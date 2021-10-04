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Мишустин поблагодарил врачей за работу в пандемию
Мишустин поблагодарил врачей за работу в пандемию - РИА Новости, 04.10.2021
Мишустин поблагодарил врачей за работу в пандемию
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российских врачей с Международным днем врача, отметив их труд во время пандемии коронавируса. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:09
2021-10-04T14:09
2021-10-04T14:52
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российских врачей с Международным днем врача, отметив их труд во время пандемии коронавируса.Начиная заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, Мишустин напомнил, что в понедельник отмечается Международный день врача. Председатель правительства заметил, что в России медработников традиционно поздравляют летом, но "добрые слова и благодарность в адрес представителей этой профессии должны звучать как можно чаще"."Спасибо за то, что вы выбрали спасение жизней и здоровья людей делом своей жизни и не сдаетесь даже в самых сложных ситуациях. Сейчас приходится работать действительно в непростых условиях, мы ценим и уважаем вам самоотверженный труд, готовность всегда прийти на помощь. От всего сердца желаю всем нашим докторам крепкого здоровья и успехов", - сказал Мишустин.В России День медицинского работника в 2021 году отмечался 20 июня. Тогда президент РФ Владимир Путин обратился к специалистам с торжественной речью, пообещав и дальше развивать российскую систему здравоохранения.
https://ria.ru/20210930/koronavirus-1752480735.html
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14:09 04.10.2021 (обновлено: 14:52 04.10.2021)
Мишустин поблагодарил врачей за работу в пандемию
Мишустин поблагодарил врачей за самоотверженный труд в условиях пандемии