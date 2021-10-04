https://ria.ru/20211004/dtp-1752928245.html
В центре Москвы автомобиль столкнулся с автобусом
В центре Москвы автомобиль столкнулся с автобусом - РИА Новости, 04.10.2021
В центре Москвы автомобиль столкнулся с автобусом
Автомобиль столкнулся с автобусом на улице Москвы, пострадал водитель автомобиля, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T08:09
2021-10-04T08:09
2021-10-04T08:09
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Автомобиль столкнулся с автобусом на улице Москвы, пострадал водитель автомобиля, сообщает столичный дептранс."Сегодня около 7 утра на Липецкой улице, в районе дома 2к13, произошло ДТП автомобиля и автобуса 289-го маршрута. По предварительным данным, автомобиль ехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с боковой частью автобуса. В городском транспорте пострадавших нет", - говорится в сообщении.Добавляется, что пострадавшему водителю автомобиля оказана медицинская помощь."Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД. Из-за ДТП задерживаются маршруты автобусов 289, 701, 756, 221, 182", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211003/dtp-1752854845.html
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происшествия, москва
В центре Москвы автомобиль столкнулся с автобусом
Человек пострадал в ДТП с автобусом в центре Москвы
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Автомобиль столкнулся с автобусом на улице Москвы
, пострадал водитель автомобиля, сообщает столичный дептранс.
"Сегодня около 7 утра на Липецкой улице, в районе дома 2к13, произошло ДТП автомобиля и автобуса 289-го маршрута. По предварительным данным, автомобиль ехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с боковой частью автобуса. В городском транспорте пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Добавляется, что пострадавшему водителю автомобиля оказана медицинская помощь.
"Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД. Из-за ДТП задерживаются маршруты автобусов 289, 701, 756, 221, 182", - говорится в сообщении.