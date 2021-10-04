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Прокуратура Грузии заявила, что Саакашвили незаконно пересек границу
Прокуратура Грузии заявила, что Саакашвили незаконно пересек границу - РИА Новости, 04.10.2021
Прокуратура Грузии заявила, что Саакашвили незаконно пересек границу
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили незаконно пересек государственную границу республики 29 сентября, его встретили двое граждан и на собственной машине... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:09
2021-10-04T16:19
в мире
грузия
генеральная прокуратура грузии
задержание саакашвили в грузии
украина
тбилиси
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили незаконно пересек государственную границу республики 29 сентября, его встретили двое граждан и на собственной машине отвезли в одну из деревень региона Самегрело, сказано в заявлении прокуратуры.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. У Саакашвили украинское гражданство. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается."После незаконного пересечения границы 29 сентября 2021 года двое обвиняемых на собственном автомобиле отвезли его к месту назначения - в одну из деревень в Самегрело. После этого Михаил Саакашвили уехал в Тбилиси и поселился в квартире Е.Ц. 1 октября 2021 года осужденный Михаил Саакашвили был задержан по указанному адресу", - сказано в заявлении.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
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в мире, грузия, генеральная прокуратура грузии, задержание саакашвили в грузии, украина, тбилиси, михаил саакашвили
16:09 04.10.2021 (обновлено: 16:19 04.10.2021)
 
Прокуратура Грузии заявила, что Саакашвили незаконно пересек границу

Прокуратура Грузии: Саакашвили незаконно пересек государственную границу 29 октября

© REUTERS / Georgian Interior Ministry Press ServiceБывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / Georgian Interior Ministry Press Service
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ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили незаконно пересек государственную границу республики 29 сентября, его встретили двое граждан и на собственной машине отвезли в одну из деревень региона Самегрело, сказано в заявлении прокуратуры.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. У Саакашвили украинское гражданство. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается.
"После незаконного пересечения границы 29 сентября 2021 года двое обвиняемых на собственном автомобиле отвезли его к месту назначения - в одну из деревень в Самегрело. После этого Михаил Саакашвили уехал в Тбилиси и поселился в квартире Е.Ц. 1 октября 2021 года осужденный Михаил Саакашвили был задержан по указанному адресу", - сказано в заявлении.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
Тюрьма, где содержится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 12:14
В правительстве Грузии исключили экстрадицию Саакашвили на Украину
 
В миреГрузияГенеральная прокуратура ГрузииЗадержание Саакашвили в ГрузииУкраинаТбилисиМихаил Саакашвили
 
 
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