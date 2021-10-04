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https://ria.ru/20211004/chekhiya-1752947830.html
Пресс-секретарь Земана прокомментировал публикацию "досье Пандоры"
Пресс-секретарь Земана прокомментировал публикацию "досье Пандоры" - РИА Новости, 04.10.2021
Пресс-секретарь Земана прокомментировал публикацию "досье Пандоры"
Странные "расследовательские находки" о премьере Андрее Бабише наводят на мысль, что есть мощная пятая колонна, которая хочет ввергнуть Чехию в рабство, написал РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:51
2021-10-04T16:27
в мире
чехия
франция
джордж сорос
андрей бабиш
ян гамачек
"досье пандоры"
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ПРАГА, 4 окт - РИА Новости. Странные "расследовательские находки" о премьере Андрее Бабише наводят на мысль, что есть мощная пятая колонна, которая хочет ввергнуть Чехию в рабство, написал в понедельник в Twitter пресс-секретарь президента страны Милоша Земана Иржи Овчачек, комментируя обвинения из расследования "досье Пандоры".Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.В заявлении консорциума утверждается, что полученные им данные показывают, что Бабиш якобы через офшорные компании перевел 22 миллиона долларов на покупку роскошного поместья на Французской Ривьере в 2009 году, сохраняя при этом в тайне факт владения. Согласно публичным данным, замок принадлежал дочерней компании одной из чешских фирм, косвенно принадлежащей Бабишу."Странные "расследовательские находки" об Андрее Бабише наводят на мысль, что определенные силы за рубежом не хотят (такое) чешское правительство, которое защищает суверенитет страны. В любом случае, мы сталкиваемся с мощной пятой колонной, которая хочет ввергнуть нашу страну в рабство. На выборах (в парламент 8-9 октября) мы решим нашу судьбу", - написал Овчачек.В свою очередь, первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек выразил надежду, что Бабиш заплатил налоги со своего имущества в офшорах."К делу господина премьера – надеюсь, что все свое офшорное имущество он указал в налоговой декларации и ситуация не выглядит так, что (он) рекомендует в Чехии пить воду, а сам пьет вино в налоговом раю. Большинство наших граждан не может улучшить свою жилищную ситуацию покупкой элитного имущества во Франции через фирмы в налоговом раю", - написал Гамачек в Twitter.Сам Бабиш ранее написал в Twitter, что он никогда не сделал ничего противозаконного, а публикация расследования представляет собой попытку повлиять на результаты парламентских выборов в Чехии.Бабиш является одним из самых богатых людей Чехии. По данным пражского экономического еженедельника Euro, опубликованным 27 сентября, его имущество оценивается в 68 миллиардов крон (около 3,1 миллиарда долларов). На период пребывания Бабиша в политике управление этим имуществом передано двум попечительским фондам.Созданное и возглавляемое Бабишем центристское движение ANO в настоящее время составляет вместе с социал-демократами правящую коалицию и имеет все шансы вновь выиграть парламентские выборы. По данным последнего опроса общественного мнения, результаты которого опубликованы в воскресенье, движению ANO готовы отдать свои голоса 27,3% избирателей.
https://ria.ru/20211003/babish-1752901401.html
https://ria.ru/20211003/impichment-1752911614.html
https://ria.ru/20211003/rassledovanie-1752894887.html
чехия
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в мире, чехия, франция, джордж сорос, андрей бабиш, ян гамачек, "досье пандоры"
10:51 04.10.2021 (обновлено: 16:27 04.10.2021)
 
Пресс-секретарь Земана прокомментировал публикацию "досье Пандоры"

Пятая колонна хочет ввергнуть Чехию в рабство, заявил пресс-секретарь Земана

© РИА Новости / Александр КурановПресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана Йиржи Овчачек
Пресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана Йиржи Овчачек - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Александр Куранов
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ПРАГА, 4 окт - РИА Новости. Странные "расследовательские находки" о премьере Андрее Бабише наводят на мысль, что есть мощная пятая колонна, которая хочет ввергнуть Чехию в рабство, написал в понедельник в Twitter пресс-секретарь президента страны Милоша Земана Иржи Овчачек, комментируя обвинения из расследования "досье Пандоры".
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 20:47
Бабиш через офшоры купил замок во Франции, говорится в "досье Пандоры"
В заявлении консорциума утверждается, что полученные им данные показывают, что Бабиш якобы через офшорные компании перевел 22 миллиона долларов на покупку роскошного поместья на Французской Ривьере в 2009 году, сохраняя при этом в тайне факт владения. Согласно публичным данным, замок принадлежал дочерней компании одной из чешских фирм, косвенно принадлежащей Бабишу.
"Странные "расследовательские находки" об Андрее Бабише наводят на мысль, что определенные силы за рубежом не хотят (такое) чешское правительство, которое защищает суверенитет страны. В любом случае, мы сталкиваемся с мощной пятой колонной, которая хочет ввергнуть нашу страну в рабство. На выборах (в парламент 8-9 октября) мы решим нашу судьбу", - написал Овчачек.
"В связи с тем, что так называемые "расследователи" взяли на мушку, кроме Бабиша, и украинского президента, встает важный вопрос, откуда ветер дует. Чтобы это не был мороз", - добавил Овчачек.
В свою очередь, первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек выразил надежду, что Бабиш заплатил налоги со своего имущества в офшорах.
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Политолог не исключил импичмента Зеленскому из-за "досье Пандоры"
"К делу господина премьера – надеюсь, что все свое офшорное имущество он указал в налоговой декларации и ситуация не выглядит так, что (он) рекомендует в Чехии пить воду, а сам пьет вино в налоговом раю. Большинство наших граждан не может улучшить свою жилищную ситуацию покупкой элитного имущества во Франции через фирмы в налоговом раю", - написал Гамачек в Twitter.
Сам Бабиш ранее написал в Twitter, что он никогда не сделал ничего противозаконного, а публикация расследования представляет собой попытку повлиять на результаты парламентских выборов в Чехии.
Бабиш является одним из самых богатых людей Чехии. По данным пражского экономического еженедельника Euro, опубликованным 27 сентября, его имущество оценивается в 68 миллиардов крон (около 3,1 миллиарда долларов). На период пребывания Бабиша в политике управление этим имуществом передано двум попечительским фондам.
Созданное и возглавляемое Бабишем центристское движение ANO в настоящее время составляет вместе с социал-демократами правящую коалицию и имеет все шансы вновь выиграть парламентские выборы. По данным последнего опроса общественного мнения, результаты которого опубликованы в воскресенье, движению ANO готовы отдать свои голоса 27,3% избирателей.
Папка с документами - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 19:47
Журналисты-расследователи опубликовали "досье Пандоры"
 
В миреЧехияФранцияДжордж СоросАндрей БабишЯн Гамачек"досье Пандоры"
 
 
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