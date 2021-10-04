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На Украине опровергли информацию о возобновлении транзита газа в Венгрию
На Украине опровергли информацию о возобновлении транзита газа в Венгрию - РИА Новости, 04.10.2021
На Украине опровергли информацию о возобновлении транзита газа в Венгрию
Информация о том, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию, не соответствует действительности, заявил гендиректор компании "Оператор ГТС... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T09:36
2021-10-04T15:29
в мире
украина
венгрия
газпром
экономика
оператор гтс украины
сергей макогон
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КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Информация о том, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию, не соответствует действительности, заявил гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.В воскресенье со ссылкой на информацию оператора FGSZ сообщалось, что прокачка через пункт "Берегово" на венгерско-украинской границе, по данным на 22:00 мск, составляет чуть более 200 тысяч кубометров в час, тогда как ранее в течение дня она полностью отсутствовала.Двадцать седьмого сентября "Газпром" и венгерская MVM CEEnergy Ltd. заключили 15-летний контракт о ежегодной поставке 4,5 миллиарда кубометров топлива через "Турецкий поток" и газотранспортные системы Юго-Восточной Европы: 3,5 миллиарда через Сербию и миллиард — через Австрию. Таким образом, Украину из цепочки исключили.В Киеве случившееся назвали ударом и заявили, что обратятся в Европейскую комиссию с просьбой проверить сделку на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. Венгерские власти сочли такую реакцию вмешательством во внутренние дела.В пятницу Макагон сказал, что прокачка через украинскую территорию приостановлена. При этом, по информации на сайте оператора, она в тот день не прекращалась и составила 4,823 миллиона кубометров. В то же время еще 30 сентября прокачка была в 3,8 раза больше — 18,528 миллиона кубометров. В субботу, 2 октября, транзит снизился еще сильнее — в два раза по сравнению с пятницей, до 2,31 миллиона кубометров.
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в мире, украина, венгрия, газпром, экономика, оператор гтс украины, сергей макогон
09:36 04.10.2021 (обновлено: 15:29 04.10.2021)
 
На Украине опровергли информацию о возобновлении транзита газа в Венгрию

Глава "Оператора ГТС Украины" опроверг информацию о возобновлении транзита газа в Венгрию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Информация о том, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию, не соответствует действительности, заявил гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
В воскресенье со ссылкой на информацию оператора FGSZ сообщалось, что прокачка через пункт "Берегово" на венгерско-украинской границе, по данным на 22:00 мск, составляет чуть более 200 тысяч кубометров в час, тогда как ранее в течение дня она полностью отсутствовала.
"Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ", — написал Макогон в Facebook.
Двадцать седьмого сентября "Газпром" и венгерская MVM CEEnergy Ltd. заключили 15-летний контракт о ежегодной поставке 4,5 миллиарда кубометров топлива через "Турецкий поток" и газотранспортные системы Юго-Восточной Европы: 3,5 миллиарда через Сербию и миллиард — через Австрию. Таким образом, Украину из цепочки исключили.
В Киеве случившееся назвали ударом и заявили, что обратятся в Европейскую комиссию с просьбой проверить сделку на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. Венгерские власти сочли такую реакцию вмешательством во внутренние дела.
В пятницу Макагон сказал, что прокачка через украинскую территорию приостановлена. При этом, по информации на сайте оператора, она в тот день не прекращалась и составила 4,823 миллиона кубометров. В то же время еще 30 сентября прокачка была в 3,8 раза больше — 18,528 миллиона кубометров. В субботу, 2 октября, транзит снизился еще сильнее — в два раза по сравнению с пятницей, до 2,31 миллиона кубометров.
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В миреУкраинаВенгрияГазпромЭкономикаОператор ГТС УкраиныСергей Макогон
 
 
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