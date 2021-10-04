https://ria.ru/20211004/energiya-1753024365.html
"Министр финансов это недопонимает". Стало известно, почему приостановили разработку сверхтяжелой ракеты
В "Энергии" рассказали, почему приостановили разработку сверхтяжелой ракеты - РИА Новости, 04.10.2021
"Министр финансов это недопонимает". Стало известно, почему приостановили разработку сверхтяжелой ракеты
Разработка сверхтяжелой ракеты в России была приостановлена, в основном, по финансовым причинам, сообщил руководитель полета Российского сегмента МКС,... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:09
2021-10-04T16:09
2021-10-04T18:02
ркк "энергия"
космос - риа наука
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дмитрий рогозин
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Разработка сверхтяжелой ракеты в России была приостановлена, в основном, по финансовым причинам, сообщил руководитель полета Российского сегмента МКС, генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Соловьев."Это безумно дорого. Начали считать, прикинули - сотни миллиардов триллионов получаются. Министр финансов это недопонимает", - сказал он на научной сессии в Институте космических исследований (ИКИ) РАН.Ранее гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщил РИА Новости, что предприятие приостановило разработку технического проекта ракеты сверхтяжелого класса, не исключив, что работы могут возобновить после уточнения программы.Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что сверхтяжелая ракета для полетов на Луну в прежнем облике создаваться не будет, а средства направят на создание метановых технологий, на базе которых в будущем построят новую ракету.
https://ria.ru/20210915/raketa-1750097218.html
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ркк "энергия", космос - риа наука, россия, дмитрий рогозин, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
16:09 04.10.2021 (обновлено: 18:02 04.10.2021)
В "Энергии" рассказали, почему приостановили разработку сверхтяжелой ракеты
РКК "Энергия": разработку сверхтяжелой ракеты приостановили по финансовым причинам