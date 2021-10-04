https://ria.ru/20211004/doklad-1752964161.html

Посольство Британии отказалось комментировать доклад об иноагентах в России

Посольство Британии отказалось комментировать доклад об иноагентах в России - РИА Новости, 04.10.2021

Посольство Британии отказалось комментировать доклад об иноагентах в России

Британское посольство в Москве отказалось комментировать обнародованный доклад о финансировании иноагентов в РФ. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T12:03

2021-10-04T12:03

2021-10-04T12:03

в мире

лондон

москва

форин-офис

мемориал

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россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Британское посольство в Москве отказалось комментировать обнародованный доклад о финансировании иноагентов в РФ."Мы никогда не комментируем утечки информации", - заявили РИА Новости в пресс-службе посольства.Москва ждет реакции Лондона на обнародованный доклад, в котором утверждается, что посольству Британии в России были выделены средства на поддержку в 2020-2023 годах изданий и НКО, ряд из которых был признан иностранными агентами, заявила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она написала, что достоянием общественности стал "Общий план работы посольства Великобритании в России в 2019-2020 годах". По ее словам, Форин-офис "изо всех сил не комментирует обнародованные документы о работе британцев по поддержке так называемых независимых информационных изданий, содержании тайной сети влиятельных блогеров и НКО в Рунете "для создания условий по смене режима" в России и "подрыва российского влияния" в странах Восточной Европы и Центральной Азии".Она добавила, что в новых документах конкретики еще больше и "масштабы финансирования и проектной деятельности даже при беглом взгляде просто шокируют". Среди получателей финансирования от Британии "на продвижение западных ценностей в той или иной форме в России в 2020-2023 годах" указаны фонд "Томпсон Рейтерс", общество "Мемориал" (включён в реестр иноагентов), благотворительный фонд "Сфера" (включён в реестр иноагентов), портал "Медиазона" (иноагент), правозащитный центр "Мемориал" (иноагент) и другие.

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в мире, лондон, москва, форин-офис, мемориал, мария захарова, правозащитный центр "мемориал", россия