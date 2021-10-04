https://ria.ru/20211004/gmail-1753086306.html
Пользователи сообщили о проблемах в работе Gmail
Пользователи сообщили о проблемах в работе Gmail - РИА Новости, 04.10.2021
Пользователи сообщили о проблемах в работе Gmail
Пользователи сообщают о сбоях в работе почтового сервиса Gmail, информирует Downdetector. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T23:35
2021-10-04T23:35
2021-10-04T23:49
gmail
в мире
технологии
сша
италия
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facebook
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Пользователи сообщают о сбоях в работе почтового сервиса Gmail, информирует Downdetector.Глобальный сбой в соцсетях длится уже более пяти часов."Отчеты пользователей указывают на проблемы у Gmail", - сообщает сервис.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.Хотя полный масштаб отключений и их причина пока неизвестны, "это уже стало самым продолжительным отключением для технологического гиганта с 2008 года, когда Facebook был оффлайн для 80 миллионов пользователей около суток", сообщил телеканал CNBC. В 2019 году аналогичная проблема продолжалась лишь около часа.
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gmail, в мире, технологии, сша, италия, франция, whatsapp inc., facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
23:35 04.10.2021 (обновлено: 23:49 04.10.2021)
Пользователи сообщили о проблемах в работе Gmail
Пользователи сообщили о проблемах в работе Gmail