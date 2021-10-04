Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211004/gazirovka-1753014090.html
Минфин проработает введение акциза на сладкую газировку
Минфин проработает введение акциза на сладкую газировку - РИА Новости, 04.10.2021
Минфин проработает введение акциза на сладкую газировку
Минфин РФ планирует проработать введение акциза на калорийные безалкогольные газированные напитки, следует из материалов к проекту бюджета на 2022 год и... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:21
2021-10-04T15:21
экономика
высшая школа экономики (вшэ)
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137002/96/1370029654_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_b880b62bdfa0860a3f10b4bc55338f08.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минфин РФ планирует проработать введение акциза на калорийные безалкогольные газированные напитки, следует из материалов к проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, внесенных в Госдуму. В Союзе производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) сообщили РИА Новости, что акциз не принесет бюджету значительных поступлений, а налоговые отчисления со стороны предприятий индустрии уменьшатся."Проработка предложения Минздрава России о введении акциза на калорийные безалкогольные газированные напитки с целью ограничения потребления таких продуктов, что принесет дополнительные доходы бюджетной системе Российской Федерации", - указывается в перечне актуальных вопросов налогообложения на перспективу.В Союзнапитки заявили РИА Новости, что экономических оснований рассчитывать на значительный рост бюджетных поступлений в результате введения акциза нет, сославшись на исследование НИУ ВШЭ "Анализ социально-экономических последствий введения акцизного обложения напитков с добавлением сахара в РФ"."Очевидно, что отрасль столкнется с падением продаж и годовой прибыли производителей, инвестиций в основной капитал и снижением объемов производства, сокращением рабочих мест. Логично, что сумма налоговых отчислений со стороны предприятий индустрии в результате уменьшится. Таким образом, эффект роста поступлений в федеральный бюджет за счет акцизных сборов может быть нивелирован сокращением налоговой массы под влиянием перечисленных факторов", - сказали в пресс-службе союза.Союзнапитки указывает, что при введении акциза производство безалкогольных напитков может снизиться на 8-9%, годовая прибыль индустрии - на 23,5-24,3 миллиарда рублей, общие годовые инвестиции в основной капитал - на 2,5-2,6 миллиарда. "По оценкам НИУ ВШЭ, снижение поступлений НДС составит от 2,4 миллиарда до 5,2 миллиарда рублей, других налоговых поступлений - от 12,5 миллиарда до 18,9 миллиарда рублей в первые несколько лет", - добавили там.В союзе также отметили, что опасения индустрии подтверждают и данные Аналитического центра при правительстве РФ. "Ожидаемый бюджетный эффект от введения "сахарного акциза" будет в значительной степени нивелирован переходом потребителей на более дешевые товары-субституты, что, в свою очередь, приведет к росту объемов трансграничных покупок безалкогольных напитков", - сообщили в пресс-службе.При этом наибольший негативный эффект от введения дополнительного налогового сбора будет наблюдаться при реализации сценария с прогрессивной шкалой акциза. "В результате которого с 2022 по 2024 годы сокращение численности составит 19,8 тысячи человек, а объем недополученных налоговых сборов - 50,5 миллиарда рублей", - указывает союз.
https://ria.ru/20211003/shampanskoe-1752836397.html
https://ria.ru/20211001/maslo-1752592588.html
https://ria.ru/20210927/ikra-1751919818.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137002/96/1370029654_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_45a4faef7d12f30adcaf11311cc346cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, высшая школа экономики (вшэ), министерство финансов рф (минфин россии), россия
15:21 04.10.2021
 
Минфин проработает введение акциза на сладкую газировку

Минфин проработает введение акциза на калорийные безалкогольные газированные напитки

© Fotolia / Michael EichhammerГазированная вода в холодильнике
Газированная вода в холодильнике - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Fotolia / Michael Eichhammer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минфин РФ планирует проработать введение акциза на калорийные безалкогольные газированные напитки, следует из материалов к проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, внесенных в Госдуму. В Союзе производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) сообщили РИА Новости, что акциз не принесет бюджету значительных поступлений, а налоговые отчисления со стороны предприятий индустрии уменьшатся.
"Проработка предложения Минздрава России о введении акциза на калорийные безалкогольные газированные напитки с целью ограничения потребления таких продуктов, что принесет дополнительные доходы бюджетной системе Российской Федерации", - указывается в перечне актуальных вопросов налогообложения на перспективу.
Шампанское - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 01:16
Эксперт рассказал, что будет с ценами на шампанское к Новому году
В Союзнапитки заявили РИА Новости, что экономических оснований рассчитывать на значительный рост бюджетных поступлений в результате введения акциза нет, сославшись на исследование НИУ ВШЭ "Анализ социально-экономических последствий введения акцизного обложения напитков с добавлением сахара в РФ".
"Очевидно, что отрасль столкнется с падением продаж и годовой прибыли производителей, инвестиций в основной капитал и снижением объемов производства, сокращением рабочих мест. Логично, что сумма налоговых отчислений со стороны предприятий индустрии в результате уменьшится. Таким образом, эффект роста поступлений в федеральный бюджет за счет акцизных сборов может быть нивелирован сокращением налоговой массы под влиянием перечисленных факторов", - сказали в пресс-службе союза.
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 00:54
Соглашения о ценах на подсолнечное масло завершили свое действие
Союзнапитки указывает, что при введении акциза производство безалкогольных напитков может снизиться на 8-9%, годовая прибыль индустрии - на 23,5-24,3 миллиарда рублей, общие годовые инвестиции в основной капитал - на 2,5-2,6 миллиарда. "По оценкам НИУ ВШЭ, снижение поступлений НДС составит от 2,4 миллиарда до 5,2 миллиарда рублей, других налоговых поступлений - от 12,5 миллиарда до 18,9 миллиарда рублей в первые несколько лет", - добавили там.
В союзе также отметили, что опасения индустрии подтверждают и данные Аналитического центра при правительстве РФ. "Ожидаемый бюджетный эффект от введения "сахарного акциза" будет в значительной степени нивелирован переходом потребителей на более дешевые товары-субституты, что, в свою очередь, приведет к росту объемов трансграничных покупок безалкогольных напитков", - сообщили в пресс-службе.
При этом наибольший негативный эффект от введения дополнительного налогового сбора будет наблюдаться при реализации сценария с прогрессивной шкалой акциза. "В результате которого с 2022 по 2024 годы сокращение численности составит 19,8 тысячи человек, а объем недополученных налоговых сборов - 50,5 миллиарда рублей", - указывает союз.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 01:16
В Рыбном союзе дали прогноз цен на красную икру к Новому году
 
ЭкономикаВысшая школа экономики (ВШЭ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
04:54Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
04:50"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
04:23Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" по химии
04:01Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
03:54В России хотят изменить требования к оплате труда педагогов
03:44В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
03:42Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
03:37Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
03:19Чекунков назвал цель создания нового города в Приморье
03:18Юрист напомнил дачникам о штрафе за сжигание мусора
03:09Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
03:06Телефонные аферисты придумали уловку, как вывести жертву на разговор
03:00Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине
03:00Эксперты назвали сроки отключения электричества за долги
02:47Байден высказался в поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан
02:29Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях
02:25Американский юрист рассказал, как ЦРУ и АНБ угрожают журналистике
02:20Windows 11 выпустили на день раньше запланированного
02:17Эксперт предупредил о мошенничестве при покупках в интернете
Лента новостейМолния