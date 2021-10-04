https://ria.ru/20211004/dialog-1753075999.html

Госдеп выдвинул Северной Корее предложения о диалоге

Госдеп выдвинул Северной Корее предложения о диалоге - РИА Новости, 04.10.2021

Госдеп выдвинул Северной Корее предложения о диалоге

США обратились к Северной Корее с конкретными предложениями о налаживании контактов и рассчитывают на положительный ответ, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T21:26

2021-10-04T21:26

2021-10-04T21:38

в мире

сша

кндр (северная корея)

государственный департамент сша

южная корея

нед прайс

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. США обратились к Северной Корее с конкретными предложениями о налаживании контактов и рассчитывают на положительный ответ, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс."Мы по-прежнему готовы встречаться с официальными лицами КНДР без предварительных условий. В наших посланиях мы сделали конкретные предложения о контактах с КНДР. Мы надеемся на положительную реакцию со стороны КНДР", - сказал Прайс на ежедневном брифинге.Прайс добавил, что в США приветствуют сообщения о возобновлении коммуникаций между КНДР и Южной Кореей.

https://ria.ru/20211004/separatisty-1753051769.html

сша

кндр (северная корея)

южная корея

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, кндр (северная корея), государственный департамент сша, южная корея, нед прайс