https://ria.ru/20211004/forum-1753066130.html

Почти 30 российских компаний примут участие в бизнес-миссии РЭЦ в Сербии

Почти 30 российских компаний примут участие в бизнес-миссии РЭЦ в Сербии - РИА Новости, 04.10.2021

Почти 30 российских компаний примут участие в бизнес-миссии РЭЦ в Сербии

Сербско-российский деловой форум открылся в Белграде 4 октября и дал старт бизнес-миссии группы Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в Сербии,... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T19:31

2021-10-04T19:31

2021-10-04T19:31

экономика

белград (город)

сербия

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

александр боцан-харченко

вэб.рф (вэб)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Сербско-российский деловой форум открылся в Белграде 4 октября и дал старт бизнес-миссии группы Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в Сербии, сообщает РЭЦ."В первой деловой миссии в Сербию примут участие 27 российских экспортеров и более 100 сербских компаний", - говорится в сообщении.От группы РЭЦ в церемонии открытия форума принимали участие гендиректор АО "ЭКСАР" Никита Гусаков и старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова. На церемонии присутствовали посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович.На церемонии обсуждались перспективные проекты на территории Сербии с точки зрения участия в них российских компаний, а также возможности использования российского высокотехнологичного оборудования в рамках госпрограмм развития производств и реализации соцпроектов.

https://ria.ru/20210923/pozhelaniya-1751517367.html

белград (город)

сербия

россия

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2021

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