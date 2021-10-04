https://ria.ru/20211004/gazirovka-1753014090.html

Минфин проработает введение акциза на сладкую газировку

Минфин проработает введение акциза на сладкую газировку - РИА Новости, 04.10.2021

Минфин проработает введение акциза на сладкую газировку

Минфин РФ планирует проработать введение акциза на калорийные безалкогольные газированные напитки, следует из материалов к проекту бюджета на 2022 год и... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T15:21

2021-10-04T15:21

2021-10-04T15:21

экономика

высшая школа экономики (вшэ)

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минфин РФ планирует проработать введение акциза на калорийные безалкогольные газированные напитки, следует из материалов к проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, внесенных в Госдуму. В Союзе производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) сообщили РИА Новости, что акциз не принесет бюджету значительных поступлений, а налоговые отчисления со стороны предприятий индустрии уменьшатся."Проработка предложения Минздрава России о введении акциза на калорийные безалкогольные газированные напитки с целью ограничения потребления таких продуктов, что принесет дополнительные доходы бюджетной системе Российской Федерации", - указывается в перечне актуальных вопросов налогообложения на перспективу.В Союзнапитки заявили РИА Новости, что экономических оснований рассчитывать на значительный рост бюджетных поступлений в результате введения акциза нет, сославшись на исследование НИУ ВШЭ "Анализ социально-экономических последствий введения акцизного обложения напитков с добавлением сахара в РФ"."Очевидно, что отрасль столкнется с падением продаж и годовой прибыли производителей, инвестиций в основной капитал и снижением объемов производства, сокращением рабочих мест. Логично, что сумма налоговых отчислений со стороны предприятий индустрии в результате уменьшится. Таким образом, эффект роста поступлений в федеральный бюджет за счет акцизных сборов может быть нивелирован сокращением налоговой массы под влиянием перечисленных факторов", - сказали в пресс-службе союза.Союзнапитки указывает, что при введении акциза производство безалкогольных напитков может снизиться на 8-9%, годовая прибыль индустрии - на 23,5-24,3 миллиарда рублей, общие годовые инвестиции в основной капитал - на 2,5-2,6 миллиарда. "По оценкам НИУ ВШЭ, снижение поступлений НДС составит от 2,4 миллиарда до 5,2 миллиарда рублей, других налоговых поступлений - от 12,5 миллиарда до 18,9 миллиарда рублей в первые несколько лет", - добавили там.В союзе также отметили, что опасения индустрии подтверждают и данные Аналитического центра при правительстве РФ. "Ожидаемый бюджетный эффект от введения "сахарного акциза" будет в значительной степени нивелирован переходом потребителей на более дешевые товары-субституты, что, в свою очередь, приведет к росту объемов трансграничных покупок безалкогольных напитков", - сообщили в пресс-службе.При этом наибольший негативный эффект от введения дополнительного налогового сбора будет наблюдаться при реализации сценария с прогрессивной шкалой акциза. "В результате которого с 2022 по 2024 годы сокращение численности составит 19,8 тысячи человек, а объем недополученных налоговых сборов - 50,5 миллиарда рублей", - указывает союз.

https://ria.ru/20211003/shampanskoe-1752836397.html

https://ria.ru/20211001/maslo-1752592588.html

https://ria.ru/20210927/ikra-1751919818.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, высшая школа экономики (вшэ), министерство финансов рф (минфин россии), россия