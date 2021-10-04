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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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В России выйдет книга о съемках фильма Дэни Вильнева "Дюна"
В России выйдет книга о съемках фильма Дэни Вильнева "Дюна" - РИА Новости, 04.10.2021
В России выйдет книга о съемках фильма Дэни Вильнева "Дюна"
Книга "Дюна. Иллюстрированная история создания классики научной фантастики" о съемках одноименного фильма Дэни Вильнева выйдет в России, говорится на сайте... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T18:37
2021-10-04T18:42
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Книга "Дюна. Иллюстрированная история создания классики научной фантастики" о съемках одноименного фильма Дэни Вильнева выйдет в России, говорится на сайте издательства "Эксмо". Автор издания — Таня Лапойнт, которая также была исполнительным продюсером ленты. Она и члены съемочной группы расскажут, как Вильнев экранизировал знаменитый роман Фрэнка Герберта.В книгу войдут переведенные на русский язык интервью с исполнителями главных ролей: Тимоти Шаламе, Ребеккой Фергюсон, Оскаром Айзеком и Джейсоном Момоа.Издания будет доступно только в печатном виде. Точная дата релиза пока не объявлена, но предзаказ можно оформить уже сейчас. Известно, что англоязычная версия появится в книжных магазинах 22 октября. Мировая премьера "Дюны" состоялась на 78-м кинофестивале в Венеции в главном зале Дворца кино. В российских кинотеатрах фильм вышел 16 сентября. Действие происходит в будущем. Молодой аристократ по имени Пол Атрейдес вместе с семьей отправляется на планету Арракис, чтобы добывать ценный ресурс под названиям "специя". Но именно из-за нее разворачивается межгалактический конфликт.
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новости культуры, книги
18:37 04.10.2021 (обновлено: 18:42 04.10.2021)
 
В России выйдет книга о съемках фильма Дэни Вильнева "Дюна"

В России выйдет книга о съемках научно-фантастического фильма Дэни Вильнева "Дюна"

© Издательство "Эксмо"Обложка книги "Дюна. Иллюстрированная история создания классики научной фантастики" издательства Эксмо
Обложка книги Дюна. Иллюстрированная история создания классики научной фантастики издательства Эксмо
© Издательство "Эксмо"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Книга "Дюна. Иллюстрированная история создания классики научной фантастики" о съемках одноименного фильма Дэни Вильнева выйдет в России, говорится на сайте издательства "Эксмо".
Автор издания — Таня Лапойнт, которая также была исполнительным продюсером ленты. Она и члены съемочной группы расскажут, как Вильнев экранизировал знаменитый роман Фрэнка Герберта.
В книгу войдут переведенные на русский язык интервью с исполнителями главных ролей: Тимоти Шаламе, Ребеккой Фергюсон, Оскаром Айзеком и Джейсоном Момоа.
Издания будет доступно только в печатном виде. Точная дата релиза пока не объявлена, но предзаказ можно оформить уже сейчас. Известно, что англоязычная версия появится в книжных магазинах 22 октября.
Мировая премьера "Дюны" состоялась на 78-м кинофестивале в Венеции в главном зале Дворца кино.
В российских кинотеатрах фильм вышел 16 сентября. Действие происходит в будущем. Молодой аристократ по имени Пол Атрейдес вместе с семьей отправляется на планету Арракис, чтобы добывать ценный ресурс под названиям "специя". Но именно из-за нее разворачивается межгалактический конфликт.
Кадр из трейлера фильма Дюна
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