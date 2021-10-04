Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211004/gaz-1753066719.html
Цена газа в Европе упала на новостях по "Северному потоку — 2"
Цена газа в Европе упала на новостях по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 04.10.2021
Цена газа в Европе упала на новостях по "Северному потоку — 2"
Фьючерсная цена газа в Европе, почти достигшая в понедельник 1200 долларов за тысячу кубометров, на новостях по "Северному потоку — 2" падала ниже 1130... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T19:36
2021-10-04T19:36
экономика
в мире
природный газ
европа
северный поток — 2
nord stream 2 ag
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751514292_0:276:2702:1796_1920x0_80_0_0_7c6dbe557f66f48a63e617f7e8c40e15.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Фьючерсная цена газа в Европе, почти достигшая в понедельник 1200 долларов за тысячу кубометров, на новостях по "Северному потоку — 2" падала ниже 1130 долларов, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.Цена ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в понедельник практически достигла уровня в 1200 долларов за тысячу кубометров, добравшись до рекордного значения в 1198,7 доллара в 17.14 мск.Однако позднее, на фоне сообщений по газопроводу "Северный поток — 2", опускалась до уровня 1123,9 доллара за тысячу кубов в 17.50 мск. По состоянию на 18.04 мск цена подросла до 1159,3 доллара за тысячу кубометров.Датское энергетическое агентство в понедельник объявило, что одна из ниток "Северного потока — 2" полностью соответствует всем условиям для эксплуатации, включая требования по сертификации, а второй нитке для этого необходимо выполнение нескольких условий.Оператор газопровода Nord Stream 2 AG также сообщил о том, что начинает наполнять газом первую нитку для проведения дальнейшего тестирования, а на второй нитке продолжаются пусконаладочные работы. В целом весь газопровод прошел независимую сертификацию.
https://ria.ru/20211004/gaz-1753015114.html
https://ria.ru/20211004/katastrofa-1752985096.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751514292_479:0:2874:1796_1920x0_80_0_0_9611c3333b4a8b450134e2c311a4101d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, в мире, природный газ, европа, северный поток — 2, nord stream 2 ag
19:36 04.10.2021
 
Цена газа в Европе упала на новостях по "Северному потоку — 2"

Цена газа на рынке в Европе на новостях по "Северному потоку — 2" упала ниже 1130 долларов

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на газовом хранилище в Будапеште
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© AP Photo / Bela Szandelszky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Фьючерсная цена газа в Европе, почти достигшая в понедельник 1200 долларов за тысячу кубометров, на новостях по "Северному потоку — 2" падала ниже 1130 долларов, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Цена ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в понедельник практически достигла уровня в 1200 долларов за тысячу кубометров, добравшись до рекордного значения в 1198,7 доллара в 17.14 мск.
Объекты газопровода Ямал – Европа в Польше - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 15:25
"Будем просить на коленях": поляки припомнили ЕС борьбу с российским газом
Однако позднее, на фоне сообщений по газопроводу "Северный поток — 2", опускалась до уровня 1123,9 доллара за тысячу кубов в 17.50 мск. По состоянию на 18.04 мск цена подросла до 1159,3 доллара за тысячу кубометров.
Датское энергетическое агентство в понедельник объявило, что одна из ниток "Северного потока — 2" полностью соответствует всем условиям для эксплуатации, включая требования по сертификации, а второй нитке для этого необходимо выполнение нескольких условий.
Оператор газопровода Nord Stream 2 AG также сообщил о том, что начинает наполнять газом первую нитку для проведения дальнейшего тестирования, а на второй нитке продолжаются пусконаладочные работы. В целом весь газопровод прошел независимую сертификацию.
Модуль солнечной батареи - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 13:30
Forbes предрек Европе скорую энергетическую катастрофу
 
ЭкономикаВ миреПриродный газЕвропаСеверный поток — 2Nord Stream 2 AG
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
04:54Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
04:50"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
04:23Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" по химии
04:01Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
03:54В России хотят изменить требования к оплате труда педагогов
03:44В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
03:42Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
03:37Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
03:19Чекунков назвал цель создания нового города в Приморье
03:18Юрист напомнил дачникам о штрафе за сжигание мусора
03:09Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
03:06Телефонные аферисты придумали уловку, как вывести жертву на разговор
03:00Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине
03:00Эксперты назвали сроки отключения электричества за долги
02:47Байден высказался в поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан
02:29Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях
02:25Американский юрист рассказал, как ЦРУ и АНБ угрожают журналистике
02:20Windows 11 выпустили на день раньше запланированного
02:17Эксперт предупредил о мошенничестве при покупках в интернете
Лента новостейМолния