https://ria.ru/20211004/dyuna-1753055180.html

В России выйдет книга о съемках фильма Дэни Вильнева "Дюна"

В России выйдет книга о съемках фильма Дэни Вильнева "Дюна" - РИА Новости, 04.10.2021

В России выйдет книга о съемках фильма Дэни Вильнева "Дюна"

Книга "Дюна. Иллюстрированная история создания классики научной фантастики" о съемках одноименного фильма Дэни Вильнева выйдет в России, говорится на сайте... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T18:37

2021-10-04T18:37

2021-10-04T18:42

культура

новости культуры

книги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753055611_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_eb8e51937b1be03a72c6aafbb7c51d59.jpg

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Книга "Дюна. Иллюстрированная история создания классики научной фантастики" о съемках одноименного фильма Дэни Вильнева выйдет в России, говорится на сайте издательства "Эксмо". Автор издания — Таня Лапойнт, которая также была исполнительным продюсером ленты. Она и члены съемочной группы расскажут, как Вильнев экранизировал знаменитый роман Фрэнка Герберта.В книгу войдут переведенные на русский язык интервью с исполнителями главных ролей: Тимоти Шаламе, Ребеккой Фергюсон, Оскаром Айзеком и Джейсоном Момоа.Издания будет доступно только в печатном виде. Точная дата релиза пока не объявлена, но предзаказ можно оформить уже сейчас. Известно, что англоязычная версия появится в книжных магазинах 22 октября. Мировая премьера "Дюны" состоялась на 78-м кинофестивале в Венеции в главном зале Дворца кино. В российских кинотеатрах фильм вышел 16 сентября. Действие происходит в будущем. Молодой аристократ по имени Пол Атрейдес вместе с семьей отправляется на планету Арракис, чтобы добывать ценный ресурс под названиям "специя". Но именно из-за нее разворачивается межгалактический конфликт.

https://ria.ru/20210817/dune-1745897749.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, книги