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В Чехии проверят данные "досье Пандоры" о премьере Бабише
В Чехии проверят данные "досье Пандоры" о премьере Бабише - РИА Новости, 04.10.2021
В Чехии проверят данные "досье Пандоры" о премьере Бабише
Чешская полиция займется проверкой данных международного консорциума журналистов-расследователей о том, что премьер Андрей Бабиш якобы через офшорные компании... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:46
2021-10-04T11:46
в мире
сша
чехия
джордж сорос
андрей бабиш
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ПРАГА, 4 окт – РИА Новости. Чешская полиция займется проверкой данных международного консорциума журналистов-расследователей о том, что премьер Андрей Бабиш якобы через офшорные компании перевел в 2009 году 22 миллиона долларов на покупку роскошного поместья на Французской Ривьере в 2009 году, сообщается на сайте полиции."Национальное управление по борьбе с организованной преступностью (НУБОП, подразделение полиции) будет заниматься проверкой, причем не только в отношении премьера Чехии, но и всех граждан Чехии, которые приводятся в данном деле. Больше информации в данные момент сообщать не будем", - говорится в сообщении президиума полиции.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.В заявлении консорциума утверждается, что полученные им данные показывают, что Бабиш якобы через офшорные компании перевел 22 миллиона долларов на покупку роскошного поместья на Французской Ривьере в 2009 году, сохраняя при этом в тайне факт владения. Согласно публичным данным, замок принадлежал дочерней компании одной из чешских фирм, косвенно принадлежащей Бабишу.Сам Бабиш ранее написал в Twitter, что он никогда не делал ничего противозаконного, а публикация расследования представляет собой попытку повлиять на результаты предстоящих 8-9 октября парламентских выборов в Чехии.
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в мире, сша, чехия, джордж сорос, андрей бабиш
11:46 04.10.2021
 
В Чехии проверят данные "досье Пандоры" о премьере Бабише

Полиция в Чехии проверит данные "досье Пандоры" о премьере Бабише

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© AP Photo / Petr David Josek
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ПРАГА, 4 окт – РИА Новости. Чешская полиция займется проверкой данных международного консорциума журналистов-расследователей о том, что премьер Андрей Бабиш якобы через офшорные компании перевел в 2009 году 22 миллиона долларов на покупку роскошного поместья на Французской Ривьере в 2009 году, сообщается на сайте полиции.
"Национальное управление по борьбе с организованной преступностью (НУБОП, подразделение полиции) будет заниматься проверкой, причем не только в отношении премьера Чехии, но и всех граждан Чехии, которые приводятся в данном деле. Больше информации в данные момент сообщать не будем", - говорится в сообщении президиума полиции.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
В заявлении консорциума утверждается, что полученные им данные показывают, что Бабиш якобы через офшорные компании перевел 22 миллиона долларов на покупку роскошного поместья на Французской Ривьере в 2009 году, сохраняя при этом в тайне факт владения. Согласно публичным данным, замок принадлежал дочерней компании одной из чешских фирм, косвенно принадлежащей Бабишу.
Сам Бабиш ранее написал в Twitter, что он никогда не делал ничего противозаконного, а публикация расследования представляет собой попытку повлиять на результаты предстоящих 8-9 октября парламентских выборов в Чехии.
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
06:48
СМИ сообщили, что сооснователь Alibaba фигурирует в "досье Пандоры"
 
В миреСШАЧехияДжордж СоросАндрей Бабиш
 
 
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