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США изучают "досье Пандоры", заявили в Госдепе
США изучают "досье Пандоры", заявили в Госдепе - РИА Новости, 04.10.2021
США изучают "досье Пандоры", заявили в Госдепе
США изучают "досье Пандоры" и пока не могут комментировать выводы масштабного журналистского расследования теневых финансовых схем и участия в них мировых... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T21:49
2021-10-04T21:49
2021-10-04T21:49
в мире
сша
джордж сорос
государственный департамент сша
нед прайс
"досье пандоры"
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. США изучают "досье Пандоры" и пока не могут комментировать выводы масштабного журналистского расследования теневых финансовых схем и участия в них мировых политиков, сказал пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс."Мы, разумеется, видели сообщения о "досье Пандоры", но не в состоянии комментировать по существу его выводы, которые изучаем. Важно, однако, отметить в более общем ключе, что администрация США активно работает над повышением финансовой транспарентности", - сказал он на ежедневном брифинге для прессы.Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. США в досье названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум утверждает, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
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в мире, сша, джордж сорос, государственный департамент сша, нед прайс, "досье пандоры"
США изучают "досье Пандоры", заявили в Госдепе
Пресс-секретарь Госдепа Прайс: США пока не могут комментировать "досье Пандоры"