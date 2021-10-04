Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211004/dopros-1752941614.html
Суд начал допрос оренбургского священника, обвиняемого в насилии над детьми
Суд начал допрос оренбургского священника, обвиняемого в насилии над детьми - РИА Новости, 04.10.2021
Суд начал допрос оренбургского священника, обвиняемого в насилии над детьми
Саракташский районный суд в Оренбуржье начал допрос священнослужителя Николая Стремского, обвиняемого в насилии над 11 детьми, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:19
2021-10-04T10:19
происшествия
оренбургская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155914/46/1559144617_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_184b421d59b9f7549e44ea693904d73e.jpg
УФА, 4 окт – РИА Новости. Саракташский районный суд в Оренбуржье начал допрос священнослужителя Николая Стремского, обвиняемого в насилии над 11 детьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В сентябре 2019 года Стремский был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия. Потерпевшими по делу значатся 11 детей.В Саракташском районном суде рассмотрение дела по существу началось 2 октября 2020 года. Суд идет в закрытом режиме. Несколько месяцев шел допрос потерпевших детей."Допрос несовершеннолетних закончился. Сейчас начался допрос обвиняемого, это может продлиться несколько недель", - сказал представитель пресс-службы Саракташского районного суда.
https://ria.ru/20210913/zaderzhanie-1749808650.html
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155914/46/1559144617_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9f1fc10e0c38cfe3a2954a034f536950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, оренбургская область
10:19 04.10.2021
 
Суд начал допрос оренбургского священника, обвиняемого в насилии над детьми

Суд начал допрос оренбургского священника Стремского, обвиняемого в насилии над детьми

© Фото : Урал56.РуНиколай Стремский
Николай Стремский - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : Урал56.Ру
Читать ria.ru в
УФА, 4 окт – РИА Новости. Саракташский районный суд в Оренбуржье начал допрос священнослужителя Николая Стремского, обвиняемого в насилии над 11 детьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В сентябре 2019 года Стремский был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия. Потерпевшими по делу значатся 11 детей.
В Саракташском районном суде рассмотрение дела по существу началось 2 октября 2020 года. Суд идет в закрытом режиме. Несколько месяцев шел допрос потерпевших детей.
"Допрос несовершеннолетних закончился. Сейчас начался допрос обвиняемого, это может продлиться несколько недель", - сказал представитель пресс-службы Саракташского районного суда.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 09:47
В Новосибирской области задержали подозреваемого в насилии над детьми
 
ПроисшествияОренбургская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:54Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
04:50"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
04:23Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" по химии
04:01Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
03:54В России хотят изменить требования к оплате труда педагогов
03:44В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
03:42Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
03:37Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
03:19Чекунков назвал цель создания нового города в Приморье
03:18Юрист напомнил дачникам о штрафе за сжигание мусора
03:09Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
03:06Телефонные аферисты придумали уловку, как вывести жертву на разговор
03:00Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине
03:00Эксперты назвали сроки отключения электричества за долги
02:47Байден высказался в поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан
02:29Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях
02:25Американский юрист рассказал, как ЦРУ и АНБ угрожают журналистике
02:20Windows 11 выпустили на день раньше запланированного
02:17Эксперт предупредил о мошенничестве при покупках в интернете
02:10Сервис Instagram возобновил работу
Лента новостейМолния