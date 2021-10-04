https://ria.ru/20211004/grechka-1752917733.html

Назван способ извлечь из гречки максимальную пользу

Назван способ извлечь из гречки максимальную пользу

Назван способ извлечь из гречки максимальную пользу

Гречка – один из наиболее популярных и, казалось бы, простых в приготовлении продуктов. Но чтобы сварить не только вкусную, но и полезную гречневую кашу, нужно... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T04:09

2021-10-04T04:09

2021-10-04T04:09

общество

здоровье - общество

анна белоусова

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Гречка – один из наиболее популярных и, казалось бы, простых в приготовлении продуктов. Но чтобы сварить не только вкусную, но и полезную гречневую кашу, нужно знать ряд хитростей, которыми поделилась с радио Sputnik врач-диетолог Анна Белоусова.По ее словам, гречка может стать идеальным завтраком: она дает хорошее насыщение и заряд энергии на всю первую половину дня, но при этом менее калорийная, чем, например, овсянка.Сварить гречневую кашу, вроде бы, нехитрое дело: налить в кастрюлю воды, засыпать крупу и варить на медленном огне до готовности. Однако зерна при варке могут слипаться или развариваться. Анна Белоусова рассказала, как этого избежать.А чтобы каша получилась рассыпчатой, продолжила она, нужно сделать то, что сейчас помнят очень немногие"Бабушкин рецепт: как только вся вода ушла, берем полотенце, накрываем кастрюлю, ставим под подушку, и пусть она там доходит. Тогда у нас получится то что надо", – уверена врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.Железо, которым богата гречневая крупа, медленно усваивается организмом. Но если в кашу порезать паприку и помидоры или запить ее апельсиновым соком – то есть добавить витамина С – железо начинает усваиваться гораздо активнее, практически так же, как из мяса, заключила диетолог в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20211003/yabloki-1752861966.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, анна белоусова