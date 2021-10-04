https://ria.ru/20211004/defolt-1753065408.html

Байден не исключил возможность дефолта в США

Байден не исключил возможность дефолта в США - РИА Новости, 04.10.2021

Байден не исключил возможность дефолта в США

Президент США Джо Байден заявил, что не может обещать, что дефолта в стране не будет. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T19:24

2021-10-04T19:24

2021-10-04T21:18

сша

джо байден

госдолг сша

в мире

министерство финансов сша

митч макконнелл

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ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не может обещать, что дефолта в стране не будет.По его словам, это зависит от сенаторов-республиканцев и их лидера Митча Макконнелла."Я не верю, что результат (повышение потолка госдолга) будет именно таким, из-за печальных последствий. Если бы я мог, я бы это гарантировал", — добавил Байден.Ранее он призвал республиканцев не задерживать подъем потолка госдолга.С 1 октября США превысили разрешенный конгрессом потолок госдолга в 28,4 триллиона долларов. Американский Минфин сообщил, что до 18 октября сможет принимать меры, которые не допустят дефолта по госдолгу. Сам дефолт еще никогда не объявлялся, однако его возможность также широко используется для политического торга в конгрессе. При этом ранее республиканцы заблокировали в сенате предложение о поднятии потолка долга.

https://ria.ru/20211003/evropa-1752877083.html

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