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Наука
https://ria.ru/20211004/gipertoniya-1752962226.html
Ученые обнаружили неожиданные последствия гипертонии
Ученые обнаружили неожиданные последствия гипертонии - РИА Новости, 04.10.2021
Ученые обнаружили неожиданные последствия гипертонии
Согласно результатам исследования, опубликованным сегодня в журнале Американской кардиологической ассоциации Hypertension, у пожилых людей с диагнозом... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:00
2021-10-04T13:51
наука
гипертония
здоровье
биология
деменция
американская кардиологическая ассоциация
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Согласно результатам исследования, опубликованным сегодня в журнале Американской кардиологической ассоциации Hypertension, у пожилых людей с диагнозом гипертония меньше размер мозга и больше вероятность развития деменции. При этом чем в более раннем возрасте у них установилось высокое давление, тем этот риск выше.Исследователи из Австралии и Китая во главе с профессором Мингуан Хэ (Mingguang He) из Мельбурнского университета изучили, как влияет высокое кровяное давление, диагностированное в раннем возрасте, на структуру мозга и увеличение риска старческой деменции. В качестве источника информации авторы использовали данные Британского биобанка — базы данных, содержащей подробную анонимную информацию о здоровье около полумиллиона добровольцев — участников из Великобритании.Прежде всего исследователи сравнили объем мозга пожилых людей с нормальным кровяным давлением и тех, у кого в разном возрасте был поставлен диагноз гипертония. Первичные данные заносили в базу в период с 2006 по 2010 год, а МРТ головного мозга делали с 2014 по 2019 год."Гипертония очень распространена среди людей среднего возраст, и повышенное артериальное давление в раннем возрасте становится все более распространенным явлением", — приводятся в пресс-релизе Американской кардиологической ассоциации слова доктора Хэ.Результаты показали, что у людей с высоким артериальным давлением, диагностированным до 55 лет, мозг был меньше, чем у людей с нормальным давлением, при этом чем раньше диагностировали гипертонию, тем значительнее было это уменьшение."У людей, у которых гипертония была диагностирована в более молодом возрасте, при однократных измерениях объем мозга оказался меньше, — отмечает первый автор статьи доктор Ксианвен Шан (Xianwen Shang), научный сотрудник Народной больницы провинции Гуандун в Гуанчжоу, Китай. — Будущие исследования с объемами мозга, измеренными в нескольких временных точках, могут подтвердить, связана ли гипертензия, диагностированная в более молодом возрасте, с большим уменьшением объема мозга с течением времени".Хотя связь между гипертонией, здоровьем мозга и деменцией в более позднем возрасте хорошо установлена, до сих пор было неизвестно, влияет ли возраст начала гипертонии на эту связь. Чтобы оценить деменцию, исследователи изучили, сколько участников заболело деменцией по любой причине в течение периода наблюдения, средняя продолжительность которого составили 11,9 года, сравнив 124 053 человека с высоким кровяным давлением и 124 053 взрослых, у которых не было повышенного кровяного давления.Оказалось, что риск развития сосудистой деменции — распространенного нейродегенеративного заболевания, возникающего в результате нарушения кровотока в мозге, — по сравнению с контрольной группой был на 45 процентов выше у тех, у кого было диагностировано высокое кровяное давление в возрасте от 45 до 54 лет и на 69 процентов выше у тех, кому диагноз гипертония поставили еще раньше — от 35 до 44 лет."Результаты нашего исследования предоставляют доказательства того, что ранний возраст начала гипертонии связан с возникновением деменции и, что более важно, эта связь подтверждается структурными изменениями в объеме мозга", — говорит Шан.Авторы считают, что принятие мер для контроля или отсрочки возникновения высокого кровяного давления в более молодом возрасте может снизить риск деменции и на это должны быть нацелены медицинские программы скрининга.Интересно что, в отличие от сосудистой деменции, ученые не обнаружили связи между возрастом на момент постановки диагноза гипертонии и риском развития болезни Альцгеймера — типа деменции, связанной с белками, нарушающими функцию мозга.
https://ria.ru/20210930/dementsiya-1752531162.html
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гипертония, здоровье, биология, деменция, американская кардиологическая ассоциация
12:00 04.10.2021 (обновлено: 13:51 04.10.2021)
 

