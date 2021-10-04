Почти 30 российских компаний примут участие в бизнес-миссии РЭЦ в Сербии
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Сербско-российский деловой форум открылся в Белграде 4 октября и дал старт бизнес-миссии группы Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в Сербии, сообщает РЭЦ.
"В первой деловой миссии в Сербию примут участие 27 российских экспортеров и более 100 сербских компаний", - говорится в сообщении.
От группы РЭЦ в церемонии открытия форума принимали участие гендиректор АО "ЭКСАР" Никита Гусаков и старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова. На церемонии присутствовали посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович.
На церемонии обсуждались перспективные проекты на территории Сербии с точки зрения участия в них российских компаний, а также возможности использования российского высокотехнологичного оборудования в рамках госпрограмм развития производств и реализации соцпроектов.
"Сотрудничество между Россией и Сербией имеет многолетнюю историю, товарооборот между нашими странами в последние годы динамично рос, и единственное исключение - это пандемийный 2020 год. Сейчас перед нами стоит масштабная задача: восстановить и вывести на новый уровень наши взаимоотношения. Этот форум поможет нам создать базу для нового рывка", - заявил Гусаков.
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