https://ria.ru/20211004/gaz-1752935330.html

На Украине опровергли информацию о возобновлении транзита газа в Венгрию

На Украине опровергли информацию о возобновлении транзита газа в Венгрию - РИА Новости, 04.10.2021

На Украине опровергли информацию о возобновлении транзита газа в Венгрию

Информация о том, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию, не соответствует действительности, заявил гендиректор компании "Оператор ГТС... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T09:36

2021-10-04T09:36

2021-10-04T15:29

в мире

украина

венгрия

газпром

экономика

оператор гтс украины

сергей макогон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18289841392caac1491d1e634f3f473e.jpg

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Информация о том, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию, не соответствует действительности, заявил гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.В воскресенье со ссылкой на информацию оператора FGSZ сообщалось, что прокачка через пункт "Берегово" на венгерско-украинской границе, по данным на 22:00 мск, составляет чуть более 200 тысяч кубометров в час, тогда как ранее в течение дня она полностью отсутствовала.Двадцать седьмого сентября "Газпром" и венгерская MVM CEEnergy Ltd. заключили 15-летний контракт о ежегодной поставке 4,5 миллиарда кубометров топлива через "Турецкий поток" и газотранспортные системы Юго-Восточной Европы: 3,5 миллиарда через Сербию и миллиард — через Австрию. Таким образом, Украину из цепочки исключили.В Киеве случившееся назвали ударом и заявили, что обратятся в Европейскую комиссию с просьбой проверить сделку на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. Венгерские власти сочли такую реакцию вмешательством во внутренние дела.В пятницу Макагон сказал, что прокачка через украинскую территорию приостановлена. При этом, по информации на сайте оператора, она в тот день не прекращалась и составила 4,823 миллиона кубометров. В то же время еще 30 сентября прокачка была в 3,8 раза больше — 18,528 миллиона кубометров. В субботу, 2 октября, транзит снизился еще сильнее — в два раза по сравнению с пятницей, до 2,31 миллиона кубометров.

https://radiosputnik.ria.ru/20211003/gaz-1752900965.html

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, венгрия, газпром, экономика, оператор гтс украины, сергей макогон