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ЦИК зарегистрирует Баталину и Бутину в качестве депутатов Госдумы
ЦИК зарегистрирует Баталину и Бутину в качестве депутатов Госдумы - РИА Новости, 04.10.2021
ЦИК зарегистрирует Баталину и Бутину в качестве депутатов Госдумы
ЦИК России на заседании в понедельник зарегистрирует в качестве депутатов Госдумы замминистра труда Ольгу Баталину и Марию Бутину, следует из проекта... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:48
2021-10-04T10:57
политика
госдума рф
ольга баталина
мария бутина
цик рф
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ЦИК России на заседании в понедельник зарегистрирует в качестве депутатов Госдумы замминистра труда Ольгу Баталину и Марию Бутину, следует из проекта постановления ЦИК.Ранее ЦИК передал другим зарегистрированным кандидатам вакантные мандаты "Единой России", в том числе от Сергея Шойгу, Сергея Лаврова, Дениса Проценко и Елены Шмелевой, следует из постановления Центризбиркома, принятого на заседании в среду.В списке кандидатов, получивших вакантные мандаты, значатся в том числе Ольга Баталина и Мария Бутина.Кроме того, на заседании в среду ЦИК передал два вакантных мандата партии "Новые люди", один мандат ЛДПР и три мандата КПРФ."Зарегистрировать депутатов Государственной Думы РФ, избранных по федеральному избирательному округу, в количестве 60 человек", - следует из проекта постановления ЦИК.В списке зарегистрированных 54 кандидатов от партии "Единая Россия" значится Баталина Ольга Юрьевна, Бутина Мария Валерьевна.
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политика, госдума рф, ольга баталина, мария бутина, цик рф
10:48 04.10.2021 (обновлено: 10:57 04.10.2021)
 
ЦИК зарегистрирует Баталину и Бутину в качестве депутатов Госдумы

ЦИК зарегистрирует Баталину и Бутину в качестве депутатов Госдумы

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМария Бутина во время презентации фонда "Своих не бросаем" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Мария Бутина во время презентации фонда Своих не бросаем в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ЦИК России на заседании в понедельник зарегистрирует в качестве депутатов Госдумы замминистра труда Ольгу Баталину и Марию Бутину, следует из проекта постановления ЦИК.
Ранее ЦИК передал другим зарегистрированным кандидатам вакантные мандаты "Единой России", в том числе от Сергея Шойгу, Сергея Лаврова, Дениса Проценко и Елены Шмелевой, следует из постановления Центризбиркома, принятого на заседании в среду.
В списке кандидатов, получивших вакантные мандаты, значатся в том числе Ольга Баталина и Мария Бутина.
Кроме того, на заседании в среду ЦИК передал два вакантных мандата партии "Новые люди", один мандат ЛДПР и три мандата КПРФ.
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"Зарегистрировать депутатов Государственной Думы РФ, избранных по федеральному избирательному округу, в количестве 60 человек", - следует из проекта постановления ЦИК.
В списке зарегистрированных 54 кандидатов от партии "Единая Россия" значится Баталина Ольга Юрьевна, Бутина Мария Валерьевна.
 
ПолитикаГосдума РФОльга БаталинаМария БутинаЦИК РФ
 
 
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