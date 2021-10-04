https://ria.ru/20211004/faynzilberg-1753022209.html

Умер музыкант группы "Цветы" Михаил Файнзильберг

Умер музыкант группы "Цветы" Михаил Файнзильберг - РИА Новости, 04.10.2021

Умер музыкант группы "Цветы" Михаил Файнзильберг

Умер музыкант из группы "Цветы" и один из создателей коллектива "Круг" Михаил Файнзильберг. Об этом сообщил продюсер Евгений Фридлянд в своем Instagram. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T16:04

2021-10-04T16:04

2021-10-04T16:04

шоубиз

стас михайлов

знаменитости

игорь саруханов

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Умер музыкант из группы "Цветы" и один из создателей коллектива "Круг" Михаил Файнзильберг. Об этом сообщил продюсер Евгений Фридлянд в своем Instagram.Он вспомнил о знакомстве с Михаилом в конце 1990-х годов в Москве, а также о записи песен в Израиле.Певец Игорь Саруханов также разместил у себя в социальных сетях печальную новость.В комментариях свою скорбь выразили многие знаменитости, в том числе Игорь Николаев и Стас Михайлов.Ранее о своем плохом самочувствии рассказал певец Андрей Губин. Он пожелал себе скорой смерти.

https://ria.ru/20211004/lunkov-1752973810.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стас михайлов, знаменитости, игорь саруханов