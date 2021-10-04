https://ria.ru/20211004/eternals-1752962163.html

В Marvel раскрыли детали супергеройского фильма "Вечные"

В Marvel раскрыли детали супергеройского фильма "Вечные" - РИА Новости, 04.10.2021

В Marvel раскрыли детали супергеройского фильма "Вечные"

Студия Marvel представила в Сети новые кадры из предстоящего супергеройского боевика "Вечные". В коротком тизере раскрывают некоторые подробности ленты, в том... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T19:24

2021-10-04T19:24

2021-10-04T19:25

культура

marvel comics

новости культуры

кино и сериалы

анджелина джоли (войт)

сальма хайек

ричард мэдден

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Студия Marvel представила в Сети новые кадры из предстоящего супергеройского боевика "Вечные". В коротком тизере раскрывают некоторые подробности ленты, в том числе о способностях главных героев, сообщает Variety. Клип начинается с того, что Серси (Джемма Чан) рассказывает о миссии Вечных — эти супергерои пришли на Землю, чтобы защитить человечество от злобных существ Девиантов.Зрители также впервые могут узнать о суперсиле Гильгамеша в исполнении Дона Ли. В тизере его персонаж наносит мощный удар гигантскому монстру. Из видео становится понятно, как будет выглядеть в фильме и лазерное зрение Икариса (Ричард Мэдден), а также золотой меч Тены (Анджелина Джоли). Им она ловко рубит шар из вулканической массы. В одном из эпизодов также появляется Фастос (Брайан Тайри Генри) — первый супергерой Marvel, который отрыто заявил о нетрадиционной сексуальной ориентации. Режиссер фильма "Вечные" — Хлоя Чжао, получившая в этом году премию "Оскар" в номинации "Лучшая режиссура" за драму "Земля кочевников". В блокбастере также задействованы Сальма Хайек, Кит Харрингтон, Кумэйл Нанджиани, Лорен Ридлофф, Барри Кеоган и другие. Премьера "Вечных" в российском прокате запланирована на 4 ноября.

https://ria.ru/20210923/eternals-1751345317.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, анджелина джоли (войт), сальма хайек, ричард мэдден