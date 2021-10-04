https://ria.ru/20211004/gripp-1752950972.html

Мурашко призвал прививаться от гриппа

Мурашко призвал прививаться от гриппа - РИА Новости, 04.10.2021

Мурашко призвал прививаться от гриппа

Сезон гриппа в России будет напряжённым, поэтому нужно прививаться от этой болезни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T11:07

2021-10-04T11:07

2021-10-04T11:42

грипп

михаил мурашко

здоровье - общество

россия

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ГЕЛЕНДЖИК, 4 окт - РИА Новости. Сезон гриппа в России будет напряжённым, поэтому нужно прививаться от этой болезни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сезон будет напряжённым, поэтому не нужно рисковать", - сказал Мурашко на пленарной сессии форума "Биотехмед".Он уточнил, что прививаться от гриппа необходимо. При этом, по словам министра, прививка от коронавируса важнее, и в первую очередь нужно сделать её, однако про вакцинацию от гриппа забывать нельзя.

https://ria.ru/20211001/gripp-1752604561.html

россия

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2021

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грипп, михаил мурашко, здоровье - общество, россия