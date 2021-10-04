https://ria.ru/20211004/facebook-1753084769.html
СМИ: сбой в работе Facebook стал самым серьезным с 2008 года
СМИ: сбой в работе Facebook стал самым серьезным с 2008 года - РИА Новости, 04.10.2021
СМИ: сбой в работе Facebook стал самым серьезным с 2008 года
Сбой в работе соцсети Facebook стал самым серьезным и продолжительным с 2008 года, сообщает телеканал CNBC. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T23:05
2021-10-04T23:05
2021-10-04T23:49
в мире
весь мир
facebook
технологии
сша
италия
франция
whatsapp inc.
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150856/81/1508568164_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0638b1f05d5fe99e434c9347ae748b0b.jpg
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Сбой в работе соцсети Facebook стал самым серьезным и продолжительным с 2008 года, сообщает телеканал CNBC.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.Платформы недоступны для многих пользователей уже более 4 часов. Хотя полный масштаб отключений и их причина пока неизвестны, "это уже стало самым продолжительным отключением для технологического гиганта с 2008 года, когда Facebook был оффлайн для 80 миллионов пользователей около суток".Ранее в 2019 году аналогичная проблема продолжалась лишь около часа.
https://ria.ru/20211004/ischeznovenie-1753083633.html
весь мир
сша
италия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150856/81/1508568164_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b65284aa03af8508180f12bfd6b26533.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, весь мир, facebook, технологии, сша, италия, франция, whatsapp inc., глобальный сбой в работе соцсетей
23:05 04.10.2021 (обновлено: 23:49 04.10.2021)
СМИ: сбой в работе Facebook стал самым серьезным с 2008 года
CNBC: Текущий сбой в работе Facebook стал самым серьезным и продолжительным с 2008 года