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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211004/blagodarnost-1752995842.html
Мишустин поблагодарил врачей за работу в пандемию
Мишустин поблагодарил врачей за работу в пандемию - РИА Новости, 04.10.2021
Мишустин поблагодарил врачей за работу в пандемию
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российских врачей с Международным днем врача, отметив их труд во время пандемии коронавируса. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:09
2021-10-04T14:52
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российских врачей с Международным днем врача, отметив их труд во время пандемии коронавируса.Начиная заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, Мишустин напомнил, что в понедельник отмечается Международный день врача. Председатель правительства заметил, что в России медработников традиционно поздравляют летом, но "добрые слова и благодарность в адрес представителей этой профессии должны звучать как можно чаще"."Спасибо за то, что вы выбрали спасение жизней и здоровья людей делом своей жизни и не сдаетесь даже в самых сложных ситуациях. Сейчас приходится работать действительно в непростых условиях, мы ценим и уважаем вам самоотверженный труд, готовность всегда прийти на помощь. От всего сердца желаю всем нашим докторам крепкого здоровья и успехов", - сказал Мишустин.В России День медицинского работника в 2021 году отмечался 20 июня. Тогда президент РФ Владимир Путин обратился к специалистам с торжественной речью, пообещав и дальше развивать российскую систему здравоохранения.
https://ria.ru/20210930/koronavirus-1752480735.html
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правительство рф, михаил мишустин, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, владимир путин, здоровье - общество
14:09 04.10.2021 (обновлено: 14:52 04.10.2021)
 
Мишустин поблагодарил врачей за работу в пандемию

Мишустин поблагодарил врачей за самоотверженный труд в условиях пандемии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российских врачей с Международным днем врача, отметив их труд во время пандемии коронавируса.
Начиная заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, Мишустин напомнил, что в понедельник отмечается Международный день врача. Председатель правительства заметил, что в России медработников традиционно поздравляют летом, но "добрые слова и благодарность в адрес представителей этой профессии должны звучать как можно чаще".
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"Спасибо за то, что вы выбрали спасение жизней и здоровья людей делом своей жизни и не сдаетесь даже в самых сложных ситуациях. Сейчас приходится работать действительно в непростых условиях, мы ценим и уважаем вам самоотверженный труд, готовность всегда прийти на помощь. От всего сердца желаю всем нашим докторам крепкого здоровья и успехов", - сказал Мишустин.
В России День медицинского работника в 2021 году отмечался 20 июня. Тогда президент РФ Владимир Путин обратился к специалистам с торжественной речью, пообещав и дальше развивать российскую систему здравоохранения.
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Распространение коронавирусаПравительство РФМихаил МишустинКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОбществоВладимир ПутинЗдоровье - Общество
 
 
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