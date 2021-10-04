Умер музыкант группы "Цветы" Михаил Файнзильберг
Умер музыкант группы "Цветы" и один из создателей коллектива "Круг" Михаил Файнзильберг
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Умер музыкант из группы "Цветы" и один из создателей коллектива "Круг" Михаил Файнзильберг. Об этом сообщил продюсер Евгений Фридлянд в своем Instagram.
Он вспомнил о знакомстве с Михаилом в конце 1990-х годов в Москве, а также о записи песен в Израиле.
"Потом пытались прорваться на радио и ТВ, но у меня сильно закрутилось с другими проектами, и я не смог ему очень уж помочь. Он пропал. А через много лет мне прислали фото – он в одежде монаха у Храма Христа Спасителя", – написал Фридлянд.
Певец Игорь Саруханов также разместил у себя в социальных сетях печальную новость.
"Друзья, с прискорбием сообщаем об уходе из жизни одного из создателей группы "Круг", бывшего участника – Михаила Файнзильберга", – написал Саруханов.
В комментариях свою скорбь выразили многие знаменитости, в том числе Игорь Николаев и Стас Михайлов.
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