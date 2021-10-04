https://ria.ru/20211004/gosdolg-1753062678.html

Байден призвал конгресс США поднять потолок госдолга

Байден призвал конгресс США поднять потолок госдолга - РИА Новости, 04.10.2021

Байден призвал конгресс США поднять потолок госдолга

Президент США Джо Байден призвал конгресс поднять потолок госдолга, предупредил о последствиях бездействия. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T18:52

2021-10-04T18:52

2021-10-04T19:06

сша

джо байден

в мире

министерство финансов сша

госдолг сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751705820_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_dd2a0119d48b2dd4df2c280b55fefe76.jpg

ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал конгресс поднять потолок госдолга, предупредил о последствиях бездействия."Если не поднять потолок госдолга, это поставит под вопрос желание конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже взяли на себя", - сказал Байден, выступая в Белом доме. По его словам, речь идет о выплате прошлого долга, а не о новых обязательствах.Байден предупредил, что при отсутствии действий статус доллара как мировой резервной валюты пошатнется, кредитный рейтинг США снизится, а проценты по госдолгу вырастут.Он также назвал "безответственной" политику республиканцев, которые пока что отказываются голосовать за поднятие потолка долга и, по утверждению Байдена, грозят всему процессу парламентской обструкцией. Байден призвал республиканцев "отойти с дороги" и не блокировать решение."Игра в подобные игры подобна "русской рулетке", - сказал Байден.С 1 октября США превысили разрешенный конгрессом потолок госдолга в 28,4 триллиона долларов. Минфин США сообщил, что до 18 октября сможет принимать меры, которые не допустят дефолта по госдолгу. Сам дефолт еще никогда не происходил, однако его возможность также широко используется для политического торга в конгрессе. При этом ранее республиканцы заблокировали в сенате предложение о поднятии потолка долга.

https://ria.ru/20211001/amerika-1752542426.html

https://ria.ru/20210725/gosdolg-1742758937.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джо байден, в мире, министерство финансов сша, госдолг сша