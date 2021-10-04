https://ria.ru/20211004/dopros-1752941614.html
Суд начал допрос оренбургского священника, обвиняемого в насилии над детьми
Суд начал допрос оренбургского священника, обвиняемого в насилии над детьми - РИА Новости, 04.10.2021
Суд начал допрос оренбургского священника, обвиняемого в насилии над детьми
Саракташский районный суд в Оренбуржье начал допрос священнослужителя Николая Стремского, обвиняемого в насилии над 11 детьми, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:19
2021-10-04T10:19
2021-10-04T10:19
происшествия
оренбургская область
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УФА, 4 окт – РИА Новости. Саракташский районный суд в Оренбуржье начал допрос священнослужителя Николая Стремского, обвиняемого в насилии над 11 детьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В сентябре 2019 года Стремский был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия. Потерпевшими по делу значатся 11 детей.В Саракташском районном суде рассмотрение дела по существу началось 2 октября 2020 года. Суд идет в закрытом режиме. Несколько месяцев шел допрос потерпевших детей."Допрос несовершеннолетних закончился. Сейчас начался допрос обвиняемого, это может продлиться несколько недель", - сказал представитель пресс-службы Саракташского районного суда.
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оренбургская область
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происшествия, оренбургская область
Суд начал допрос оренбургского священника, обвиняемого в насилии над детьми
Суд начал допрос оренбургского священника Стремского, обвиняемого в насилии над детьми