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Посольство Британии отказалось комментировать доклад об иноагентах в России
Посольство Британии отказалось комментировать доклад об иноагентах в России - РИА Новости, 04.10.2021
Посольство Британии отказалось комментировать доклад об иноагентах в России
Британское посольство в Москве отказалось комментировать обнародованный доклад о финансировании иноагентов в РФ. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:03
2021-10-04T12:03
в мире
лондон
москва
форин-офис
мемориал
мария захарова
правозащитный центр "мемориал"
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Британское посольство в Москве отказалось комментировать обнародованный доклад о финансировании иноагентов в РФ."Мы никогда не комментируем утечки информации", - заявили РИА Новости в пресс-службе посольства.Москва ждет реакции Лондона на обнародованный доклад, в котором утверждается, что посольству Британии в России были выделены средства на поддержку в 2020-2023 годах изданий и НКО, ряд из которых был признан иностранными агентами, заявила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она написала, что достоянием общественности стал "Общий план работы посольства Великобритании в России в 2019-2020 годах". По ее словам, Форин-офис "изо всех сил не комментирует обнародованные документы о работе британцев по поддержке так называемых независимых информационных изданий, содержании тайной сети влиятельных блогеров и НКО в Рунете "для создания условий по смене режима" в России и "подрыва российского влияния" в странах Восточной Европы и Центральной Азии".Она добавила, что в новых документах конкретики еще больше и "масштабы финансирования и проектной деятельности даже при беглом взгляде просто шокируют". Среди получателей финансирования от Британии "на продвижение западных ценностей в той или иной форме в России в 2020-2023 годах" указаны фонд "Томпсон Рейтерс", общество "Мемориал" (включён в реестр иноагентов), благотворительный фонд "Сфера" (включён в реестр иноагентов), портал "Медиазона" (иноагент), правозащитный центр "Мемориал" (иноагент) и другие.
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в мире, лондон, москва, форин-офис, мемориал, мария захарова, правозащитный центр "мемориал", россия
12:03 04.10.2021
 
Посольство Британии отказалось комментировать доклад об иноагентах в России

Посольство Британии отказалось комментировать доклад о финансировании иноагентов в России

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании у здания посольства Великобритании в Москве
Флаг Великобритании у здания посольства Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Британское посольство в Москве отказалось комментировать обнародованный доклад о финансировании иноагентов в РФ.
"Мы никогда не комментируем утечки информации", - заявили РИА Новости в пресс-службе посольства.
Москва ждет реакции Лондона на обнародованный доклад, в котором утверждается, что посольству Британии в России были выделены средства на поддержку в 2020-2023 годах изданий и НКО, ряд из которых был признан иностранными агентами, заявила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она написала, что достоянием общественности стал "Общий план работы посольства Великобритании в России в 2019-2020 годах". По ее словам, Форин-офис "изо всех сил не комментирует обнародованные документы о работе британцев по поддержке так называемых независимых информационных изданий, содержании тайной сети влиятельных блогеров и НКО в Рунете "для создания условий по смене режима" в России и "подрыва российского влияния" в странах Восточной Европы и Центральной Азии".
Она добавила, что в новых документах конкретики еще больше и "масштабы финансирования и проектной деятельности даже при беглом взгляде просто шокируют". Среди получателей финансирования от Британии "на продвижение западных ценностей в той или иной форме в России в 2020-2023 годах" указаны фонд "Томпсон Рейтерс", общество "Мемориал" (включён в реестр иноагентов), благотворительный фонд "Сфера" (включён в реестр иноагентов), портал "Медиазона" (иноагент), правозащитный центр "Мемориал" (иноагент) и другие.
Лондон - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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В миреЛондонМоскваФорин-офисМемориалМария ЗахароваПравозащитный центр "Мемориал"Россия
 
 
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