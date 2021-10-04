https://ria.ru/20211004/dose-1753078127.html

США изучают "досье Пандоры", заявили в Госдепе

США изучают "досье Пандоры", заявили в Госдепе - РИА Новости, 04.10.2021

США изучают "досье Пандоры", заявили в Госдепе

США изучают "досье Пандоры" и пока не могут комментировать выводы масштабного журналистского расследования теневых финансовых схем и участия в них мировых... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T21:49

2021-10-04T21:49

2021-10-04T21:49

в мире

сша

джордж сорос

государственный департамент сша

нед прайс

"досье пандоры"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg

ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. США изучают "досье Пандоры" и пока не могут комментировать выводы масштабного журналистского расследования теневых финансовых схем и участия в них мировых политиков, сказал пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс."Мы, разумеется, видели сообщения о "досье Пандоры", но не в состоянии комментировать по существу его выводы, которые изучаем. Важно, однако, отметить в более общем ключе, что администрация США активно работает над повышением финансовой транспарентности", - сказал он на ежедневном брифинге для прессы.Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. США в досье названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум утверждает, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.

https://ria.ru/20211003/snouden-1752912565.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джордж сорос, государственный департамент сша, нед прайс, "досье пандоры"