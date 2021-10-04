https://ria.ru/20211004/dose-1753025392.html

Бывший член ОНК Москвы пожаловался на авторов "досье Пандоры"

Бывший член ОНК Москвы пожаловался на авторов "досье Пандоры" - РИА Новости, 04.10.2021

Бывший член ОНК Москвы пожаловался на авторов "досье Пандоры"

Правозащитник, бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов сообщил РИА Новости, что подал утром в понедельник заявление в... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T16:15

2021-10-04T16:15

2021-10-04T16:17

сша

москва

джордж сорос

константин эрнст

генеральная прокуратура рф

россия

"досье пандоры"

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Правозащитник, бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов сообщил РИА Новости, что подал утром в понедельник заявление в Генпрокуратуру заявление на Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который накануне обнародовал масштабное досье с информацией об офшорах.ICIJ, финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал файлы, названные им "досье Пандоры", о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Ионов заявил, что "мы сегодня объявили об этом (подаче заявления в ГП – ред.) на моей станице в Facebook". Там указывается о жалобе на деятельность консорциума сразу по нескольким основаниям."Здесь с точки зрения фактуры мы говорим о трех нормативных вопросах и об одном вопросе политическом. Три вопроса нормативных: первый - на территории РФ официальными представителями этой организации (ICIJ – ред.) являются два физлица, признанные в России иностранными агентами. Второе - то, что организация через них ведет свою деятельность на территории РФ и в принципе этого не отрицает, и соответственно получает финансирование от организаций, которые в России признаны нежелательными..." - сказал Ионов о ситуации с заявлением в Генпрокуратуру.Он добавил, что третий вопрос касается того, что консорциум проводит различные курсы для журналистов, общественных деятелей и оплачивает их на территории иностранных государств. По его мнению, представители ICIJ своим расследованием в том числе "мстят (России – ред.) за признание иностранными агентами ряда СМИ через государственный "Первый канал"..., с другой стороны, они (ICIJ -ред.) сейчас рекламируют американские офшоры".В "досье Пандоры", в частности, утверждалось, что гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст якобы стал тайным партнером в сделке по покупке недвижимости в Москве, включая 39 кинотеатров. Сам Эрнст заявил, что никогда не скрывал участие в проекте, при этом ничего противоправного не совершал, "не совершаю их сейчас и не собираюсь - так меня воспитали родители".

https://ria.ru/20211004/peskov-1752981130.html

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сша, москва, джордж сорос, константин эрнст, генеральная прокуратура рф, россия, "досье пандоры"