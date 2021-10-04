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Поляки предрекли Европе незавидное будущее и припомнили борьбу с российским газом
"Будем просить на коленях": поляки припомнили ЕС борьбу с российским газом - РИА Новости, 04.10.2021
Поляки предрекли Европе незавидное будущее и припомнили борьбу с российским газом
Пользователи польского портала Interia прокомментировали статью о серьезных экономических проблемах, которые ожидают ЕС в следующем году из-за ситуации с газом. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:25
2021-10-04T16:16
сша
европа
польша
евросоюз
россия
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пользователи польского портала Interia прокомментировали статью о серьезных экономических проблемах, которые ожидают ЕС в следующем году из-за ситуации с газом.Автор спрогнозировал небывалый рост цен на электроэнергию и продукты. По его мнению, таким образом Россия затягивает петлю вокруг континента. Многие читатели, однако, посчитали, что страны сами виноваты в своих проблемах."Я ничего не понимаю. Много лет вся Европа изо всех сил старалась ограничить закупки газа в России (диверсификация и все такое), а сейчас вместо того чтобы радоваться, она подняла крик, что россияне продают мало газа. Радуйтесь и закупайте его в США или Катаре, ведь вы с упорством, достойным лучшего применения, боролись именно за это", — возмутился пользователь с ником Tadek."Мы демократическим путем избрали такую власть, которая устроила нам энергетический кризис. Да здравствует демократия! Вину за все, ясное дело, возложат на Россию и еще введут против нее дополнительные санкции", — посетовал Demos."Русофобам следовало бы брать пример с Венгрии, которая пришла к выводу, что политикой и идеологией домов не отопишь, поэтому подписала с россиянами договор на 15 лет", — отметил Polskie."А все из-за безумцев из ЕС, которые поставили какие-то абсурдные климатические цели. На Евросоюз приходится десять процентов мировых выбросов, если мы ограничим их здесь на сто процентов, это ничего не даст, ведь 90 процентов останется. Между тем Европа похоронит свою экономику и обречет на нищету своих жителей. Это больные люди!" — считает Tomasz."Евросоюз может грозить Путину пальцем, но в итоге будет на коленях просить его продать газ за любые деньги", — подытожили читатели.Цены на газ в Европе растут с прошлого года и бьют рекорды. Месяц назад расчетная стоимость топлива чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а в конце сентября достигла отметки в 1,2 тысячи долларов. Это происходит несмотря на то, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам на континент: их объем приблизился к историческому максимуму.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211004/katastrofa-1752985096.html
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сша, европа, польша, евросоюз, россия
15:25 04.10.2021 (обновлено: 16:16 04.10.2021)
 
"Будем просить на коленях": поляки припомнили ЕС борьбу с российским газом

Польские читатели Interia припомнили Евросоюзу борьбу с российским газом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОбъекты газопровода "Ямал – Европа" в Польше
Объекты газопровода Ямал – Европа в Польше - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пользователи польского портала Interia прокомментировали статью о серьезных экономических проблемах, которые ожидают ЕС в следующем году из-за ситуации с газом.
Автор спрогнозировал небывалый рост цен на электроэнергию и продукты. По его мнению, таким образом Россия затягивает петлю вокруг континента. Многие читатели, однако, посчитали, что страны сами виноваты в своих проблемах.
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"Я ничего не понимаю. Много лет вся Европа изо всех сил старалась ограничить закупки газа в России (диверсификация и все такое), а сейчас вместо того чтобы радоваться, она подняла крик, что россияне продают мало газа. Радуйтесь и закупайте его в США или Катаре, ведь вы с упорством, достойным лучшего применения, боролись именно за это", — возмутился пользователь с ником Tadek.
"Мы демократическим путем избрали такую власть, которая устроила нам энергетический кризис. Да здравствует демократия! Вину за все, ясное дело, возложат на Россию и еще введут против нее дополнительные санкции", — посетовал Demos.
"Русофобам следовало бы брать пример с Венгрии, которая пришла к выводу, что политикой и идеологией домов не отопишь, поэтому подписала с россиянами договор на 15 лет", — отметил Polskie.
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"А все из-за безумцев из ЕС, которые поставили какие-то абсурдные климатические цели. На Евросоюз приходится десять процентов мировых выбросов, если мы ограничим их здесь на сто процентов, это ничего не даст, ведь 90 процентов останется. Между тем Европа похоронит свою экономику и обречет на нищету своих жителей. Это больные люди!" — считает Tomasz.
"Евросоюз может грозить Путину пальцем, но в итоге будет на коленях просить его продать газ за любые деньги", — подытожили читатели.
Цены на газ в Европе растут с прошлого года и бьют рекорды. Месяц назад расчетная стоимость топлива чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а в конце сентября достигла отметки в 1,2 тысячи долларов. Это происходит несмотря на то, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам на континент: их объем приблизился к историческому максимуму.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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