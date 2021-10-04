https://ria.ru/20211004/dose-1752955388.html

Налоговая служба Великобритании проверит "досье Пандоры"

Налоговая служба Великобритании проверит "досье Пандоры" - РИА Новости, 04.10.2021

Налоговая служба Великобритании проверит "досье Пандоры"

Управление по наловым и таможенным сборам Великобритании проверит информацию, которая была обнародована в так называемом "досье Пандоры" о связях мировых... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T11:29

2021-10-04T11:29

2021-10-04T11:29

в мире

сша

великобритания

джордж сорос

mossack fonseca

"досье пандоры"

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ЛОНДОН, 4 окт – РИА Новости. Управление по наловым и таможенным сборам Великобритании проверит информацию, которая была обнародована в так называемом "досье Пандоры" о связях мировых лидеров, влиятельных бизнесменов и артистов с офшорами, заявил в понедельник министр финансов Великобритании Рини Сунак."Я видел эти публикации вчера поздно вечером, и мне всегда очень трудно комментировать их, особенно, учитывая, что они только что были обнародованы, и конечно, Управление по налоговым и таможенным сборам посмотрит, есть ли там, что-то, что мы можем изучить", - сказал Сунак в эфире телеканала Sky News.Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

https://ria.ru/20211004/neft-1752918887.html

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великобритания

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в мире, сша, великобритания, джордж сорос, mossack fonseca, "досье пандоры"