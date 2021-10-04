https://ria.ru/20211004/dollar-1753070499.html

Байден заявил об угрозе статусу доллара

Байден заявил об угрозе статусу доллара - РИА Новости, 04.10.2021

Байден заявил об угрозе статусу доллара

Президент США Джо Байден предупредил, что если конгресс не поднимет потолок госдолга, этот повредит статусу доллара как мировой резервной валюты. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T20:29

2021-10-04T20:29

2021-10-04T20:29

экономика

в мире

сша

джо байден

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил, что если конгресс не поднимет потолок госдолга, этот повредит статусу доллара как мировой резервной валюты."Это подорвет безопасность ценных бумаг минфина США и будет угрожать резервному статусу доллара как мировой валюты, на которую мир полагается. Американский кредитный рейтинг будет снижен, процентные ставки поднимутся для ипотеки, автокредитов, кредитных карт, вообще займов", - сказал Байден.С 1 октября США превысили разрешенный конгрессом потолок госдолга в 28,4 триллиона долларов. Минфин США сообщил, что до 18 октября сможет принимать меры, которые не допустят дефолта по госдолгу. Сам дефолт еще никогда не происходил, однако его возможность также широко используется для политического торга в конгрессе. При этом ранее республиканцы заблокировали в сенате предложение о поднятии потолка долга.

https://ria.ru/20211004/defolt-1753065408.html

сша

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экономика, в мире, сша, джо байден, министерство финансов сша