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Шоубиз
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Умер музыкант группы "Цветы" Михаил Файнзильберг
Умер музыкант группы "Цветы" Михаил Файнзильберг - РИА Новости, 04.10.2021
Умер музыкант группы "Цветы" Михаил Файнзильберг
Умер музыкант из группы "Цветы" и один из создателей коллектива "Круг" Михаил Файнзильберг. Об этом сообщил продюсер Евгений Фридлянд в своем Instagram. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:04
2021-10-04T16:04
шоубиз
стас михайлов
знаменитости
игорь саруханов
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Умер музыкант из группы "Цветы" и один из создателей коллектива "Круг" Михаил Файнзильберг. Об этом сообщил продюсер Евгений Фридлянд в своем Instagram.Он вспомнил о знакомстве с Михаилом в конце 1990-х годов в Москве, а также о записи песен в Израиле.Певец Игорь Саруханов также разместил у себя в социальных сетях печальную новость.В комментариях свою скорбь выразили многие знаменитости, в том числе Игорь Николаев и Стас Михайлов.Ранее о своем плохом самочувствии рассказал певец Андрей Губин. Он пожелал себе скорой смерти.
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стас михайлов, знаменитости, игорь саруханов
16:04 04.10.2021
 
Умер музыкант группы "Цветы" Михаил Файнзильберг

Умер музыкант группы "Цветы" и один из создателей коллектива "Круг" Михаил Файнзильберг

CC BY-SA 4.0 / / Михаил Файнзильберг
Михаил Файнзильберг - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
CC BY-SA 4.0 / /
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Умер музыкант из группы "Цветы" и один из создателей коллектива "Круг" Михаил Файнзильберг. Об этом сообщил продюсер Евгений Фридлянд в своем Instagram.
Он вспомнил о знакомстве с Михаилом в конце 1990-х годов в Москве, а также о записи песен в Израиле.

"Потом пытались прорваться на радио и ТВ, но у меня сильно закрутилось с другими проектами, и я не смог ему очень уж помочь. Он пропал. А через много лет мне прислали фото – он в одежде монаха у Храма Христа Спасителя", – написал Фридлянд.

Певец Игорь Саруханов также разместил у себя в социальных сетях печальную новость.

"Друзья, с прискорбием сообщаем об уходе из жизни одного из создателей группы "Круг", бывшего участника – Михаила Файнзильберга", – написал Саруханов.

В комментариях свою скорбь выразили многие знаменитости, в том числе Игорь Николаев и Стас Михайлов.
Ранее о своем плохом самочувствии рассказал певец Андрей Губин. Он пожелал себе скорой смерти.
Режиссер-документалист Дмитрий Луньков
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ШоубизСтас МихайловЗнаменитостиИгорь Саруханов
 
 
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