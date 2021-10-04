https://ria.ru/20211004/germaniya-1752972717.html

Власти Германии прокомментировали "досье Пандоры"

Власти Германии прокомментировали "досье Пандоры" - РИА Новости, 04.10.2021

Власти Германии прокомментировали "досье Пандоры"

В ФРГ внимательно следят за сообщениями в связи с "досье Пандоры", по первому впечатлению оно имеет незначительное отношение к Германии, заявил на брифинге в... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T12:43

2021-10-04T12:43

2021-10-04T12:56

в мире

германия

"досье пандоры"

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БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. В ФРГ внимательно следят за сообщениями в связи с "досье Пандоры", по первому впечатлению оно имеет незначительное отношение к Германии, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт."Мы очень внимательно следим за этими сообщениями, конечно. Как официальный представитель федерального правительства, я не буду комментировать отдельные случаи и подозрительные схемы. Они, безусловно, будут расследованы. Для нас это еще один повод продолжать работу, которую федеральное правительство и так сделало своей целью, ...а именно с прозрачностью подходить к уклонению от уплаты налогов, мошенничеству при уплаты налогов. Есть конкретные меры... и в этом направлении мы хотим продолжать и на национальном уровне, и с международными партнерами", - заявил Зайберт, отвечая на соответствующие вопросы прессы."Насколько мы следим за новостями, журналисты, которые участвуют в этом расследовании, еще продолжают публиковать документы, поэтому окончательной оценки с нашей стороны не может быть. Связи с Германией не слишком значительны, но, как было сказано, это промежуточная оценка", - добавила также присутствующая на брифинге представитель Минфина ФРГ.Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

https://radiosputnik.ria.ru/20211004/dose-1752964538.html

германия

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в мире, германия, "досье пандоры"