГЕЛЕНДЖИК, 4 окт - РИА Новости. Сезон гриппа в России будет напряжённым, поэтому нужно прививаться от этой болезни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сезон будет напряжённым, поэтому не нужно рисковать", - сказал Мурашко на пленарной сессии форума "Биотехмед".Он уточнил, что прививаться от гриппа необходимо. При этом, по словам министра, прививка от коронавируса важнее, и в первую очередь нужно сделать её, однако про вакцинацию от гриппа забывать нельзя.
https://ria.ru/20211001/gripp-1752604561.html
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грипп, михаил мурашко, здоровье - общество, россия
11:07 04.10.2021 (обновлено: 11:42 04.10.2021)
Мурашко призвал прививаться от гриппа
Глава Минздрава Мурашко призвал прививаться от гриппа