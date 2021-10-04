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https://ria.ru/20211004/genprokuratura-1752956001.html
В Совфеде рассмотрят кандидатуру Разинкина на пост первого замгенпрокурора
В Совфеде рассмотрят кандидатуру Разинкина на пост первого замгенпрокурора - РИА Новости, 04.10.2021
В Совфеде рассмотрят кандидатуру Разинкина на пост первого замгенпрокурора
В Совет Федерации поступило представление президента РФ для назначения Анатолия Разинкина первым замгенпрокурора РФ, сообщил РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:32
2021-10-04T12:15
политика
совет федерации рф
россия
александр буксман
генеральная прокуратура рф
андрей клишас
игорь краснов
анатолий разинкин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Совет Федерации поступило представление президента РФ для назначения Анатолия Разинкина первым замгенпрокурора РФ, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас."В Совет Федерации поступило представление президента РФ по кандидатуре на должность первого заместителя генерального прокурора РФ", - сказал он.Клишас напомнил, что в соответствии с поправками к Конституции РФ, глава государства назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности заместителей генпрокурора РФ. Ранее место первого замгенпрокурора освободил по достижению пенсионного возраста Александр Буксман.По словам Клишаса, в соответствии с регламентом палаты, комитеты Совфеда проведут необходимые консультации и направят консолидированную позицию по представленной главой государства кандидатуре для его информирования.Также, сообщил сенатор, в Совфед поступило представление президента по кандидатурам на должности прокуроров ряда регионов и специализированных прокуратур. Будут обсуждены кандидатуры на должности Байкальского и Волжского межрегиональных природоохранных прокуроров, а также прокурора Тывы. Результаты соответствующих консультаций также будут направлены президенту.
https://ria.ru/20210921/putin-1751213323.html
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политика, совет федерации рф, россия, александр буксман, генеральная прокуратура рф, андрей клишас, игорь краснов, анатолий разинкин
11:32 04.10.2021 (обновлено: 12:15 04.10.2021)
 
В Совфеде рассмотрят кандидатуру Разинкина на пост первого замгенпрокурора

В Совфед поступило представление для назначения Разинкина первым замгенпрокурора

© Фото : СК РФАнатолий Разинкин и Александр Бастрыкин
Анатолий Разинкин и Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Совет Федерации поступило представление президента РФ для назначения Анатолия Разинкина первым замгенпрокурора РФ, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"В Совет Федерации поступило представление президента РФ по кандидатуре на должность первого заместителя генерального прокурора РФ", - сказал он.
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Путин освободил от должности первого заместителя генпрокурора Буксмана
Клишас напомнил, что в соответствии с поправками к Конституции РФ, глава государства назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности заместителей генпрокурора РФ. Ранее место первого замгенпрокурора освободил по достижению пенсионного возраста Александр Буксман.
По словам Клишаса, в соответствии с регламентом палаты, комитеты Совфеда проведут необходимые консультации и направят консолидированную позицию по представленной главой государства кандидатуре для его информирования.
Также, сообщил сенатор, в Совфед поступило представление президента по кандидатурам на должности прокуроров ряда регионов и специализированных прокуратур. Будут обсуждены кандидатуры на должности Байкальского и Волжского межрегиональных природоохранных прокуроров, а также прокурора Тывы. Результаты соответствующих консультаций также будут направлены президенту.
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ПолитикаСовет Федерации РФРоссияАлександр БуксманГенеральная прокуратура РФАндрей КлишасИгорь КрасновАнатолий Разинкин
 
 
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