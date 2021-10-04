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Страхи
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущая и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Третий сезон подкаста посвящён решениям проблем в браке.
https://ria.ru/20211004/druzhba-1752956366.html
"Раньше мы много говорили, а теперь он молчит". Разбираем кейс Светланы
"Раньше мы много говорили, а теперь он молчит". Разбираем кейс Светланы - РИА Новости, 04.10.2021
"Раньше мы много говорили, а теперь он молчит". Разбираем кейс Светланы
"Раньше мы много разговаривали, а теперь муж или отвечает односложно, или отмалчивается". Случается, что в семейной жизни "все хорошо". Нет конфликтов, споров, ругани, разногласий и... разговоров. Важна ли для супружеских отношений дружба? Разговоры на бытовые темы могут ее компенсировать? Почему уходит глубокое общение и как его вернуть?
2021-10-04T12:00
2021-10-04T12:00
страхи
общество
семья
наталья лосева
психология
подкаст
отношения
психология отношений
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"Раньше мы много говорили, а теперь он молчит". Разбираем кейс Светланы
"Раньше мы много разговаривали, а теперь муж или отвечает односложно, или отмалчивается". Случается, что в семейной жизни "все хорошо". Нет конфликтов, споров, ругани, разногласий и... разговоров. Важна ли для супружеских отношений дружба? Разговоры на бытовые темы могут ее компенсировать? Почему уходит глубокое общение и как его вернуть?
audio/mpeg
"Раньше мы много говорили, а теперь он молчит". Разбираем кейс Светланы
"Раньше мы много разговаривали, а теперь муж или отвечает односложно, или отмалчивается". Случается, что в семейной жизни "все хорошо". Нет конфликтов, споров, ругани, разногласий и... разговоров. Важна ли для супружеских отношений дружба? Разговоры на бытовые темы могут ее компенсировать? Почему уходит глубокое общение и как его вернуть?
audio/mpeg
В третьем сезоне подкаста "Страхи" соведущий Натальи Лосевой психолог Александр Колмановский разбирает тему проблем в семье. Новый выпуск посвящен общению и дружбе. Насколько это важно, как поддерживать (или вернуть) на примере истории Светланы.05:00 Взаимный интерес VS Близость07:00 Если партнер не хочет говорить о работе12:50 Взаимосвязь отношений с родителями и брака14:15 Начните налаживать связь с родителями18:25 Поможет ли вернуть близость совместный отпуск?19:30 А может люди просто разлюбили друг друга?20:10 Компенсирует ли общение на бытовые темы глубинную дружбу?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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96
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общество, семья, наталья лосева, психология, подкаст, отношения, психология отношений, аудио
12:00 04.10.2021
 

"Раньше мы много говорили, а теперь он молчит". Разбираем кейс Светланы

Страхи
"Раньше мы много говорили, а теперь он молчит". Разбираем кейс Светланы
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
"Раньше мы много разговаривали, а теперь муж или отвечает односложно, или отмалчивается". Случается, что в семейной жизни "все хорошо". Нет конфликтов, споров, ругани, разногласий и... разговоров. Важна ли для супружеских отношений дружба? Разговоры на бытовые темы могут ее компенсировать? Почему уходит глубокое общение и как его вернуть?
В третьем сезоне подкаста "Страхи" соведущий Натальи Лосевой психолог Александр Колмановский разбирает тему проблем в семье. Новый выпуск посвящен общению и дружбе. Насколько это важно, как поддерживать (или вернуть) на примере истории Светланы.
05:00 Взаимный интерес VS Близость
07:00 Если партнер не хочет говорить о работе
12:50 Взаимосвязь отношений с родителями и брака
14:15 Начните налаживать связь с родителями
18:25 Поможет ли вернуть близость совместный отпуск?
19:30 А может люди просто разлюбили друг друга?
20:10 Компенсирует ли общение на бытовые темы глубинную дружбу?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
СтрахиОбществоСемьяНаталья ЛосеваПсихологияПодкастотношенияпсихология отношений
 
 
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