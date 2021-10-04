https://ria.ru/20211004/gaz-1752970095.html

Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища

Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища - РИА Новости, 04.10.2021

Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища

Украина остановила заполнение подземных хранилищ (ПХГ) природным газом, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз". РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T12:31

2021-10-04T12:31

2021-10-04T18:49

экономика

в мире

природный газ

украина

укртрансгаз

газпром

оператор гтс украины

сергей макогон

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КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Украина остановила заполнение подземных хранилищ (ПХГ) природным газом, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".В частности, если 1 октября туда поступило 13,94 миллиона кубометров, то 2 октября объемы снизились до 0,61 миллиона, а по состоянию на 3 октября наполнение и вовсе не велось.Ранее "Газпром" и венгерская MVM CEEnergy Ltd заключили 15-летний контракт о ежегодной поставке 4,5 миллиарда кубометров топлива через "Турецкий поток" и газотранспортные системы Юго-Восточной Европы: 3,5 миллиарда через Сербию и миллиард — через Австрию. Таким образом, Украину из цепочки исключили.В пятницу гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что прокачка через страну приостановлена. При этом, по информации на сайте оператора, она в тот день не прекращалась и составила 4,823 миллиона кубометров.Макогон пояснил, что информация о возобновлении "Газпромом" транзита газа не соответствует действительности, а фиксирующиеся потоки — это реэкспорт топлива, хранившегося в украинских ПХГ.

https://ria.ru/20211004/gaz-1752935330.html

https://ria.ru/20211004/skandal-1752915979.html

украина

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экономика, в мире, природный газ, украина, укртрансгаз, газпром, оператор гтс украины, сергей макогон