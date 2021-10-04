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Экс-вице-президент "Лукойла" попал в "досье Пандоры"
Экс-вице-президент "Лукойла" попал в "досье Пандоры" - РИА Новости, 04.10.2021
Экс-вице-президент "Лукойла" попал в "досье Пандоры"
Бывший вице-президент компании "Лукойл" Виктор Федотов, получивший подданство Британии и живущий там, якобы был вовлечен в коррупционную схему в России в 2000-е РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T17:50
2021-10-04T18:00
в мире
журналистика
сша
великобритания
лукойл
россия
"досье пандоры"
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ЛОНДОН, 4 окт - РИА Новости. Бывший вице-президент компании "Лукойл" Виктор Федотов, получивший подданство Британии и живущий там, якобы был вовлечен в коррупционную схему в России в 2000-е годы, следует из данных опубликованного накануне "досье Пандоры", при этом сам он считает эти обвинения ложными, пишет газета Guardian, участвующая в международном расследовательском проекте.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Как утверждает Guardian со ссылкой на документы из досье, Федотов был одним из владельцев ОАО "ВНИИСТ" (Всероссийский научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов топливно-энергетического комплекса), который был подрядчиком компании "Транснефть" во время строительства нефтепровода ВСТО (Восточная Сибирь - Тихий океан). Утверждается, что компания ("ВНИИСТ" - ред.) "выкачивала деньги" из "Транснефти", а сам Федотов якобы заработал по меньшей мере 98 миллионов долларов на этом."Похоже, что он использовал часть этих денег для приобретения частного самолета за 34 миллиона долларов", - утверждается в совместной публикации Guardian и британской государственной телерадиокорпорации Би-би-си."Господин Федотов в настоящее время не может ответить на эти ложные обвинения, поскольку не очень хорошо себя чувствует. Разочаровывает то, что Guardian не предоставила Федотову справедливую возможность ответить. В любом случае Федотов отрицает любые обвинения в правонарушениях, которые, как представляется, основаны на ошибочных стереотипах", - сказали газете адвокаты Федотова.По мнению газеты, информация из "досье Пандоры" может "оказаться взрывоопасной" для правительства Британии из-за проекта высоковольтной линии электропередачи между Великобританией и Францией, которым рассчитывает заняться компания Aquind. Владельцем Aquind в СМИ ранее называли Федотова, проект подводной ЛЭП оценивается в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов.Газета Times в 2020 году сообщала, что Федотов является подданным Великобритании и проживает в доме, стоимость которого оценивается в 7 миллионов фунтов стерлингов.
https://ria.ru/20211004/dose-1753025392.html
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в мире, журналистика, сша, великобритания, лукойл, россия, "досье пандоры"
17:50 04.10.2021 (обновлено: 18:00 04.10.2021)
 
Экс-вице-президент "Лукойла" попал в "досье Пандоры"

Живущий в Британии экс-вице-президент "Лукойла" Федотов попал в "досье Пандоры"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВестминстерское аббатство в Лондоне
Вестминстерское аббатство в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЛОНДОН, 4 окт - РИА Новости. Бывший вице-президент компании "Лукойл" Виктор Федотов, получивший подданство Британии и живущий там, якобы был вовлечен в коррупционную схему в России в 2000-е годы, следует из данных опубликованного накануне "досье Пандоры", при этом сам он считает эти обвинения ложными, пишет газета Guardian, участвующая в международном расследовательском проекте.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВиктор Федотов
Виктор Федотов - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Виктор Федотов
Как утверждает Guardian со ссылкой на документы из досье, Федотов был одним из владельцев ОАО "ВНИИСТ" (Всероссийский научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов топливно-энергетического комплекса), который был подрядчиком компании "Транснефть" во время строительства нефтепровода ВСТО (Восточная Сибирь - Тихий океан). Утверждается, что компания ("ВНИИСТ" - ред.) "выкачивала деньги" из "Транснефти", а сам Федотов якобы заработал по меньшей мере 98 миллионов долларов на этом.
"Похоже, что он использовал часть этих денег для приобретения частного самолета за 34 миллиона долларов", - утверждается в совместной публикации Guardian и британской государственной телерадиокорпорации Би-би-си.
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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Бывший член ОНК Москвы пожаловался на авторов "досье Пандоры"
"Господин Федотов в настоящее время не может ответить на эти ложные обвинения, поскольку не очень хорошо себя чувствует. Разочаровывает то, что Guardian не предоставила Федотову справедливую возможность ответить. В любом случае Федотов отрицает любые обвинения в правонарушениях, которые, как представляется, основаны на ошибочных стереотипах", - сказали газете адвокаты Федотова.
По мнению газеты, информация из "досье Пандоры" может "оказаться взрывоопасной" для правительства Британии из-за проекта высоковольтной линии электропередачи между Великобританией и Францией, которым рассчитывает заняться компания Aquind. Владельцем Aquind в СМИ ранее называли Федотова, проект подводной ЛЭП оценивается в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов.
Газета Times в 2020 году сообщала, что Федотов является подданным Великобритании и проживает в доме, стоимость которого оценивается в 7 миллионов фунтов стерлингов.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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