Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211004/delo-1752915167.html
Титов попросил обвинение изменить позицию по делу Зотова
Титов попросил обвинение изменить позицию по делу Зотова - РИА Новости, 04.10.2021
Титов попросил обвинение изменить позицию по делу Зотова
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к Генеральному прокурору России Игорю Краснову с ходатайством об... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T00:09
2021-10-04T00:09
москва
борис титов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491252_0:0:3007:1692_1920x0_80_0_0_b7f435f01e9564235c0e4d75dc2250fc.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к Генеральному прокурору России Игорю Краснову с ходатайством об изменении позиции гособвинения в уголовном процессе участника "лондонского списка", бывшего гендиректора лизинговой компании "ТрансФин-М" Дмитрия Зотова, сообщили в пресс-службе омбудсмена.Уголовное дело против Зотова по факту хищения путем отчуждения имущества компании было возбуждено в августе 2019 года, обвинение против Зотова выдвинуто по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В производстве главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве находится еще одно уголовное дело в отношении Зотова, возбужденное по той же статье, по заявлению тех же потерпевших по аналогичным сделкам.В пресс-службе отметили, что сделка, которая легла в основу обвинения, до заявления в правоохранительные органы не оспаривалась в судебном порядке. Уполномоченный также обратил внимание Генерального прокурора на то, что в ходе судебного следствия подтверждается позиция об отсутствии доказательств наличия у Зотова умысла на совершение мошеннических действий."Титов подчеркнул наличие выявленных пороков обвинительного заключения, которые не могут быть устранены в рамках судебного следствия и могут служить основанием для возврата уголовного дела прокурору. В частности, при определении ущерба эксперт по устному указанию следователя необоснованно исключил часть материалов, что привело к игнорированию следствием поступивших по сделке платежей", - добавили в сообщении."Признателен за активную позицию Генеральной прокуратуры, благодаря которой избранная в отношении Дмитрия Зотова мера пресечения (заключение под стражу) изменена... Также при поддержке прокуратуры судом отказано в заключении Зотова под стражу по второму уголовному делу", - подчеркнул омбудсмен в обращении.
https://ria.ru/20210929/sachkov-1752279759.html
https://ria.ru/20210824/pensii-1747057740.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491252_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_816a883bdec7df6f508a316a2d68a38d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, борис титов, россия
00:09 04.10.2021
 
Титов попросил обвинение изменить позицию по делу Зотова

Омбудсмен Титов попросил обвинение изменить позицию по делу Зотова из "лондонского списка"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к Генеральному прокурору России Игорю Краснову с ходатайством об изменении позиции гособвинения в уголовном процессе участника "лондонского списка", бывшего гендиректора лизинговой компании "ТрансФин-М" Дмитрия Зотова, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Уголовное дело против Зотова по факту хищения путем отчуждения имущества компании было возбуждено в августе 2019 года, обвинение против Зотова выдвинуто по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В производстве главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве находится еще одно уголовное дело в отношении Зотова, возбужденное по той же статье, по заявлению тех же потерпевших по аналогичным сделкам.
"Прошу рассмотреть возможность изменения позиции государственного обвинения по находящемуся в производстве Никулинского районного суда г. Москвы уголовному делу в отношении Дмитрия Зотова", - говорится в обращении Титова.
В пресс-службе отметили, что сделка, которая легла в основу обвинения, до заявления в правоохранительные органы не оспаривалась в судебном порядке. Уполномоченный также обратил внимание Генерального прокурора на то, что в ходе судебного следствия подтверждается позиция об отсутствии доказательств наличия у Зотова умысла на совершение мошеннических действий.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов перед началом пленарного заседания Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 11:53
Титов призвал правоохранительные органы разъяснить дело основателя Group-IB
"Титов подчеркнул наличие выявленных пороков обвинительного заключения, которые не могут быть устранены в рамках судебного следствия и могут служить основанием для возврата уголовного дела прокурору. В частности, при определении ущерба эксперт по устному указанию следователя необоснованно исключил часть материалов, что привело к игнорированию следствием поступивших по сделке платежей", - добавили в сообщении.
"Признателен за активную позицию Генеральной прокуратуры, благодаря которой избранная в отношении Дмитрия Зотова мера пресечения (заключение под стражу) изменена... Также при поддержке прокуратуры судом отказано в заключении Зотова под стражу по второму уголовному делу", - подчеркнул омбудсмен в обращении.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 16:44
Титов предложил реформировать пенсионную систему
 
МоскваБорис ТитовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии на удаленке
04:57В Сеуле выразили надежду на снижение напряженности в отношениях с КНДР
04:47В Сеуле заявили, что КНДР готова к нормализации отношений
04:36В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande
04:20Во Владивостоке проверят морепродукты после обнаружения опасных водорослей
04:12Российские и монгольские летчики провели совместные полеты на учениях
04:09Диетолог рассказала, как извлечь из гречки максимальную пользу
04:06Вильфанд рассказал, сколько продлится "золотая осень" в Центральной России
04:05Немцы признали Украину несостоявшимся государством
03:53Полиция Эквадора восстановила контроль над взбунтовавшейся тюрьмой
03:42Южная Корея и КНДР восстановили каналы связи
03:38Во Владивостоке осудили за взятку экс-начальника железнодорожной станции
03:32Правительство Японии ушло в отставку
03:27Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд на пути к МКС
03:20Кинолог назвал пять способов, как защитить собаку
03:18Эксперт назвала причины занижения курса рубля
03:16В Великобритании обвинили в изнасиловании сотрудника полиции
03:05Мошенники придумали схему с розыгрышем отечественных автомобилей
03:00Ученые восстановили климат Сибири за последние 9000 лет
03:00Урбанисты предложили сделать платным въезд в центр ряда городов России
Лента новостейМолния