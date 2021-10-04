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Госдеп выдвинул Северной Корее предложения о диалоге
Госдеп выдвинул Северной Корее предложения о диалоге - РИА Новости, 04.10.2021
Госдеп выдвинул Северной Корее предложения о диалоге
США обратились к Северной Корее с конкретными предложениями о налаживании контактов и рассчитывают на положительный ответ, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T21:26
2021-10-04T21:26
2021-10-04T21:38
в мире
сша
кндр (северная корея)
государственный департамент сша
южная корея
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. США обратились к Северной Корее с конкретными предложениями о налаживании контактов и рассчитывают на положительный ответ, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс."Мы по-прежнему готовы встречаться с официальными лицами КНДР без предварительных условий. В наших посланиях мы сделали конкретные предложения о контактах с КНДР. Мы надеемся на положительную реакцию со стороны КНДР", - сказал Прайс на ежедневном брифинге.Прайс добавил, что в США приветствуют сообщения о возобновлении коммуникаций между КНДР и Южной Кореей.
https://ria.ru/20211004/separatisty-1753051769.html
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в мире, сша, кндр (северная корея), государственный департамент сша, южная корея, нед прайс
21:26 04.10.2021 (обновлено: 21:38 04.10.2021)
Госдеп выдвинул Северной Корее предложения о диалоге
Пресс-секретарь Госдепа Прайс: США выдвинули КНДР конкретные предложения о диалоге