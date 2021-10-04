https://ria.ru/20211004/dollar-1753070499.html
Байден заявил об угрозе статусу доллара
Байден заявил об угрозе статусу доллара - РИА Новости, 04.10.2021
Байден заявил об угрозе статусу доллара
Президент США Джо Байден предупредил, что если конгресс не поднимет потолок госдолга, этот повредит статусу доллара как мировой резервной валюты. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T20:29
2021-10-04T20:29
2021-10-04T20:29
экономика
в мире
сша
джо байден
министерство финансов сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751705820_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_dd2a0119d48b2dd4df2c280b55fefe76.jpg
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил, что если конгресс не поднимет потолок госдолга, этот повредит статусу доллара как мировой резервной валюты."Это подорвет безопасность ценных бумаг минфина США и будет угрожать резервному статусу доллара как мировой валюты, на которую мир полагается. Американский кредитный рейтинг будет снижен, процентные ставки поднимутся для ипотеки, автокредитов, кредитных карт, вообще займов", - сказал Байден.С 1 октября США превысили разрешенный конгрессом потолок госдолга в 28,4 триллиона долларов. Минфин США сообщил, что до 18 октября сможет принимать меры, которые не допустят дефолта по госдолгу. Сам дефолт еще никогда не происходил, однако его возможность также широко используется для политического торга в конгрессе. При этом ранее республиканцы заблокировали в сенате предложение о поднятии потолка долга.
https://ria.ru/20211004/defolt-1753065408.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751705820_28:0:2757:2047_1920x0_80_0_0_2ebf074ce87262c12fe5ea298a4eef99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, сша, джо байден, министерство финансов сша
Байден заявил об угрозе статусу доллара
Байден заявил об угрозе статусу доллара, если конгресс не поднимет потолок госдолга