Ученые обнаружили неожиданные последствия гипертонии

© Фото : American Heart AssociationДоктор рассматривает изображение мозга крупным планом
Доктор рассматривает изображение мозга крупным планом - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : American Heart Association
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Согласно результатам исследования, опубликованным сегодня в журнале Американской кардиологической ассоциации Hypertension, у пожилых людей с диагнозом гипертония меньше размер мозга и больше вероятность развития деменции. При этом чем в более раннем возрасте у них установилось высокое давление, тем этот риск выше.
Исследователи из Австралии и Китая во главе с профессором Мингуан Хэ (Mingguang He) из Мельбурнского университета изучили, как влияет высокое кровяное давление, диагностированное в раннем возрасте, на структуру мозга и увеличение риска старческой деменции. В качестве источника информации авторы использовали данные Британского биобанка — базы данных, содержащей подробную анонимную информацию о здоровье около полумиллиона добровольцев — участников из Великобритании.
Прежде всего исследователи сравнили объем мозга пожилых людей с нормальным кровяным давлением и тех, у кого в разном возрасте был поставлен диагноз гипертония. Первичные данные заносили в базу в период с 2006 по 2010 год, а МРТ головного мозга делали с 2014 по 2019 год.
"Гипертония очень распространена среди людей среднего возраст, и повышенное артериальное давление в раннем возрасте становится все более распространенным явлением", — приводятся в пресс-релизе Американской кардиологической ассоциации слова доктора Хэ.
Результаты показали, что у людей с высоким артериальным давлением, диагностированным до 55 лет, мозг был меньше, чем у людей с нормальным давлением, при этом чем раньше диагностировали гипертонию, тем значительнее было это уменьшение.
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"У людей, у которых гипертония была диагностирована в более молодом возрасте, при однократных измерениях объем мозга оказался меньше, — отмечает первый автор статьи доктор Ксианвен Шан (Xianwen Shang), научный сотрудник Народной больницы провинции Гуандун в Гуанчжоу, Китай. — Будущие исследования с объемами мозга, измеренными в нескольких временных точках, могут подтвердить, связана ли гипертензия, диагностированная в более молодом возрасте, с большим уменьшением объема мозга с течением времени".
Хотя связь между гипертонией, здоровьем мозга и деменцией в более позднем возрасте хорошо установлена, до сих пор было неизвестно, влияет ли возраст начала гипертонии на эту связь. Чтобы оценить деменцию, исследователи изучили, сколько участников заболело деменцией по любой причине в течение периода наблюдения, средняя продолжительность которого составили 11,9 года, сравнив 124 053 человека с высоким кровяным давлением и 124 053 взрослых, у которых не было повышенного кровяного давления.
Оказалось, что риск развития сосудистой деменции — распространенного нейродегенеративного заболевания, возникающего в результате нарушения кровотока в мозге, — по сравнению с контрольной группой был на 45 процентов выше у тех, у кого было диагностировано высокое кровяное давление в возрасте от 45 до 54 лет и на 69 процентов выше у тех, кому диагноз гипертония поставили еще раньше — от 35 до 44 лет.
"Результаты нашего исследования предоставляют доказательства того, что ранний возраст начала гипертонии связан с возникновением деменции и, что более важно, эта связь подтверждается структурными изменениями в объеме мозга", — говорит Шан.
Авторы считают, что принятие мер для контроля или отсрочки возникновения высокого кровяного давления в более молодом возрасте может снизить риск деменции и на это должны быть нацелены медицинские программы скрининга.
Интересно что, в отличие от сосудистой деменции, ученые не обнаружили связи между возрастом на момент постановки диагноза гипертонии и риском развития болезни Альцгеймера — типа деменции, связанной с белками, нарушающими функцию мозга.
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НаукаГипертонияЗдоровьебиологияДеменцияАмериканская кардиологическая ассоциация
 
 
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