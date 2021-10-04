https://ria.ru/20211004/gaz-1753066719.html

Цена газа в Европе упала на новостях по "Северному потоку — 2"

Цена газа в Европе упала на новостях по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 04.10.2021

Цена газа в Европе упала на новостях по "Северному потоку — 2"

Фьючерсная цена газа в Европе, почти достигшая в понедельник 1200 долларов за тысячу кубометров, на новостях по "Северному потоку — 2" падала ниже 1130... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T19:36

2021-10-04T19:36

2021-10-04T19:36

экономика

в мире

природный газ

европа

северный поток — 2

nord stream 2 ag

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751514292_0:276:2702:1796_1920x0_80_0_0_7c6dbe557f66f48a63e617f7e8c40e15.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Фьючерсная цена газа в Европе, почти достигшая в понедельник 1200 долларов за тысячу кубометров, на новостях по "Северному потоку — 2" падала ниже 1130 долларов, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.Цена ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в понедельник практически достигла уровня в 1200 долларов за тысячу кубометров, добравшись до рекордного значения в 1198,7 доллара в 17.14 мск.Однако позднее, на фоне сообщений по газопроводу "Северный поток — 2", опускалась до уровня 1123,9 доллара за тысячу кубов в 17.50 мск. По состоянию на 18.04 мск цена подросла до 1159,3 доллара за тысячу кубометров.Датское энергетическое агентство в понедельник объявило, что одна из ниток "Северного потока — 2" полностью соответствует всем условиям для эксплуатации, включая требования по сертификации, а второй нитке для этого необходимо выполнение нескольких условий.Оператор газопровода Nord Stream 2 AG также сообщил о том, что начинает наполнять газом первую нитку для проведения дальнейшего тестирования, а на второй нитке продолжаются пусконаладочные работы. В целом весь газопровод прошел независимую сертификацию.

https://ria.ru/20211004/gaz-1753015114.html

https://ria.ru/20211004/katastrofa-1752985096.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, природный газ, европа, северный поток — 2, nord stream 2 ag