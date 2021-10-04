17:50 04.10.2021 (обновлено: 18:00 04.10.2021)
Экс-вице-президент "Лукойла" попал в "досье Пандоры"
Живущий в Британии экс-вице-президент "Лукойла" Федотов попал в "досье Пандоры"
ЛОНДОН, 4 окт - РИА Новости. Бывший вице-президент компании "Лукойл" Виктор Федотов, получивший подданство Британии и живущий там, якобы был вовлечен в коррупционную схему в России в 2000-е годы, следует из данных опубликованного накануне "досье Пандоры", при этом сам он считает эти обвинения ложными, пишет газета Guardian, участвующая в международном расследовательском проекте.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Виктор Федотов
Как утверждает Guardian со ссылкой на документы из досье, Федотов был одним из владельцев ОАО "ВНИИСТ" (Всероссийский научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов топливно-энергетического комплекса), который был подрядчиком компании "Транснефть" во время строительства нефтепровода ВСТО (Восточная Сибирь - Тихий океан). Утверждается, что компания ("ВНИИСТ" - ред.) "выкачивала деньги" из "Транснефти", а сам Федотов якобы заработал по меньшей мере 98 миллионов долларов на этом.
"Похоже, что он использовал часть этих денег для приобретения частного самолета за 34 миллиона долларов", - утверждается в совместной публикации Guardian и британской государственной телерадиокорпорации Би-би-си.
"Господин Федотов в настоящее время не может ответить на эти ложные обвинения, поскольку не очень хорошо себя чувствует. Разочаровывает то, что Guardian не предоставила Федотову справедливую возможность ответить. В любом случае Федотов отрицает любые обвинения в правонарушениях, которые, как представляется, основаны на ошибочных стереотипах", - сказали газете адвокаты Федотова.
По мнению газеты, информация из "досье Пандоры" может "оказаться взрывоопасной" для правительства Британии из-за проекта высоковольтной линии электропередачи между Великобританией и Францией, которым рассчитывает заняться компания Aquind. Владельцем Aquind в СМИ ранее называли Федотова, проект подводной ЛЭП оценивается в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов.
Газета Times в 2020 году сообщала, что Федотов является подданным Великобритании и проживает в доме, стоимость которого оценивается в 7 миллионов фунтов стерлингов.