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В Marvel раскрыли детали супергеройского фильма "Вечные"
В Marvel раскрыли детали супергеройского фильма "Вечные" - РИА Новости, 04.10.2021
В Marvel раскрыли детали супергеройского фильма "Вечные"
Студия Marvel представила в Сети новые кадры из предстоящего супергеройского боевика "Вечные". В коротком тизере раскрывают некоторые подробности ленты, в том... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T19:24
2021-10-04T19:24
2021-10-04T19:25
культура
marvel comics
новости культуры
кино и сериалы
анджелина джоли (войт)
сальма хайек
ричард мэдден
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Студия Marvel представила в Сети новые кадры из предстоящего супергеройского боевика "Вечные". В коротком тизере раскрывают некоторые подробности ленты, в том числе о способностях главных героев, сообщает Variety. Клип начинается с того, что Серси (Джемма Чан) рассказывает о миссии Вечных — эти супергерои пришли на Землю, чтобы защитить человечество от злобных существ Девиантов.Зрители также впервые могут узнать о суперсиле Гильгамеша в исполнении Дона Ли. В тизере его персонаж наносит мощный удар гигантскому монстру. Из видео становится понятно, как будет выглядеть в фильме и лазерное зрение Икариса (Ричард Мэдден), а также золотой меч Тены (Анджелина Джоли). Им она ловко рубит шар из вулканической массы. В одном из эпизодов также появляется Фастос (Брайан Тайри Генри) — первый супергерой Marvel, который отрыто заявил о нетрадиционной сексуальной ориентации. Режиссер фильма "Вечные" — Хлоя Чжао, получившая в этом году премию "Оскар" в номинации "Лучшая режиссура" за драму "Земля кочевников". В блокбастере также задействованы Сальма Хайек, Кит Харрингтон, Кумэйл Нанджиани, Лорен Ридлофф, Барри Кеоган и другие. Премьера "Вечных" в российском прокате запланирована на 4 ноября.
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marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, анджелина джоли (войт), сальма хайек, ричард мэдден
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
Студия Marvel представила в Сети новые кадры из предстоящего супергеройского боевика "Вечные". В коротком тизере раскрывают некоторые подробности ленты, в том числе о способностях главных героев, сообщает
Variety.
Клип начинается с того, что Серси (Джемма Чан) рассказывает о миссии Вечных — эти супергерои пришли на Землю, чтобы защитить человечество от злобных существ Девиантов.
Зрители также впервые могут узнать о суперсиле Гильгамеша в исполнении Дона Ли. В тизере его персонаж наносит мощный удар гигантскому монстру. Из видео становится понятно, как будет выглядеть в фильме и лазерное зрение Икариса (Ричард Мэдден), а также золотой меч Тены (Анджелина Джоли). Им она ловко рубит шар из вулканической массы.
В одном из эпизодов также появляется Фастос (Брайан Тайри Генри) — первый супергерой Marvel, который отрыто заявил о нетрадиционной сексуальной ориентации.
Режиссер фильма "Вечные" — Хлоя Чжао, получившая в этом году премию "Оскар" в номинации "Лучшая режиссура" за драму "Земля кочевников".
В блокбастере также задействованы Сальма Хайек, Кит Харрингтон, Кумэйл Нанджиани, Лорен Ридлофф, Барри Кеоган и другие.
Премьера "Вечных" в российском прокате запланирована на 4 ноября.