В Чехии проверят данные "досье Пандоры" о премьере Бабише
Полиция в Чехии проверит данные "досье Пандоры" о премьере Бабише
© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© AP Photo / Petr David Josek
ПРАГА, 4 окт – РИА Новости. Чешская полиция займется проверкой данных международного консорциума журналистов-расследователей о том, что премьер Андрей Бабиш якобы через офшорные компании перевел в 2009 году 22 миллиона долларов на покупку роскошного поместья на Французской Ривьере в 2009 году, сообщается на сайте полиции.
"Национальное управление по борьбе с организованной преступностью (НУБОП, подразделение полиции) будет заниматься проверкой, причем не только в отношении премьера Чехии, но и всех граждан Чехии, которые приводятся в данном деле. Больше информации в данные момент сообщать не будем", - говорится в сообщении президиума полиции.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
В заявлении консорциума утверждается, что полученные им данные показывают, что Бабиш якобы через офшорные компании перевел 22 миллиона долларов на покупку роскошного поместья на Французской Ривьере в 2009 году, сохраняя при этом в тайне факт владения. Согласно публичным данным, замок принадлежал дочерней компании одной из чешских фирм, косвенно принадлежащей Бабишу.
Сам Бабиш ранее написал в Twitter, что он никогда не делал ничего противозаконного, а публикация расследования представляет собой попытку повлиять на результаты предстоящих 8-9 октября парламентских выборов в Чехии.