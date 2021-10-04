https://ria.ru/20211004/delo-1752915167.html

Титов попросил обвинение изменить позицию по делу Зотова

Титов попросил обвинение изменить позицию по делу Зотова - РИА Новости, 04.10.2021

Титов попросил обвинение изменить позицию по делу Зотова

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к Генеральному прокурору России Игорю Краснову с ходатайством об... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T00:09

2021-10-04T00:09

2021-10-04T00:09

москва

борис титов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491252_0:0:3007:1692_1920x0_80_0_0_b7f435f01e9564235c0e4d75dc2250fc.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к Генеральному прокурору России Игорю Краснову с ходатайством об изменении позиции гособвинения в уголовном процессе участника "лондонского списка", бывшего гендиректора лизинговой компании "ТрансФин-М" Дмитрия Зотова, сообщили в пресс-службе омбудсмена.Уголовное дело против Зотова по факту хищения путем отчуждения имущества компании было возбуждено в августе 2019 года, обвинение против Зотова выдвинуто по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В производстве главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве находится еще одно уголовное дело в отношении Зотова, возбужденное по той же статье, по заявлению тех же потерпевших по аналогичным сделкам.В пресс-службе отметили, что сделка, которая легла в основу обвинения, до заявления в правоохранительные органы не оспаривалась в судебном порядке. Уполномоченный также обратил внимание Генерального прокурора на то, что в ходе судебного следствия подтверждается позиция об отсутствии доказательств наличия у Зотова умысла на совершение мошеннических действий."Титов подчеркнул наличие выявленных пороков обвинительного заключения, которые не могут быть устранены в рамках судебного следствия и могут служить основанием для возврата уголовного дела прокурору. В частности, при определении ущерба эксперт по устному указанию следователя необоснованно исключил часть материалов, что привело к игнорированию следствием поступивших по сделке платежей", - добавили в сообщении."Признателен за активную позицию Генеральной прокуратуры, благодаря которой избранная в отношении Дмитрия Зотова мера пресечения (заключение под стражу) изменена... Также при поддержке прокуратуры судом отказано в заключении Зотова под стражу по второму уголовному делу", - подчеркнул омбудсмен в обращении.

https://ria.ru/20210929/sachkov-1752279759.html

https://ria.ru/20210824/pensii-1747057740.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, борис титов, россия