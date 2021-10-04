https://ria.ru/20211004/belaes-1753062794.html

Первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть

Первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть - РИА Новости, 04.10.2021

Первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть

Первый энергоблок Белорусской АЭС вновь включен в сеть после отключения в июле автоматической защитой генератора, сообщила в понедельник пресс-служба Минэнерго... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T18:53

2021-10-04T18:53

2021-10-04T19:24

белорусская аэс

в мире

белоруссия

министерство энергетики белоруссии

гродненская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600328936_0:86:1152:734_1920x0_80_0_0_bc068d136080d11afe684cca583a24af.jpg

МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской АЭС вновь включен в сеть после отключения в июле автоматической защитой генератора, сообщила в понедельник пресс-служба Минэнерго Белоруссии.Двенадцатого июля пресс-служба Минэнерго сообщила, что первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети автоматической защитой генератора. Причины отключения электрогенератора тогда не назывались, они устанавливались. После их устранения энергоблок планировалось включить в работу, ожидалось, что это произойдет к середине августа. На станции проводилась ревизия и диагностика оборудования турбогенератора, в ней были задействованы как белорусские, так и российские специалисты. Во второй половине августа в Минэнерго сообщили, что на первом блоке Белорусской АЭС выявлена необходимость замены элемента возбудителя турбогенератора, после чего блок смогут подключить к сети."Четвертого октября в 18.20 (совпадает с мск) первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Отмечается, что идет повышение электрической мощности турбогенератора. В настоящее время она составляет 360 МВт."Включение энергоблока в сеть проведено в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний", - подчеркивается в сообщении.По данным министерства, во время "горячей" обкатки проведено около 300 испытаний основного и вспомогательного оборудования и технологических систем реакторной установки, в том числе самого реактора, парогенераторов, главных циркуляционных насосов, а также систем безопасности, управления и защиты реактора."Испытания подтвердили соответствие оборудования и технологических систем проектным характеристикам. В соответствии с программой предпусковых наладочных работ следующим этапом станет ревизия основного и вспомогательного оборудования реакторной установки", - говорится в сообщении.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой АЭС в Белоруссии выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.

https://ria.ru/20210915/elektroenergiya-1750162850.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/lukashenko-1743097780.html

белоруссия

гродненская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, в мире, белоруссия, министерство энергетики белоруссии, гродненская область