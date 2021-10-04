16:15 04.10.2021 (обновлено: 16:17 04.10.2021)
Бывший член ОНК Москвы пожаловался на авторов "досье Пандоры"
Бывший член ОНК Москвы Ионов пожаловался в Генпрокуратуру на авторов "досье Пандоры"
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Правозащитник, бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов сообщил РИА Новости, что подал утром в понедельник заявление в Генпрокуратуру заявление на Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который накануне обнародовал масштабное досье с информацией об офшорах.
ICIJ, финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал файлы, названные им "досье Пандоры", о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Ионов заявил, что "мы сегодня объявили об этом (подаче заявления в ГП – ред.) на моей станице в Facebook". Там указывается о жалобе на деятельность консорциума сразу по нескольким основаниям.
"Здесь с точки зрения фактуры мы говорим о трех нормативных вопросах и об одном вопросе политическом. Три вопроса нормативных: первый - на территории РФ официальными представителями этой организации (ICIJ – ред.) являются два физлица, признанные в России иностранными агентами. Второе - то, что организация через них ведет свою деятельность на территории РФ и в принципе этого не отрицает, и соответственно получает финансирование от организаций, которые в России признаны нежелательными..." - сказал Ионов о ситуации с заявлением в Генпрокуратуру.
Он добавил, что третий вопрос касается того, что консорциум проводит различные курсы для журналистов, общественных деятелей и оплачивает их на территории иностранных государств. По его мнению, представители ICIJ своим расследованием в том числе "мстят (России – ред.) за признание иностранными агентами ряда СМИ через государственный "Первый канал"..., с другой стороны, они (ICIJ -ред.) сейчас рекламируют американские офшоры".
В "досье Пандоры", в частности, утверждалось, что гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст якобы стал тайным партнером в сделке по покупке недвижимости в Москве, включая 39 кинотеатров. Сам Эрнст заявил, что никогда не скрывал участие в проекте, при этом ничего противоправного не совершал, "не совершаю их сейчас и не собираюсь - так меня воспитали родители".
Вчера, 13:17В Кремле прокомментировали "досье Пандоры"