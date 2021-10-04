https://ria.ru/20211004/gosduma-1752947371.html

ЦИК зарегистрирует Баталину и Бутину в качестве депутатов Госдумы

ЦИК зарегистрирует Баталину и Бутину в качестве депутатов Госдумы - РИА Новости, 04.10.2021

ЦИК зарегистрирует Баталину и Бутину в качестве депутатов Госдумы

ЦИК России на заседании в понедельник зарегистрирует в качестве депутатов Госдумы замминистра труда Ольгу Баталину и Марию Бутину, следует из проекта... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T10:48

2021-10-04T10:48

2021-10-04T10:57

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ольга баталина

мария бутина

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ЦИК России на заседании в понедельник зарегистрирует в качестве депутатов Госдумы замминистра труда Ольгу Баталину и Марию Бутину, следует из проекта постановления ЦИК.Ранее ЦИК передал другим зарегистрированным кандидатам вакантные мандаты "Единой России", в том числе от Сергея Шойгу, Сергея Лаврова, Дениса Проценко и Елены Шмелевой, следует из постановления Центризбиркома, принятого на заседании в среду.В списке кандидатов, получивших вакантные мандаты, значатся в том числе Ольга Баталина и Мария Бутина.Кроме того, на заседании в среду ЦИК передал два вакантных мандата партии "Новые люди", один мандат ЛДПР и три мандата КПРФ."Зарегистрировать депутатов Государственной Думы РФ, избранных по федеральному избирательному округу, в количестве 60 человек", - следует из проекта постановления ЦИК.В списке зарегистрированных 54 кандидатов от партии "Единая Россия" значится Баталина Ольга Юрьевна, Бутина Мария Валерьевна.

https://ria.ru/20210924/mandat-1751699831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, ольга баталина, мария бутина, цик рф