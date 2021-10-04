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Шоубиз
https://ria.ru/20211004/bulanova-1752951944.html
"Заморозила яйцеклетку": Буланова – о планах родить от молодого бойфренда
"Заморозила яйцеклетку": Буланова – о планах родить от молодого бойфренда - РИА Новости, 04.10.2021
"Заморозила яйцеклетку": Буланова – о планах родить от молодого бойфренда
Татьяна Буланова не готова к рождению третьего ребенка. У певицы есть бойфренд младше нее на 19 лет, и у него пока нет своих детей. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:58
2021-10-04T11:58
шоубиз
татьяна буланова
муз-тв (телеканал)
звезды
знаменитости
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Татьяна Буланова не готова к рождению третьего ребенка. У певицы есть бойфренд младше нее на 19 лет, и у него пока нет своих детей.Певица поделилась своими планами перед выступлением на "Дискотеке МУЗ-ТВ. Золотые хиты", сообщает корреспондент РИА Новости. "Я ему сказала, что не готова к рождению ребенка, хотя бы из-за возраста. Но когда я собиралась рожать второго ребенка, тоже говорила, что не готова отказаться от работы, считала себя возрастной — мне было 38. На что второй муж тогда ответил, что готов и двух, и трех нянь нанять. В данном случае мой молодой человек тоже готов пойти на все. Но опять же только тогда, когда возникнет острый вопрос, пока же он еще не возник. Но я думаю, что выход мы найдем", — говорит певица.Буланова раскрыла, что несколько лет назад заморозила яйцеклетку. "Поэтому это не проблема. Тут самое главное морально быть готовой", — подчеркивает исполнительница хита "Мой ненаглядный". У поп-звезды уже есть двое детей. В 1993 году она родила сына Александра. Его отец — первый муж певицы музыкант Николай Тагрин. В 2007 Буланова стала мамой во второй раз. В браке с экс-футболистом Владиславом Радимовым у нее появился сын Никита.
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татьяна буланова, муз-тв (телеканал), звезды, знаменитости
11:58 04.10.2021
 
"Заморозила яйцеклетку": Буланова – о планах родить от молодого бойфренда

Татьяна Буланова призналась, что не готова рожать от молодого бойфренда

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевица Татьяна Буланова перед началом шоу "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты" в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
Певица Татьяна Буланова перед началом шоу Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Татьяна Буланова не готова к рождению третьего ребенка. У певицы есть бойфренд младше нее на 19 лет, и у него пока нет своих детей.
Певица поделилась своими планами перед выступлением на "Дискотеке МУЗ-ТВ. Золотые хиты", сообщает корреспондент РИА Новости.
"Я ему сказала, что не готова к рождению ребенка, хотя бы из-за возраста. Но когда я собиралась рожать второго ребенка, тоже говорила, что не готова отказаться от работы, считала себя возрастной — мне было 38. На что второй муж тогда ответил, что готов и двух, и трех нянь нанять. В данном случае мой молодой человек тоже готов пойти на все. Но опять же только тогда, когда возникнет острый вопрос, пока же он еще не возник. Но я думаю, что выход мы найдем", — говорит певица.
Буланова раскрыла, что несколько лет назад заморозила яйцеклетку.
"Поэтому это не проблема. Тут самое главное морально быть готовой", — подчеркивает исполнительница хита "Мой ненаглядный".
У поп-звезды уже есть двое детей. В 1993 году она родила сына Александра. Его отец — первый муж певицы музыкант Николай Тагрин. В 2007 Буланова стала мамой во второй раз. В браке с экс-футболистом Владиславом Радимовым у нее появился сын Никита.
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ШоубизТатьяна БулановаМуз-ТВ (телеканал)звездыЗнаменитости
 
 
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