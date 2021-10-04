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Первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть
Первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть - РИА Новости, 04.10.2021
Первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть
Первый энергоблок Белорусской АЭС вновь включен в сеть после отключения в июле автоматической защитой генератора, сообщила в понедельник пресс-служба Минэнерго... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T18:53
2021-10-04T19:24
белорусская аэс
в мире
белоруссия
министерство энергетики белоруссии
гродненская область
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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской АЭС вновь включен в сеть после отключения в июле автоматической защитой генератора, сообщила в понедельник пресс-служба Минэнерго Белоруссии.Двенадцатого июля пресс-служба Минэнерго сообщила, что первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети автоматической защитой генератора. Причины отключения электрогенератора тогда не назывались, они устанавливались. После их устранения энергоблок планировалось включить в работу, ожидалось, что это произойдет к середине августа. На станции проводилась ревизия и диагностика оборудования турбогенератора, в ней были задействованы как белорусские, так и российские специалисты. Во второй половине августа в Минэнерго сообщили, что на первом блоке Белорусской АЭС выявлена необходимость замены элемента возбудителя турбогенератора, после чего блок смогут подключить к сети."Четвертого октября в 18.20 (совпадает с мск) первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Отмечается, что идет повышение электрической мощности турбогенератора. В настоящее время она составляет 360 МВт."Включение энергоблока в сеть проведено в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний", - подчеркивается в сообщении.По данным министерства, во время "горячей" обкатки проведено около 300 испытаний основного и вспомогательного оборудования и технологических систем реакторной установки, в том числе самого реактора, парогенераторов, главных циркуляционных насосов, а также систем безопасности, управления и защиты реактора."Испытания подтвердили соответствие оборудования и технологических систем проектным характеристикам. В соответствии с программой предпусковых наладочных работ следующим этапом станет ревизия основного и вспомогательного оборудования реакторной установки", - говорится в сообщении.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой АЭС в Белоруссии выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.
https://ria.ru/20210915/elektroenergiya-1750162850.html
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белорусская аэс, в мире, белоруссия, министерство энергетики белоруссии, гродненская область
18:53 04.10.2021 (обновлено: 19:24 04.10.2021)
 
Первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть

Первый энергоблок Белорусской АЭС подключили к сети после отключения в июле

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской АЭС вновь включен в сеть после отключения в июле автоматической защитой генератора, сообщила в понедельник пресс-служба Минэнерго Белоруссии.
Двенадцатого июля пресс-служба Минэнерго сообщила, что первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети автоматической защитой генератора. Причины отключения электрогенератора тогда не назывались, они устанавливались. После их устранения энергоблок планировалось включить в работу, ожидалось, что это произойдет к середине августа. На станции проводилась ревизия и диагностика оборудования турбогенератора, в ней были задействованы как белорусские, так и российские специалисты. Во второй половине августа в Минэнерго сообщили, что на первом блоке Белорусской АЭС выявлена необходимость замены элемента возбудителя турбогенератора, после чего блок смогут подключить к сети.
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"Четвертого октября в 18.20 (совпадает с мск) первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что идет повышение электрической мощности турбогенератора. В настоящее время она составляет 360 МВт.
"Включение энергоблока в сеть проведено в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний", - подчеркивается в сообщении.
"На втором энергоблоке Белорусской атомной электростанции завершился важнейших этап пусконаладочных работ – "горячая" обкатка реакторной установки. Работы осуществлялись в условиях загрузки реактора имитаторами тепловыделяющих сборок", - говорится в сообщении министерства.
По данным министерства, во время "горячей" обкатки проведено около 300 испытаний основного и вспомогательного оборудования и технологических систем реакторной установки, в том числе самого реактора, парогенераторов, главных циркуляционных насосов, а также систем безопасности, управления и защиты реактора.
"Испытания подтвердили соответствие оборудования и технологических систем проектным характеристикам. В соответствии с программой предпусковых наладочных работ следующим этапом станет ревизия основного и вспомогательного оборудования реакторной установки", - говорится в сообщении.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой АЭС в Белоруссии выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.
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Белорусская АЭСВ миреБелоруссияМинистерство энергетики БелоруссииГродненская область
 
 
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