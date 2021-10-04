https://ria.ru/20211004/grechka-1752917733.html
Назван способ извлечь из гречки максимальную пользу
Назван способ извлечь из гречки максимальную пользу
Назван способ извлечь из гречки максимальную пользу
Гречка – один из наиболее популярных и, казалось бы, простых в приготовлении продуктов. Но чтобы сварить не только вкусную, но и полезную гречневую кашу, нужно... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T04:09
2021-10-04T04:09
2021-10-04T04:09
общество
здоровье - общество
анна белоусова
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Гречка – один из наиболее популярных и, казалось бы, простых в приготовлении продуктов. Но чтобы сварить не только вкусную, но и полезную гречневую кашу, нужно знать ряд хитростей, которыми поделилась с радио Sputnik врач-диетолог Анна Белоусова.По ее словам, гречка может стать идеальным завтраком: она дает хорошее насыщение и заряд энергии на всю первую половину дня, но при этом менее калорийная, чем, например, овсянка.Сварить гречневую кашу, вроде бы, нехитрое дело: налить в кастрюлю воды, засыпать крупу и варить на медленном огне до готовности. Однако зерна при варке могут слипаться или развариваться. Анна Белоусова рассказала, как этого избежать.А чтобы каша получилась рассыпчатой, продолжила она, нужно сделать то, что сейчас помнят очень немногие"Бабушкин рецепт: как только вся вода ушла, берем полотенце, накрываем кастрюлю, ставим под подушку, и пусть она там доходит. Тогда у нас получится то что надо", – уверена врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.Железо, которым богата гречневая крупа, медленно усваивается организмом. Но если в кашу порезать паприку и помидоры или запить ее апельсиновым соком – то есть добавить витамина С – железо начинает усваиваться гораздо активнее, практически так же, как из мяса, заключила диетолог в интервью радио Sputnik.
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общество, здоровье - общество, анна белоусова
Диетолог рассказала, как извлечь из гречки максимальную пользу
Диетолог Белоусова посоветовала использовать "бабушкин рецепт" при приготовлении гречки
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Гречка – один из наиболее популярных и, казалось бы, простых в приготовлении продуктов. Но чтобы сварить не только вкусную, но и полезную гречневую кашу, нужно знать ряд хитростей, которыми поделилась с радио Sputnik
врач-диетолог Анна Белоусова
.
По ее словам, гречка может стать идеальным завтраком: она дает хорошее насыщение и заряд энергии на всю первую половину дня, но при этом менее калорийная, чем, например, овсянка.
Сварить гречневую кашу, вроде бы, нехитрое дело: налить в кастрюлю воды, засыпать крупу и варить на медленном огне до готовности. Однако зерна при варке могут слипаться или развариваться. Анна Белоусова рассказала, как этого избежать.
"Сначала гречку мы бросаем на сухую сковородку и только после того, как пошел гречневый запах, мы ее забрасываем в кастрюлю и варим на тихом огне. И когда вода практически выкипела, мы туда кладем масло, так как полезно сочетание гречки с животными жирами", – объяснила Анна Белоусова.
А чтобы каша получилась рассыпчатой, продолжила она, нужно сделать то, что сейчас помнят очень немногие
"Бабушкин рецепт: как только вся вода ушла, берем полотенце, накрываем кастрюлю, ставим под подушку, и пусть она там доходит. Тогда у нас получится то что надо", – уверена врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
Железо, которым богата гречневая крупа, медленно усваивается организмом. Но если в кашу порезать паприку и помидоры или запить ее апельсиновым соком – то есть добавить витамина С – железо начинает усваиваться гораздо активнее, практически так же, как из мяса, заключила диетолог в интервью радио Sputnik.