https://ria.ru/20211004/facebook-1753084769.html

СМИ: сбой в работе Facebook стал самым серьезным с 2008 года

СМИ: сбой в работе Facebook стал самым серьезным с 2008 года - РИА Новости, 04.10.2021

СМИ: сбой в работе Facebook стал самым серьезным с 2008 года

Сбой в работе соцсети Facebook стал самым серьезным и продолжительным с 2008 года, сообщает телеканал CNBC. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T23:05

2021-10-04T23:05

2021-10-04T23:49

в мире

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сша

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франция

whatsapp inc.

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Сбой в работе соцсети Facebook стал самым серьезным и продолжительным с 2008 года, сообщает телеканал CNBC.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.Платформы недоступны для многих пользователей уже более 4 часов. Хотя полный масштаб отключений и их причина пока неизвестны, "это уже стало самым продолжительным отключением для технологического гиганта с 2008 года, когда Facebook был оффлайн для 80 миллионов пользователей около суток".Ранее в 2019 году аналогичная проблема продолжалась лишь около часа.

https://ria.ru/20211004/ischeznovenie-1753083633.html

весь мир

сша

италия

франция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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