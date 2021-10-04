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СМИ: сбой в работе Facebook стал самым серьезным с 2008 года
СМИ: сбой в работе Facebook стал самым серьезным с 2008 года - РИА Новости, 04.10.2021
СМИ: сбой в работе Facebook стал самым серьезным с 2008 года
Сбой в работе соцсети Facebook стал самым серьезным и продолжительным с 2008 года, сообщает телеканал CNBC. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T23:05
2021-10-04T23:49
в мире
весь мир
facebook
технологии
сша
италия
франция
whatsapp inc.
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Сбой в работе соцсети Facebook стал самым серьезным и продолжительным с 2008 года, сообщает телеканал CNBC.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.Платформы недоступны для многих пользователей уже более 4 часов. Хотя полный масштаб отключений и их причина пока неизвестны, "это уже стало самым продолжительным отключением для технологического гиганта с 2008 года, когда Facebook был оффлайн для 80 миллионов пользователей около суток".Ранее в 2019 году аналогичная проблема продолжалась лишь около часа.
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в мире, весь мир, facebook, технологии, сша, италия, франция, whatsapp inc., глобальный сбой в работе соцсетей
23:05 04.10.2021 (обновлено: 23:49 04.10.2021)
 
СМИ: сбой в работе Facebook стал самым серьезным с 2008 года

CNBC: Текущий сбой в работе Facebook стал самым серьезным и продолжительным с 2008 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконки социальных сетей на экране смартфона
Иконки социальных сетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Сбой в работе соцсети Facebook стал самым серьезным и продолжительным с 2008 года, сообщает телеканал CNBC.
По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.
Платформы недоступны для многих пользователей уже более 4 часов. Хотя полный масштаб отключений и их причина пока неизвестны, "это уже стало самым продолжительным отключением для технологического гиганта с 2008 года, когда Facebook был оффлайн для 80 миллионов пользователей около суток".
Ранее в 2019 году аналогичная проблема продолжалась лишь около часа.
Facebook - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 22:55
Facebook.com и Instagram.com исчезли из глобальных таблиц маршрутизации
 
В миреВесь мирFacebookТехнологииСШАИталияФранцияWhatsApp Inc.Глобальный сбой в работе соцсетей
 
 
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