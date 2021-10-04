https://ria.ru/20211004/gaz-1753066719.html
Цена газа в Европе упала на новостях по "Северному потоку — 2"
Цена газа в Европе упала на новостях по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 04.10.2021
Цена газа в Европе упала на новостях по "Северному потоку — 2"
Фьючерсная цена газа в Европе, почти достигшая в понедельник 1200 долларов за тысячу кубометров, на новостях по "Северному потоку — 2" падала ниже 1130... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T19:36
2021-10-04T19:36
2021-10-04T19:36
экономика
в мире
природный газ
европа
северный поток — 2
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Фьючерсная цена газа в Европе, почти достигшая в понедельник 1200 долларов за тысячу кубометров, на новостях по "Северному потоку — 2" падала ниже 1130 долларов, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.Цена ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в понедельник практически достигла уровня в 1200 долларов за тысячу кубометров, добравшись до рекордного значения в 1198,7 доллара в 17.14 мск.Однако позднее, на фоне сообщений по газопроводу "Северный поток — 2", опускалась до уровня 1123,9 доллара за тысячу кубов в 17.50 мск. По состоянию на 18.04 мск цена подросла до 1159,3 доллара за тысячу кубометров.Датское энергетическое агентство в понедельник объявило, что одна из ниток "Северного потока — 2" полностью соответствует всем условиям для эксплуатации, включая требования по сертификации, а второй нитке для этого необходимо выполнение нескольких условий.Оператор газопровода Nord Stream 2 AG также сообщил о том, что начинает наполнять газом первую нитку для проведения дальнейшего тестирования, а на второй нитке продолжаются пусконаладочные работы. В целом весь газопровод прошел независимую сертификацию.
https://ria.ru/20211004/gaz-1753015114.html
https://ria.ru/20211004/katastrofa-1752985096.html
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экономика, в мире, природный газ, европа, северный поток — 2, nord stream 2 ag
Цена газа в Европе упала на новостях по "Северному потоку — 2"
Цена газа на рынке в Европе на новостях по "Северному потоку — 2" упала ниже 1130 долларов